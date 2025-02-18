Развитие Трансафганского коридора обсуждают Казахстан и Пакистан

02:57 20.02.2025

18.02.2025



Асель Шайхынова

Корреспондент газеты "Қазақстан теміржолшысы"



Генеральный директор АО "KTZ Express" Дамир Кожахметов посетил с рабочим визитом Исламскую Республику Пакистан и провел ряд встреч с руководством крупнейших транспортно-логистических компаний страны и представителями Министерства торговли, передает Rail-news.kz.



Ключевой темой переговоров стало развитие Трансафганского коридора. Дамир Кожахметов обсудил с представителями компаний National Logistics Corporation (NLC) и Tranzum Courier Service (TCS) возможности сотрудничества в оптимизации грузоперевозок и развитии логистических решений с использованием терминальной и портовой инфраструктуры, а с Министерством торговли Пакистана - меры по упрощению логистических процессов и устранению барьеров для повышения эффективности и привлекательности маршрутов через Пакистан.



Отдельное внимание в ходе встречи было уделено транспортной инфраструктуре в портовой зоне, были изучены терминальные мощности порта Карачи. Кроме того, в рамках концепции создания терминального каркаса на МТК "Север – Юг" состоялись переговоры с владельцами терминалов порта по вопросам расширения присутствия KTZ Express в регионе.



"Мы видим большой потенциал для развития сотрудничества с Пакистаном в логистике, – отметил Дамир Кожахметов. – Товарооборот между нашими странами превышает 50 миллионов долларов, и совместные усилия позволят укрепить торгово-экономические связи, повысить конкурентоспособность маршрута и закрепить позиции Казахстана как ключевого транзитного хаба".



Напомним, что в 2024 году впервые отправили груз по Трансафганскому коридору из Казахстана в ОАЭ через порт Карачи. Он достиг пункта назначения за 38 суток.