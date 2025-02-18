Американская компания займется развитием внутренней сети железных дорог Кыргызстана

14:32 20.02.2025

by Илона Ахматова

18 фев. 2025



Американская компания займется развитием внутренней сети железных дорог Кыргызстана



Кабмин Кыргызстана одобрил реализацию проекта государственно-частного партнерства (ГЧП) по развитию внутренней сети железных дорог "Трансевразийский маршрут". Соответствующее постановление подписал глава правительства Адылбек Касымалиев.



Государственным партнером выступает госпредприятие НК "Кыргыз темир жолу", в то время как частным партнером выбрана американская компания All American Rail Group Global Infrastructure Partner LLC.



Согласно постановлению правительства, проект будет реализован в режиме "проектной песочницы", что позволит протестировать его механизмы перед полноценным внедрением. Нацагентству по инвестициям (НАИ) поручено подписать соглашение о ГЧП с участвующими сторонами.



После подписания документа стороны займутся детальной разработкой проекта, включая его финансовые аспекты.