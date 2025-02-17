В двух спортивных организациях Узбекистана сменилось руководство

00:55 20.02.2025

17 февраля 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Бывший владелец "Пахтакора" Батир Рахимов возглавил Федерацию тенниса Узбекистана, сменив на посту Алишера Мирсоатова, который избран председателем Ассоциации зимних видов спорта, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



В Национальном Олимпийском комитете состоялись внеочередные выборные конференции трех спортивных федераций и ассоциаций, сообщила пресс-служба НОК.



