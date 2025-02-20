С учетом скорости продвижения российских войск у Украины скоро может не остаться важных для Трампа природных минералов

03:35 20.02.2025

20.02.2025



Россия, возможно, не меньше США желает контролировать важные природные ресурсы. И что касается конфликта на Украине, то сейчас российская армия приближается к контролю над гигантским месторождением лития.



В этом месяце Трамп заявил, что хочет, чтобы Киев передал большое количество своих важнейших полезных ископаемых в обмен на военную поддержку США, что побудило президента Украины Владимира Зеленского заявить:



"Давайте заключим сделку".



