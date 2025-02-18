53 миллиарда тенге: казахстанским блогерам дали месяц на уплату налогов

00:51 20.02.2025

Блогеры Казахстана массово получили налоговые уведомления о задолженности на миллиарды тенге, передает Tengri Life.



18 февраля 2025



По данным Комитета государственных доходов, 594 человека занизили свои доходы на общую сумму 53,3 миллиарда тенге. По словам самих блогеров, под обвинение в "занижении доходов" попало намного больше инфлюенсеров.



Что произошло



Как пояснили в КГД, в ходе проверок данные из различных источников сравнивались с поданными налоговыми декларациями, что и выявило нарушения.



"При проведении контрольных мер органы госдоходов осуществляют взаимодействие с уполномоченными госорганами, организациями и иными лицами. По итогам сопоставления данных, полученных из различных источников информации, со сведениями представленных налоговых деклараций установлены расхождения по 594 лицам на 53,3 миллиарда тенге, в результате с 13 по 14 февраля текущего года направлены уведомления камерального контроля по нарушению "занижение доходов", - отметили в ведомстве.







Теперь блогеры должны либо подать уточненную налоговую отчетность и уплатить налоги, либо предоставить объяснения в течение 30 рабочих дней.



"В целях исполнения уведомления необходимо представить дополнительную налоговую отчетность с уплатой самостоятельно начисленных налогов либо, в случае несогласия, представить пояснение. Срок исполнения уведомления составляет 30 рабочих дней", - подчеркнули в КГД.



В ведомстве обратили внимание, что все доходы от онлайн-рекламы, продвижения товаров и услуг, продажи курсов, проведения розыгрышей и других видов коммерческой деятельности подлежат налогообложению.



"Вместе с тем обращаем внимание на необходимость уплаты налогов при получении доходов, в том числе от размещения онлайн-рекламы на различных интернет-ресурсах (продвижение или продажа информационных продуктов, продажа различных обучающих курсов, проведение розыгрышей и другое). Указанные обязательства установлены Конституцией и Налоговым кодексом Казахстана", - говорится в сообщении ведомства.



О каких суммах идет речь



Казахстанский блогер Алишер Еликбаев в своем посте заявил, что налоговые уведомления получили практически все инфлюенсеры.



"Ко всем блогерам стали прилетать письма счастья от налоговой. Можете начинать злорадствовать", - отметил он.



По его словам, суммы доначисленных налогов у некоторых коллег превышают 300 миллионов тенге. Это означает, что их предполагаемые обороты должны составлять около 1 миллиарда тенге. Однако Еликбаев считает такие расчеты маловероятными.



"Непонятно, как они такие суммы насчитали. Теперь они ходят и доказывают, что они не верблюды и столько не зарабатывают и никогда не зарабатывали", - подчеркнул блогер.



Сам блогер также оказался в списке – ему предъявили неуплату около 5 миллионов тенге. Он предполагает, что эта сумма могла сформироваться из-за благотворительных сборов.



"Два раза мы собирали деньги на мою карту на донорскую почку и один раз - на реанимобиль для детского хосписа. Будем разбираться", - поделился Алишер.



Еликбаев опасается, что такие методы налогового администрирования отбросят рынок назад.



"К методике подсчетов есть очень много вопросов, и сейчас все эти 8000 человек обязаны бежать в налоговую и доказывать, что не верблюды. Предлагается отчитаться за каждую сумму, откуда получил, за что и так далее и куда эти деньги направил. Правительство в очередной раз стреляет себе в ногу по одной простой причине. Люди, которые только начали легализовываться, резко начнут уходить в тень, потому что налоговой, получается, не важно, сколько ты заплатил, важно, как они посчитают. А считают они очень плохо, и это уже видно", - подчеркнул он.



Эти опасения разделяет и блогер Ринат Балгабаев, который с 2015 года официально платил налоги и маркировал рекламу. Однако тоже получил уведомление о задолженности.



"Сумма небольшая, но совершенно левая. Будем разбираться", - отметил он.



О своем опыте также рассказал Кирилл Павлов.



"Мне просто доначислили налог на транспорт за прошлый год. За машину, которую продал уже и налоги все уплачивал. Начали разбираться - сказали, что технический сбой", - поделился казахстанец.



К слову, в конце 2023 года стало известно, что в Казахстане планируют обязать блогеров платить налоги с доходов, полученных за счет рекламы в социальных сетях. Теперь инфлюенсеры обязаны маркировать рекламу в социальных сетях, а также могут быть привлечены к ответственности за распространение "фейков" и укрывательство от налогов.



Позже в Министерстве культуры и информации утвердили правила маркировки онлайн-рекламы для блогеров.