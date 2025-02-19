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Экономику Узбекистана берут на абордаж, - Сергей Кожемякин
12:13 20.02.2025

Экономику Узбекистана берут на абордаж

Присутствие иностранного капитала в экономике Узбекистана растет ускоренными темпами. Пакеты акций ведущих госпредприятий переданы под управление финансовой корпорации с Уолл-стрит, рекордных значений достиг внешний долг.

Популярная в медиапространстве фраза "Вы не понимаете, это другое!" очень метко характеризует политику постсоветских элит. Нахождение своих стран в составе СССР они именуют "колониальным господством", при котором все ресурсы и развитие экономики в целом якобы были подчинены "интересам Москвы".

"Союзные предприятия, выкачивавшие полезные ископаемые из недр Узбекистана, передавали в местный бюджет всего лишь 1 процент получаемой прибыли, - утверждается в учебнике истории для десятых классов узбекских школ. - Вместо подготовки квалифицированных специалистов из местных жителей в Узбекистан переселяли европейцев. Их размещали в Ташкенте, строящихся городах и районных центрах, обеспечивали высокооплачиваемой работой и квартирами без очередей. Их принимали в университеты и институты на льготных условиях… Уровень жизни народов, живших при советской власти, значительно отставал от уровня жизни в передовых странах мира".

Эту откровенную ложь можно разоблачать долго. Достаточно сказать, что исключительно благодаря Советской власти Узбекистан обрел современную промышленность - от металлургии до авиастроения, а неграмотность среди местного населения, уровень которой до 1917 года составлял 98 процентов, была полностью ликвидирована. Характерный штрих: в 1943/44 учебном году курс докторантуры при Узбекском государственном университете (к слову, количество вузов за советский период увеличилось в республике с нуля до 46) проходили 25 человек, в том числе 19 узбеков, а из 179 аспирантов 94 были представителями узбекской национальности.

Однако нынешние власти и их идеологическую обслугу историческая правда не интересует. Даже "худжум" - кампанию по наделению женщин социальными правами, вовлечению их в образование и культуру - авторы цитированного учебника связывают с желанием большевиков получить дополнительную дешевую рабочую силу и подорвать национальную культуру.

Но речь сейчас не об этом. Посылая проклятия в адрес СССР, постсоветские власти одновременно закладывают фундамент для реального подчинения чужим интересам и полуколониальной зависимости. Яркой иллюстрацией стало соглашение, подписанное недавно между министерством экономики и финансов Узбекистана и американской финансовой корпорацией Franklin Templeton. Последняя назначена доверительным управляющим национального инвестиционного фонда Узбекистана.

Указанный фонд был образован в прошлом году. Ему переданы крупные (от 25 до 40 процентов) пакеты акций 18 ведущих госкомпаний. Среди них "Узбекгидроэнерго", "Национальные электрические сети Узбекистана", "Тепловые электрические станции", "Узбектелеком", "Почта Узбекистана", "Узбекские авиалинии", Навоийский химический комбинат (АО "Навоиазот"), крупнейшие банки и т.д. По соглашению Franklin Templeton займется пересмотром стратегии управления компаниями с внедрением "мировых стандартов" и возьмет на себя руководство их инвестиционными портфелями. После реформ предприятия и банки выведут свои акции на местные и международные фондовые биржи.

Это далеко не единственный пример увеличения присутствия иностранного капитала в экономике Узбекистана. По официальным данным, зарубежные капиталовложения за прошлый год выросли в 1,6 раза, достигнув 35 миллиардов долларов. При этом прямые иностранные инвестиции составили 12 миллиардов. Их доля в объеме ВВП увеличилась с 7,9 до 10,3 процента. В наступившем году предполагается привлечь еще больше зарубежных инвестиций - 42 миллиарда долларов. Рекорд установило и количество предприятий с иностранным участием - почти 15 тысяч. Лидерами здесь выступают Китай, Россия, Турция, Казахстан, Южная Корея и США.

Помимо создания самых благоприятных условий для иностранного бизнеса, например освобождения от многих налогов и таможенных пошлин, президент Шавкат Мирзиеев поручил правительству утвердить помесячный план привлечения инвестиций. Руководители отраслевых министерств и ведомств, главы местных администраций должны теперь уделять работе с инвесторами не менее двух дней в неделю.

Тема вложений в узбекскую экономику является центральной во время зарубежных визитов. К поездке президента в Малайзию в начале февраля был приурочен совместный бизнес-форум. Мирзиеев пригласил тамошние компании и банки к активному участию в приватизации государственных предприятий Узбекистана в таких ключевых секторах, как энергетика, телекоммуникации, банковско-финансовая сфера.

В Объединенных Арабских Эмиратах узбекская делегация во главе с замминистра инвестиций, промышленности и торговли Шохрухом Гуламовым представила 21 объект, предлагаемый для приватизации, и 63 проекта государственно-частного партнерства на сумму более 30 миллиардов долларов. После этого стороны подписали 15 инвестиционных соглашений и контрактов, касающихся энергетики, транспорта, сельского хозяйства и других отраслей.

Важная роль в экспансии иностранного капитала принадлежит финансовым учреждениям. Так, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2024 году вложил в республику рекордные 938 миллионов евро. Подписаны соглашения о 34 новых проектах. Среди них завод по производству "зеленого" водорода, солнечная электростанция, ЛЭП и т.д. В конце января республику посетила делегация ЕБРР во главе с управляющим директором по финансовым институтам Франсисом Малижем. Выразив удовлетворение темпами и направленностью реформ, делегация обсудила с узбекской стороной приватизацию государственных банков и другие вопросы.

Следствием роста зависимости стал стремительный рост задолженности. Совокупный внешний долг увеличился за прошлый год на 7 миллиардов долларов, превысив 60 миллиардов. В 2018 году, для сравнения, он составлял всего 17 миллиардов долларов. И таких побочных эффектов будет становиться все больше. Разрушая защитные барьеры, власти Узбекистана делают экономику уязвимой перед корсарами глобального капитала.

Сергей Кожемякин

Источник - Правда
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1740042780


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