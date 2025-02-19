ВС РФ ворвались в Константинополь на Южно-Донбасском направлении – итоговая сводка Readovka за 19 февраля

01:02 20.02.2025 Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 19 февраля в разрезе СВО. Русские войска создали новое оперативное окружение украинских сил на Южно-Донбасском направлении, и теперь ВСУ под перекрестным огнем придется прорываться уже из села Константинополь. Зеленский витиеватой формулировкой отказался покидать пост президента Украины.



Новый "котелок"



Русские войска начали штурм села Константинополь после завершения зачистки бывшего "Даченского мешка". Украинские войска в очередной раз попали в оперативное окружение. Это вызвано не только тем, что ВС РФ с юга ворвались в Константинополь и зажали украинские подразделения на севере населенного пункта. Бегство тех, кому повезло выбраться из "Даченского мешка", и отход противника из села Улаклы и окрестностей привели к тому, что ВСУ на участке боевых действий дезорганизованы. Кроме того, неприятель, реализуя тактику удержания бессмысленных позиций до последнего, сам подставляет свои подразделения под оперативное окружение. Они попросту вынуждены либо ждать ситуации, когда отступать уже поздно, либо самовольно оставляют позиции, нарушая план обороны. При таком подходе к оперативному планированию противник лишен множества возможностей, которые могли бы ему помочь. Это в случае с украинской армией подразумевает отход из полосы с нарушенной оборонительной системой на новые рубежи, где эту систему можно заново организовать. Но тут у ВСУ проблемы иного рода: порой позади позиций, за которые идут бои, у противника подготовленных укреплений нет. Соответственно, неприятель попросту вынужден отдавать на забой силы, которые выигрывают время на отступление соседей и на возведение новых опорных пунктов. Такая хроническая близорукость обрекает группировку ВСУ "Хортица" на систематически высокие потери, что потенциально надорвут ее боеспособность окончательно. Плевать на перспективу и жить "сегодняшним днем" – вообще главная черта украинского командования, которое одновременно является и приговором вверенным ему войскам.



Относительно положения подразделений ВСУ в селе Константинополь стоит заметить следующее. Трасса Н-15, проходящая через населенный пункт, уже не может помочь неприятелю: линия фронта на данный момент пролегает как раз по ней, деля Константинополь на две части. Соответственно, единственный путь, которым может пользоваться противник, это долина реки Волчьей. Но беда для подразделений состоит в том, что село Андреевка на северном берегу реки полностью под контролем ВС РФ. Таким образом, украинские солдаты лишены шанса покинуть свои укрытия в сельских домах. Долина реки Волчьей вплоть до предместий села Богатырь – это сплошная открытая местность. Иными словами, тир.







Ножка у табуретки выбита



Министерство обороны РФ официально подтвердило, что трасса Суджа – Рыльск находится под контролем русских войск. Эта новость знаменует успешное завершение боев за село Свердликово и близлежащие окрестности – ВСУ изгнаны с этого участка Курской области. Редакция Readovka уже описывала сражение за Свердликово и представляла картину вероятной перспективы дальнейших боев, целью которых станет замыкание кольца окружения всей группировки украинских войск, вторгшихся в Курскую область.



Смертник цепляется за жизнь



Зеленский сделал заявление, которое ни много ни мало можно охарактеризовать как отказ уходить с поста президента Украины добровольно.



"Я готов на все ради мира на Украине. Конечно, Россия хочет от меня избавиться. Возможно, не физически, как они пытались сделать в начале войны, а политически. Я очень неудобный человек для Путина. Мы знаем друг друга. Если завтра Украину примут в ЕС и НАТО, я буду больше не нужен. Но пока этого не будет, я буду защищать свою страну", – заявил он в интервью немецкой радиовещательной компании ARD.



