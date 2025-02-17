|Для кого запрет на пышные торжества? В Сети обсуждают кыз узату племянницы президента Кыргызстана
02:19 20.02.2025
Руслан Казымбетов
Автор отдела Lifestyle
17 февраля 2025
Свадьба племянницы президента Кыргызстана Лазат Нуркожоевой и спортсмена Амантура Исмаилова вызвала крайне негативную реакцию в соцсетях соседей. Это связано с законом, запрещающим пышные торжества в стране, который намереваются принять депутаты Кыргызстана при поддержке главы республики.
По информации сми, проводы невесты (кыз узатуу) прошли 15 февраля в бишкекском ресторане "Ата". В Сети распространяют кадры, на которых борец греко-римского стиля Амантур Исмаилов забирает Лазат Нуркожоеву из родительского дома. При этом в астау для невесты кладут крупные долларовые банкноты – и все это снимают напоказ. На мероприятии присутствовали братья президента Кыргызстана - Сабыр Жапаров и Доолот Жапаров, он же – отец невесты. Присутствовал ли сам президент - неизвестно.
Кыргызстанцев возмутило, что пока глава республики и депутаты планируют принять спорный законопроект, запрещающий пышные торжества, близкие родственники президента демонстрируют нескромность.
"Для кого запрет на пышные торжества?", "Расточительство… Перед законом все равны, или есть ровнее?!", "Народу запрещают, а сами жируют" - пишут пользователи.
Напомним, в январе на сайте парламента Кыргызстана опубликовали проект этого закона, согласно которому на свадьбу законно приглашать не более 250 человек, а на проводы невесты – не более 100 человек. Разработчики законопроекта также предлагают регламентировать количество машин в свадебном кортеже - не больше трех. Сейчас документ находится на стадии обсуждения.