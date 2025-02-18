Организованная преступность: как обстоят дела в Казахстане, Центральной Азии и мире?

03:15 20.02.2025

18 февраля 2025



За январь–декабрь 2024 года в РК в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) было зарегистрировано 88 правонарушений по статье 262 УК РК ("Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них") - более чем на треть больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Это самый высокий показатель за последние три года.



Тем временем количество правонарушений, зарегистрированных в ЕРДР по статье 264 УК РК ("Создание и руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, а равно участие в них"), сократилось сразу на 42,9%, до 8 случаев.



Кроме того, в 2024 году - впервые с 2017-го - было зарегистрировано одно правонарушение по статье 263 УК РК ("Создание и руководство преступным сообществом, а равно участие в нем"). Также впервые с 2018 года зафиксировано одно правонарушение по статье 265 УК РК ("Создание и руководство транснациональным преступным сообществом, а равно участие в нем").



Для понимания: по статье 262 УК РК за участие предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет, за создание и/или руководство - от 7 до 12 лет. По статье 263 УК РК наказание строже: от 8 до 12 лет за участие и от 12 до 15 лет за создание и/или руководство. Если говорить о статьях 264 и 265 УК РК, наказание за создание и руководство преступным сообществом, а равно участие в нем строже, чем за аналогичные деяния, связанные с организованной группой или транснациональной преступной организацией.



По статье 266 УК РК ("Финансирование деятельности преступной группы, а равно хранение, распределение имущества, разработка каналов финансирования") в 2024 году в ЕРДР было зарегистрировано 3 правонарушения, что стало самым высоким показателем за последние шесть лет.



