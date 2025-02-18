Афганская делегация прибыла в Японию с "крупным" международным визитом

20:59 19.02.2025

17 Февраля



Движение "Талибан"* впервые за годы своего правления посетило Японию с официальным визитом, сообщает японское издание Kyodo news.



В состав делегации входят должностные лица из министерств иностранных дел, образования, экономики и здравоохранения Афганистана. Талибы задержатся в Японии на неделю, обсуждая вопросы гуманитарной помощи и возможных дипломатических связей.



Заместитель министра экономики Афганистана Латиф Назари описал поездку как "часть усилий стать активным членом международного сообщества". В своем посте в соцсети "X" он написал: "Мы стремимся к достойным отношениям с миром, чтобы построить сильный, единый, развитый и процветающий Афганистан".



Американское издание CSB News отметило, что "после посещений Норвегии в 2022 и 2023 годах это их первый крупный международный визит". Делегации талибов были частыми гостями в различных странах, включая Россию, продолжая держать курс на укрепление своих позиций на мировой арене.



*Запрещенная в России террористическая организация