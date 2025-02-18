Лже-племянник президента Кыргызстана пытался отобрать угольную шахту стоимостью около 50 миллионов сомов

00:45 20.02.2025

18 февраля 2025



Спецслужбы задержали двух мужчин, один из которых представлялся советником президента и его племянником. Об этом сообщили в пресс-центре Госкомитета национальной безопасности КР.



"Установлено, что гражданин А.А.А., представившись советником главы государства и его племянником, требовал передать угольное месторождение стоимостью около 50 миллионов сомов в собственность иностранной компании. В противном случае угрожал использовать связи в правоохранительных органах и организовать арест владельца угольной шахты", - говорится в сообщении.