Зеленский отлично знает, что ни в НАТО, ни в ЕС Украину не возьмут. Зачем он тогда продолжает безумствовать, полагая, что вот сейчас его пожелания удовлетворят? Владимир Зеленский отлично понимает, что, пока он занимает пост президента Украины, даже с истекшими полномочиями, у него шансов остаться в живых куда больше. А вот стоит ему уйти в отставку – на него откроется настоящая охота. Весь секрет даже не в том, что Зеленский может опасаться Москвы или Вашингтона с момента, когда он станет обычным гражданином Украины. В самой незалежной Зеленский наделал себе столько врагов, что лишиться защиты СБУ и МВД для него автоматически означает "подготовку к земле", причем очень быструю. Таким образом, бравада Зеленского – это не "выход Рэмбо" в образе некоего защитника страны. Это оттягивание неизбежного. Более того, учитывая это заявление, стоит полагать, что он ждет конкретных гарантий, чтобы покинуть Украину и уехать куда-нибудь прогуливать награбленные деньги. Зеленский хоть и некомпетентен как политик, но он не является круглым идиотом, чтобы не попробовать "выдавить для себя приз", видя складывающуюся обстановку. И этот приз не Украина в НАТО или ЕС – ему отказали и не раз. Выигрышем для себя Зеленский видит официальное заявление какой-либо страны с призывом оставить ему пост при гарантии личной безопасности и предоставлении убежища. Ради этого просрочившийся президент пойдет до конца. Но есть в его плане серьезный изъян. Этого приглашения может и не последовать, а упорство может привести либо к новому Майдану, либо к физическому устранению Зеленского "одиночкой". В сложившейся общеполитической ситуации у Зеленского нет опоры внутри страны. А оставшиеся на Западе радетели продолжения его курса еще задолго до текущего момента подготовили ему смену. Быть лишним для всех очень опасно для жизни в мире большой политики.



Спросить забыли. Трамп крутит руки Зеленскому



Дональд Трамп продолжает свирепо давить на Зеленского, принуждая его к вменяемости. Зрелище порки выглядит не совсем прилично, но очень поучительно. Трамп задает Зеленскому жестокие, унизительные вопросы, в первую очередь – "Где деньги?". Как мы знаем, со времен Кучмы задавать украинскому президенту такой вопрос – значит говорить грязную непристойность. Трамп же пошел на Киев с чем-то более страшным, чем танки, и за четырьмя всадниками апокалипсиса на коне зеленом последовал пятый, и имя ему – аудитор.



Пока весь 95-й квартал ищет, куда подевались выданные на конфликт деньги, ЕС пытается достичь какого-то соглашения о том, чьи контингенты можно ввести на Украину в качестве миротворческих сил. Судя по тому, какие страны заявили, что их военные на Украину точно отправляться не будут, нас ждет словацко-румынская миротворческая миссия во главе с венгерским адмиралом: Германия, Польша, Италия, Испания и другие от чести уже отказались. Всяк готов стоять за Украину до последней капли крови, но не сам.



Балаган балаганом, но похоже, что формула мира на Украине действительно нащупана. Трамп публично макнул Зеленского в его рейтинг не просто так. Подписывать мир придется с легитимным президентом: Украина уже привыкла отбиваться от обязательств, пеняя, что договор заключен с предыдущим лидером, который уже нелегитимен, а нонеча не давеча. Итак, сперва прекращение огня, затем выборы, а там уже подписание соглашений. Это логично, это разумно.



Правда, вопрос о судьбе самого Зеленского остается открытым. Но едва ли она заботит кого-то, кроме него самого. Возможно, в ЕС для него найдется убежище, где его не отыщут сограждане.



На острове Эльба, например.



Вес спокойствия



Владимир Путин максимально сдержанно комментирует переговоры в Эр-Рияде. Пока Трамп витийствует, Макрон и Шольц бранятся, а Зеленский переходит от стадии провинциального трагика к этапу девы в истерике каждые четверть часа, Путин комментирует происходящее предельно сдержанно.



Президент оценил эпохальные переговоры почти рутинно. Да, мы готовы разговаривать, есть что обсудить. Да, нам нужно еще поговорить об энергетике и стратегическом оружии. Очень важно повышать уровень доверия. Контакты нужны, но не для того, чтобы чай попить. Кстати, еще русские войска вошли в Сумскую область, что стало неожиданностью.



И все это как-то отсылает к политикам эпохи, которая уже, казалось бы, в небытие канула. Когда мировой лидер это политик, а не клоун ярмарочный. Нас пару лет назад считали страной-изгоем, а Зеленского – рыцарем на белом коне. Плюмаж рыцаря истерся, конь умер, спонсор требует отчета за щит и меч. А российский президент говорит мало, но слушать приходится.



Вчера, 18 февраля, главным событием дня стал старт переговоров РФ и США в Саудовской Аравии по Украине. Источник - Readovka

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