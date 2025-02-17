В Узбекистане обвиняемых в коррупции задержали прямо на совещании по борьбе с коррупцией

00:36 20.02.2025

Семерых сотрудников энергокомпаний задержали прямо на совещании по борьбе с коррупцией



В Самарканде семь сотрудников электро- и газоснабжающих предприятий, обвиняемых в коррупционных преступлениях, были задержаны прямо во время совещания и выведены из зала в наручниках на глазах у коллег. Совещание проводил замгенпрокурора Узбекистана Шохрух Аминов.



17 февраля 2025



В Самарканде на совещании по борьбе с коррупцией в энергетическом секторе семь сотрудников электро- и газоснабжающих предприятий задержали прямо в зале собраний. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.



В ходе заседания, прошедшего 14 февраля под руководством заместителя генерального прокурора Шохруха Аминова, были обсуждены выявленные коррупционные схемы и меры по превращению отрасли в "сферу без коррупции". Аминов также является руководителем Республиканского штаба по координации и эффективной организации госконтроля за использованием топливно-энергетических ресурсов.



