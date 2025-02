Standard & Poor’s: рост потребительских кредитов в Узбекистане несет повышенные риски

20:58 19.02.2025

Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) - Рост доли потребительских и микрокредитов в Узбекистане свидетельствует об увеличении в банковском кредитном портфеле сегментов с повышенным уровнем риска. Об этом говорится в отчете "Прогноз по банковскому сектору стран Центральной Азии и Кавказа на 2025 г" компании Standard and Poor’s.



Агентство отмечает, что банки продолжают расширять объемы необеспеченного потребительского кредитования и финансирования малого и среднего бизнеса, стремясь повысить маржинальность операций.



По мнению Standard and Poor’s, принятые регулятором меры, начиная с 2023 года, позволили сдержать стремительный рост розничного кредитования, снизив его темпы до 20% в 2024 году, тогда как в предыдущие годы они достигали порядка 50%.



Однако агрессивное расширение кредитования, усиление конкуренции, включая активное вхождение иностранных игроков, а также все еще формирующаяся культура управления рисками станут серьезным испытанием для качества активов стремительно растущих банков, добавили эксперты агентства.



Государственные банки продолжают доминировать в секторе, контролируя около 70% совокупных банковских активов. При этом амбициозная программа приватизации требует значительных временных и организационных ресурсов. Для того чтобы стать привлекательными для иностранных инвесторов, госбанкам предстоит пройти процесс трансформации и улучшить ключевые показатели.



Standard and Poor’s отмечает, что в ближайшие два года банковская система столкнется с рядом серьезных вызовов, среди которых сохраняющаяся низкая финансовая доступность и ограниченные доходы домохозяйств.



По данным Центрального банка Узбекистана, кредитный портфель всех коммерческих банков страны по состоянию на 1 января 2025 года составил 533,12 трлн сумов, а доля проблемных кредитов в общем портфеле достигла уровня 4%.