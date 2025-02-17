Для кого запрет на пышные торжества? В Сети обсуждают кыз узату племянницы президента Кыргызстана

02:19 20.02.2025

Руслан Казымбетов

Автор отдела Lifestyle

17 февраля 2025



Свадьба племянницы президента Кыргызстана Лазат Нуркожоевой и спортсмена Амантура Исмаилова вызвала крайне негативную реакцию в соцсетях соседей. Это связано с законом, запрещающим пышные торжества в стране, который намереваются принять депутаты Кыргызстана при поддержке главы республики.



По информации сми, проводы невесты (кыз узатуу) прошли 15 февраля в бишкекском ресторане "‎Ата"‎. В Сети распространяют кадры, на которых борец греко-римского стиля Амантур Исмаилов забирает Лазат Нуркожоеву из родительского дома. При этом в астау для невесты кладут крупные долларовые банкноты – и все это снимают напоказ. На мероприятии присутствовали братья президента Кыргызстана - Сабыр Жапаров и Доолот Жапаров, он же – отец невесты. Присутствовал ли сам президент - неизвестно.



