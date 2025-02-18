|Организованная преступность: как обстоят дела в Казахстане, Центральной Азии и мире?
03:15 20.02.2025
18 февраля 2025
За январь–декабрь 2024 года в РК в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) было зарегистрировано 88 правонарушений по статье 262 УК РК ("Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них") - более чем на треть больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Это самый высокий показатель за последние три года.
Тем временем количество правонарушений, зарегистрированных в ЕРДР по статье 264 УК РК ("Создание и руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, а равно участие в них"), сократилось сразу на 42,9%, до 8 случаев.
Кроме того, в 2024 году - впервые с 2017-го - было зарегистрировано одно правонарушение по статье 263 УК РК ("Создание и руководство преступным сообществом, а равно участие в нем"). Также впервые с 2018 года зафиксировано одно правонарушение по статье 265 УК РК ("Создание и руководство транснациональным преступным сообществом, а равно участие в нем").
Для понимания: по статье 262 УК РК за участие предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет, за создание и/или руководство - от 7 до 12 лет. По статье 263 УК РК наказание строже: от 8 до 12 лет за участие и от 12 до 15 лет за создание и/или руководство. Если говорить о статьях 264 и 265 УК РК, наказание за создание и руководство преступным сообществом, а равно участие в нем строже, чем за аналогичные деяния, связанные с организованной группой или транснациональной преступной организацией.
По статье 266 УК РК ("Финансирование деятельности преступной группы, а равно хранение, распределение имущества, разработка каналов финансирования") в 2024 году в ЕРДР было зарегистрировано 3 правонарушения, что стало самым высоким показателем за последние шесть лет.
Заметим: Глобальный индекс организованной преступности вырос с 5,09 балла в 2021 году до 5,19 балла в 2023-м.
О чем идет речь? Глобальный индекс организованной преступности (Global Organized Crime Index) - аналитический инструмент, который оценивает уровень организованной преступности в 193 странах. Он разработан Глобальной инициативой по борьбе с транснациональной организованной преступностью (GI-TOC) и впервые был опубликован в 2021-м, а затем обновлен в 2023 году.
Индекс варьируется от 1 до 10 баллов, где 1 балл - низкий уровень организованной преступности, 10 баллов - высокий уровень криминального влияния. Индекс основан на двух ключевых составляющих:
- криминальные рынки (измеряется распространенность незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, людьми, оружием, дикой природой и т. д.);
- криминальные сети и группы (оценивается влияние преступных организаций, включая мафиозные структуры, транснациональные группировки, государственно-криминальные структуры, криминальные сети и криминальные субъекты частного сектора).
Среди пяти типов преступных организаций самый высокий индекс организованной преступности в мире имеют структуры, связанные с государством: 5,95 балла. Далее идут криминальные сети (5,66 балла), иностранные группировки, в том числе группы на основе диаспор (5,54 балла) и мафиозные группы (4,02 балла).
Стоит упомянуть также представителей частного сектора (4,76 балла), которых обычно считают скорее жертвами организованной преступности, поскольку преступная деятельность затрагивает легальный бизнес. Тем не менее частный сектор также бывает ключевым посредником и участником организованной преступности, связывая легальную и нелегальную экономику.
Казахстан, согласно шкале по трем типам преступных группировок, занимает относительно хорошие позиции: место 148–168 по индексу иностранных группировок, 140–158 по индексу криминальных сетей и 118–137 по индексу представителей частного сектора. Заметим: здесь и далее места обозначены в виде интервалов, так как у нескольких стран могут быть равные показатели, и все они делят соответствующую позицию на равных.
При этом по индексу мафиозных преступных группировок Казахстан входит в первую сотню, деля с другими странами место 87–100 с результатом в 4 балла - на 0,5 балла больше, чем в 2021 году. Среди стран ЦА и ЕАЭС лучше обстоят дела с ОПГ, действующими по принципу мафиозных групп, в Армении и Туркменистане, которые с индексом в 2,5 балла занимают 131–135 места.
У Беларуси также 4 балла, и она находится на той же позиции, что и РК: место 87–100. Хуже всех показатели Кыргызстана: индекс - 6,5 балла, место - 27–34. Россия и Таджикистан входят в число стран с местами 35–47, а Узбекистан - 58–75.
В мире в целом хуже всего обстоят дела в Колумбии, Мьянме, Сомали и Венесуэле, которые делят между собой места 1–4 с индексом в 9,5 балла. Стоит также отметить Италию, которая делит с ДР Конго, Ливией и Мексикой места 5–8.
По индексу преступных группировок, которые являются частью государственного аппарата или действуют внутри него, Казахстан находится на месте 86–104 с показателем в 6,5 балла. Среди стран ЦА и ЕАЭС Узбекистан также входит в число стран с 86–104 местом.
Лучше обстоят дела с организованной преступностью, внедренной в госаппарат, в Армении, которая находится на месте 158–168.
Хуже всего среди стран ЦА и ЕАЭС в этой подкатегории обстоят дела у Беларуси и Таджикистана, которые делят места 7–20, например, с такими странами, как Афганистан, Турция, ЦАР, ДР Конго и прочими. Россия, Кыргызстан и Туркменистан делят с другими странами места 21–34.
В мире хуже всего дела с организованной преступностью, связанной с государством, обстоят в Северной Корее и Сирии.