 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Лже-племянник президента Кыргызстана пытался отобрать угольную шахту стоимостью около 50 миллионов сомов
00:45 20.02.2025

18 февраля 2025

Спецслужбы задержали двух мужчин, один из которых представлялся советником президента и его племянником. Об этом сообщили в пресс-центре Госкомитета национальной безопасности КР.

"Установлено, что гражданин А.А.А., представившись советником главы государства и его племянником, требовал передать угольное месторождение стоимостью около 50 миллионов сомов в собственность иностранной компании. В противном случае угрожал использовать связи в правоохранительных органах и организовать арест владельца угольной шахты", - говорится в сообщении.



Кроме того, в ГКНБ с заявлением обратился гражданин А.А.М., который сообщил, что граждане А.А.А. и А.Ж.Э., прикрываясь именем президента страны, намеревались завладеть угольным месторождением.

Возбуждено уголовное дело, в рамках которого установлено, что А.А.А. и А.Ж.Э. не имеют какого-либо отношения к главе государства и его родственникам.

Подозреваемые водворены в СИЗО ГКНБ. Продолжаются следственные действия по установлению всех участников противоправной деятельности, а также других фактов преступлений, совершенных задержанными лицами.

Источник - for.kg
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