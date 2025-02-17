|В двух спортивных организациях Узбекистана сменилось руководство
00:55 20.02.2025
17 февраля 2025
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Бывший владелец "Пахтакора" Батир Рахимов возглавил Федерацию тенниса Узбекистана, сменив на посту Алишера Мирсоатова, который избран председателем Ассоциации зимних видов спорта, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
В Национальном Олимпийском комитете состоялись внеочередные выборные конференции трех спортивных федераций и ассоциаций, сообщила пресс-служба НОК.
В ходе конференции глава правления "Узмиллийбанка" Алишер Мирсоатов был избран на пост председателя Ассоциации зимних видов спорта страны. Отметим, что с марта 2020 года Мирсоатов возглавлял Федерацию тенниса Узбекистана.
В связи с переходом Мирсоатова на новую должность, председателем Федерации тенниса назначен предприниматель Батир Рахимов, который в течение долгих лет руководил футбольным клубом "Пахтакор".
Напомним, что ранее сообщалось об избрании руководителя Федерации легкой атлетики. Им стал председатель Таможенного комитета Акмалхуджа Мавлонов.