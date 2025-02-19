РБК: Что такое Национальная система платежных карт

02:10 20.02.2025 Что такое Национальная система платежных карт



База знаний, 01 фев 2025



Содержание:



Что такое НСПК

Деятельность и выручка НСПК

Взаимодействие с международными платежными системами

Платежная система "Мир"

Мобильный сервис Mir Pay

Система быстрых платежей (СБП)

Что такое "Волна"



Национальная система платежных карт (НСПК) - это компания, обеспечивающая проведение безналичных платежей внутри России. Она является оператором платежной системы "Мир", а также операционным и платежным клиринговым центром Системы быстрых платежей (СБП). Акции организации в полном объеме принадлежат Центральному банку (ЦБ) России.



История создания



В марте 2014 года международные платежные системы (МПС) Visa и Mastercard прекратили обслуживание карт ряда российских банков, попавших под санкции со стороны западных государств из-за присоединения Крыма, а с декабря того же года перестали обслуживать операции на территории полуострова.



Российские власти приняли решение о необходимости замыкания процесса осуществления денежных переводов внутри страны на случай отключения МПС. Для этого были подготовлены соответствующие поправки в законодательство о национальной платежной системе, в том числе касающиеся работы НСПК. В итоге система была создана 23 июля 2014 года. Название и логотип бренда национальной платежной системы были определены весной следующего года по итогам всероссийского конкурса.



Деятельность и выручка НСПК



Главная цель НСПК заключается в обеспечении бесперебойного функционирования операций с МПС на территории России, развитии национальной системы "Мир", а также предоставлении сервисов оплаты и переводов через СБП, по QR-кодам и технологии биоэквайринга.



В 2023 году прибыль компании по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила 35,1 млрд руб., что в 1,4 раза больше, чем в 2022 году (25,3 млрд руб.). Также выросла и выручка компании, которая за отчетный год составила 71,9 млрд руб. по сравнению с 50,3 млрд руб. в 2022 году (рост в 1,4 раза). Прибыль от продаж в 2023 году выросла в 1,5 раза по сравнению с 2022 годом (42,1 млрд руб. против 28,7 млрд руб. соответственно).



Взаимодействие с международными платежными системами



В мае 2014 года президент России Владимир Путин одобрил поправки в законодательство, регулирующее платежные системы. Согласно закону, операторы этих систем, не относящиеся к категории национально значимых, должны были разместить обеспечительный взнос на специальном счете в Банке России. Позже российские власти предложили освободить их от обязанности внесения данного взноса при условии, что зарубежные операторы будут осуществлять свои операции через НСПК.



Соответствующие договоры между МПС и НСПК были подписаны в период с декабря 2014 года по февраль 2015 года. В соответствии с ними, начиная с 1 апреля 2015 года МПС обязывались обрабатывать операции через процессинговую инфраструктуру НСПК. Mastercard выполнила данное требование в установленный срок, тогда как Visa полностью перенесла внутрироссийские операции в НСПК в июне 2015 года.



Visa и Mastercard временно прекратили обработку всех своих операций на территории России в марте 2022 года. В результате транзакции по картам этих платежных систем за границей стали невозможны, а карты, выданные в других странах, перестали работать в России. Тем не менее карты Visa и Mastercard продолжали функционировать на территории России, поскольку их обслуживание осуществлялось через НСПК, что означало работу в пределах российской финансовой системы.



Платежная система "Мир"



"Мир" - это российская платежная система, предлагающая услуги по осуществлению безналичных расчетов и выпуск одноименных банковских карт. Выпуск карт "Мир" стартовал 15 декабря 2015 года, а массовым он стал в 2017 году. В мае того же года российскими властями было принято решение об обязательном переводе зарплат работников бюджетной сферы, а также пенсий и социальных выплат на карты "Мир".



Картам "Мир" удалось охватить более половины российского рынка в 2023 году, заняв 52,5% от общего объема операций по картам в России и 51,6% от всех выпущенных карт. ЦБ изначально прогнозировал увеличение доли карт "Мир" в обороте до 30% к концу 2023 года. Однако их популярность значительно возросла в 2022 году на фоне ухода МПС из-за начала военной операции на Украине.



Карты "Мир" принимаются в ряде зарубежных стран, хотя обычно режим их использования ограничен снятием наличных в банкомате. Они также могут работать в некоторых магазинах. Так, "Мир" повсеместно работает в Белоруссии, Абхазии и на Кубе, а в некоторых странах, например Армении, Вьетнаме, Венесуэле и других, с этими российскими картами работают только отдельные банки. В апреле 2024 года карты "Мир" отключили в Киргизии. С конца 2024 года власти России и Никарагуа ведут работу по созданию на территории центральноамериканской страны сети банкоматов, принимающих "Мир".



Мобильный сервис Mir Pay



В марте 2019 года обладателям карт "Мир" стал доступен аналог Apple Pay и Google Pay - сервис Mir Pay. Им могут пользоваться владельцы смартфонов на базе Android (начиная с версии 7.0 и выше), оснащенных технологией Near Field Communication (NFC). Она позволяет пересылать данные между устройствами на расстоянии около 10 см. Сегодня для пользования сервисом в приложение можно добавить карты "Мир" от более 170 банков.



До января 2022 года на платежи через Mir Pay и QR-коды, предлагаемые Сбербанком и СБП, приходилось менее 1% от общего объема оплат. К июню 2024 года этот показатель увеличился до 5%. Для сравнения: доля сервиса мгновенной оплаты T-Pay для устройств на Android и платежных стикеров от Т-банка составила 8%.



Система быстрых платежей (СБП)



СБП - это сервис ЦБ, позволяющий осуществлять денежные переводы по номеру телефона, а также производить оплату с использованием QR-кодов. Функционирование системы обеспечивается НСПК. Запуск сервиса состоялся в начале 2019 года.



В мае 2024 года был увеличен лимит на переводы без комиссии через СБП между собственными счетами в разных банках, который теперь составляет 30 млн руб. В случае переводов между разными пользователями комиссия 0,5% взимается, если сумма превышает бесплатный порог в 100 тыс. руб. При этом сумма не может превышать 1,5 тыс. руб.



Начиная с ноября того же года банки отменили комиссию для граждан при осуществлении платежей государственным структурам через СБП. Это касается, в частности, налогов и сборов, штрафов, оплаты некоторых услуг в сфере образования и прочих подобных транзакций.



По состоянию на январь 2025 года по СБП также можно совершать переводы в девять стран: Белоруссию, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизию, Абхазию, Армению, Молдавию и Лаос.



Что такое "Волна"



В октябре 2024 года глава НСПК Дмитрий Дубынин поделился планами компании разработать новое решение, позволяющее совершать платежи с использованием смартфонов на базе Android и iOS. В пресс-службе НСПК отметили, что данная технология будет называться "Волна".



В отличие от недоступных в России сервисов Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay, новое решение будет основано на технологии Bluetooth Low Energy (BLE), а не NFC. Это даст возможность использовать новую технологию на любых мобильных операционных системах. Однако для платежей будут необходимы специальные терминалы, которые умеют работать с BLE. Для их масштабного внедрения потребуется время.



В декабре 2024 года Дубынин сообщил, что НСПК планирует протестировать технологию в течение двух кварталов 2025 года. По его словам, компания намерена раздать банкам, которые заявили о готовности участвовать в пилотном проекте, приглашения и техническую информацию для оценки системы. Источник - РБК

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