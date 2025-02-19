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Казахстану грозит опустынивание. Парламентарии предлагают принять закон для спасения родной земли
00:47 20.02.2025

В мажилисе бьют тревогу: Казахстан может превратиться в Саудовскую Аравию!

Тогжан ГАНИ
19 февраля

Парламентарии предлагают принять новый закон для спасения родной земли

Они уверены, что существующие нормы в Земельном и Экологическом кодексах носят слишком общий характер, а потому не способны защитить почву от засоления, истощения и других угроз. Народные избранники бьют тревогу: состояние сельскохозяйственных угодий ухудшается стремительно, и если ничего не предпринять, Казахстан рискует превратиться в... Саудовскую Аравию.

Во вторник в мажилисе представили законопроект "Об охране почв". Один из его инициаторов депутат Нуржан АШИМБЕТОВ заявил, что ситуация близка к катастрофической: из 90 млн гектаров сельхозземель 29,9 млн гектаров уже деградировали, а оставшиеся теряют плодородие.

- За последние 20 лет гумус­ный слой уменьшился на 17 процентов, и эта тенденция продолжается. Площадь засоленных территорий на орошаемых землях увеличилась на 35-37 процентов. В результате снижается урожайность сельскохозяйственных культур, - сообщил мажилисмен.

Причины печальные, но банальные и вполне предсказуемые: чрезмерное использование минеральных удобрений, истощение гумусового слоя, засоление и неправильная экс­плуатация сельхозугодий.

В 2023 году были внесены изменения в закон о пастбищах, направленные на предотвращение деградации таких угодий. Но, со слов Ашимбетова, они не связаны напрямую с охраной почв.

- Мы решили разработать отдельный закон, который систематизирует меры защиты почв и введет механизмы их восстановления, - пояснил депутат.

Одним из таких механизмов может стать мировая практика торговли углеродными квотами. В ряде стран предприятия, занимающиеся озеленением и восстановлением земель, могут продавать углеродные офсеты, превращая экологическую работу в источник дохода. Депутаты намерены включить этот инструмент в новый закон.

Сейчас в Казахстане за порчу земли наказывают преимущественно административными штрафами. Их назначают при снятии плодородного слоя и загрязнении промышленными отходами. Уголовная ответственность предусмотрена за те же деяния в особо крупных размерах.

- Но за снижение плодородия, засоление почв или истощение пастбищ у нас вообще никаких санкций нет! Например, хозяйство эксплуатирует землю, снижает ее продуктивность, затем перепродает или возвращает государству - и никакой ответственности, - подчеркнул Ашимбетов.

Теперь за это придется отвечать: предлагаются конкретные механизмы контроля за состоя­нием почв. В законопроекте депутаты прописали гос­контроль за состоянием почв, регулярные исследования и мониторинг грунта, внедрение технологий для сохранения и восстановления земель, а также строгие требования к хозяйственной деятельности: запрет на действия, приводящие к засолению, заболачиванию, эрозии и другим негативным явлениям.

- Маслихаты и акиматы наделят новыми полномочиями по разработке планов мероприя­тий в области охраны почв. Будут установлены требования по защите почв от подтопления, заболачивания, засоления, истощения, иссушения и уплотнения. Будут разделены функ­ции (в части регулирования земельных отношений. - Т. Г.) "Правительства для граждан и проектного института "Гипрозем", - рассказал Ашимбетов.

По его словам, оценкой стоимости сельхозземель займется "Гипрозем", а госкорпорация "Правительство для граждан" будет определять цену земель только в населенных пунктах. Этот шаг, по мнению парламентариев, сделает процедуру оценки прозрачнее и справедливее.

Обсуждение представленного законопроекта в мажилисе прошло без жарких споров. "Презентация" длилась всего 48 минут вместо обычных полутора-двух часов. Однако некоторые депутаты все же высказали серьезные опасения.

Мажилисмен Бакытжан БАЗАРБЕК заявил, что Казахстану грозит опустынивание.

- Если взять Алматы, то плодородие почвы практически уничтожено! Земли используют либо под застройку, либо для заготовки материалов. Никто не вмешивается, полиция не принимает мер. Нет никаких барьеров для защиты земель на законодательном уровне, - отметил он.

По его словам, ситуация на окраинах Астаны тоже вызывает тревогу. Разрытые ямы, уничтоженные пастбища и деградация пахотных земель создают риск того, что страна навсегда потеряет свою сельскохозяйственную продуктивность.

- Если ничего не предпринять, Казахстан может превратиться в Саудовскую Аравию. Мы просто забудем о сельском хозяйстве. Чтобы этого не произошло, необходимо срочно вводить строгий контроль за почвами, предотвращать подтопление, заболачивание, засоление и опустынивание. Нам нужно соблюдать Международную конвенцию по борьбе с опустыниванием, - заключил депутат.

Предложенный законопроект учитывает международный опыт. Со слов разработчиков, в США, Германии, Узбекистане, Кыргызстане и Грузии охрана почв регулируется отдельными законами. В 2007 году Межпарламентская ассамблея СНГ приняла модельный закон об охране почв, который частично использован в этом новом проекте закона.

Но, признают парламентарии, его еще предстоит доработать. Вопрос теперь в том, хватит ли у власти политической воли, чтобы не просто принять закон, но и реально внедрить его механизмы. К слову, в марте 2023 года на открытии первой сессии парламента VIII созыва глава государства Касым-Жомарт ТОКАЕВ поручал улучшить плодородие земли:

- Нужны системные меры по сохранению и улучшению плодородия почв, усилению контроля за рациональным использованием сельхозземель, повышению урожайности и диверсификации культур.

Источник - Время
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1740001620


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