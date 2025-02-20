|С учетом скорости продвижения российских войск у Украины скоро может не остаться важных для Трампа природных минералов
03:35 20.02.2025
20.02.2025
Россия, возможно, не меньше США желает контролировать важные природные ресурсы. И что касается конфликта на Украине, то сейчас российская армия приближается к контролю над гигантским месторождением лития.
В этом месяце Трамп заявил, что хочет, чтобы Киев передал большое количество своих важнейших полезных ископаемых в обмен на военную поддержку США, что побудило президента Украины Владимира Зеленского заявить:
"Давайте заключим сделку".
Тем не менее, в то время как Вашингтон и Москва готовятся к переговорам, направленным на прекращение трехлетнего конфликта, реальность такова, что именно Россия все больше контролирует природные богатства прежней Украины.
Российские войска, которые уже захватили запасы редкоземельных элементов, и сейчас находятся чуть более чем в 4 милях от литиевого месторождения Шевченко и наступают на него с трех разных сторон.
Литий является ценным мировым ресурсом, поскольку он используется во множестве отраслей промышленности и технологий - от мобильных телефонов до электромобилей. По оценкам правительства США, запасы лития в Украине составляют около 500 000 тонн, а в России - вдвое больше.
Шевченковское месторождение находится в Донецке. Это одно из крупнейших месторождений лития, где металл находится на глубине, позволяющей осуществлять промышленную добычу.
"Учитывая нынешний темп боевых действий, вполне вероятно, что русские достигнут этого района в ближайшие недели", - сказал Конрад Музыка, директор военного консалтингового агентства Rochan в Польше.
"Украинские командиры, с которыми я разговаривал, сказали, что когда они посмотрели, в каком направлении и на какой оси атакуют русские, стало ясно, что их целью также является захват природных ресурсов", - добавил он.
Владимир Ежиков, высокопоставленный российский чиновник в Донецке, заявил, что горнодобывающее подразделение российской государственной атомной корпорации "Росатом" проявило интерес к месторождению Шевченко, но министерство природных ресурсов России выдаст лицензию на добычу, когда придет время.
"Трудно предсказать, когда это произойдет, поскольку на данный момент месторождение находится в „серой зоне", и из-за военных действий его разработка невозможна", - сказал он в январе.
"Это месторождение обязательно получит лицензию. Безусловно, будут инвестиции и добыча лития, и мы, безусловно, хотели бы, чтобы здесь также осуществлялась переработка".
Зеленский, во время февральского интервью агентству Reuters развернул на столе в своем кабинете некогда засекреченную карту, на которой показаны многочисленные месторождения полезных ископаемых, включая широкую полосу земли на востоке, отмеченную как содержащую редкоземельные элементы. Примерно половина из них, по всей видимости, находится на российской стороне.
Он сказал, что Россия в деталях знает, где находятся важнейшие ресурсы, благодаря геологическим исследованиям советских времен.
Существует несколько надежных независимых оценок того, какой долей природных ресурсов на территориях, которые Украина до сих пор считает своими, в настоящее время располагает Москва. Бесспорным является то, что Украина постепенно теряет контроль над своими минеральными богатствами.
Василий Колташов, экономист и политический аналитик, сказал, что стремление Трампа заключить крупную сделку по добыче полезных ископаемых окажется чисто теоретическим, если Украина проиграет.
"Не он и не его стремление к редкоземельным металлам будут определять, кто что получит", - сказал он в интервью российскому государственному телевидению в этом месяце. "Россия побеждает на театре военных действий".
Общественная реакция Кремля на попытку Трампа вовлечь Украину в сделку, которая предоставила бы США доступ к ресурсам Украины и выделила бы 500 миллиардов долларов на уже предоставленную американскую помощь, до сих пор была сдержанной.
На фоне предстоящего саммита Путина и Трампа и американо-российских переговоров о перезагрузке отношений и рассмотрении вопроса о том, как положить конец продолжающейся конфликту, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил лишь, что предложение американского президента показывает, что он хочет, чтобы Украина платила за любую будущую помощь США, а не продолжала получать ее бесплатно.
Мария Захарова, пресс-секретарь Министерства иностранных дел России, высказалась более резко, обвинив Зеленского в том, что он предлагает Вашингтону ресурсы, которые он больше не контролирует, учитывая изменение линии фронта. Она также провела параллели между стремлением Трампа завладеть минеральными богатствами Украины и тем, как нацисты-оккупанты разграбили страну во время Второй мировой войны.
"Во время Второй мировой войны территория бывшей советской Украины была захвачена, и нацисты приступили к разграблению национальной экономики республики", - сказала она на брифинге в этом месяце. "Они угнали скот с территории Украины и вывезли чернозем. Сейчас все это происходит ненасильственно, потому что киевский режим отдает все это".
Киев и Вашингтон отвергли обвинения в том, что Соединенные Штаты несправедливо стремятся использовать природные богатства Украины, заявив, что сделка по поводу ресурсов отвечает их взаимным коммерческим интересам и интересам безопасности.
Российские военные блогеры ясно дали понять, что им не нравится то, что они называют захватом ресурсов Трампом.
"Сказать в связи с этим можно одно: На чужой кусок, не открывай роток. Недра Украины принадлежат русскому народу и больше никому".
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Reuters.