 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 20.02.2025
18:03  Почему Садыр Жапаров едет на парад Победы: Кыргызстан не намерен выходить из клуба победителей. И своих не бросает
17:57  В Узбекистане сенаторы утвердили закон о самозапрете на кредитование
17:50  Министерство коммерции Китая призвало США воздержаться от размахивания "тарифной дубинкой"
17:30  Россия примет обратно только те иностранные бренды, в которых заинтересована страна
17:25  Таджикистан рассчитывает покупать у Ирана сырую нефть для нефтеперерабатывающих заводов по льготным ценам
17:21  Больше половины китайских инвесторов в Центральную Азию - это компании с полным контролем государства, - ЕАБР
17:10  Узбекский сум укрепляется к доллару пятую сессию подряд. В чем причина?

17:01  Украинскую атаку на КТК прокомментировал депутат Мажилиса: - "Не понимаю причин агрессии в отношении Казахстана"
16:49  Трамп нападает на Зеленского, а страдает Восточная Европа. Ставки на то, что регион выиграет от мирного процесса на Украине, рушатся
16:40  Пора переписывать ВикиПедию? США отказываются называть Россию "агрессором"
16:07  Урок вьетнамского: О чем стоит помнить России на переговорах с американцами, - Царьград
15:39  ProFinance: Будет ли 50 рублей за доллар? Ни за что и никогда!
15:16  Большая игра в Азии: сможет ли Трамп "оторвать" Россию от КНР и КНДР? - Анатолий Кошкин
14:58  В Taшкенте уникальные "Дома специалистов" войдут в национальный список культурного наследия Узбекистана
14:54  Современное образование насаждает мракобесие, - Владимир Литвиненко
14:35  К 2028 году Центральная Азия перейдет в хроническую фазу дефицита воды
14:32  Американская компания займется развитием внутренней сети железных дорог Кыргызстана
12:13  Экономику Узбекистана берут на абордаж, - Сергей Кожемякин
03:35  С учетом скорости продвижения российских войск у Украины скоро может не остаться важных для Трампа природных минералов
03:15  Организованная преступность: как обстоят дела в Казахстане, Центральной Азии и мире?
02:57  Развитие Трансафганского коридора обсуждают Казахстан и Пакистан
02:19  Для кого запрет на пышные торжества? В Сети обсуждают кыз узату племянницы президента Кыргызстана
02:10  РБК: Что такое Национальная система платежных карт
01:02  ВС РФ ворвались в Константинополь на Южно-Донбасском направлении – итоговая сводка Readovka за 19 февраля
00:55  В двух спортивных организациях Узбекистана сменилось руководство
00:51  53 миллиарда тенге: казахстанским блогерам дали месяц на уплату налогов
00:47  Казахстану грозит опустынивание. Парламентарии предлагают принять закон для спасения родной земли
00:45  Лже-племянник президента Кыргызстана пытался отобрать угольную шахту стоимостью около 50 миллионов сомов
00:36  В Узбекистане обвиняемых в коррупции задержали прямо на совещании по борьбе с коррупцией
00:28  Halyk Finance: Казахстан нуждается в диверсификации не только экономики, но и деловых партнеров
Среда, 19.02.2025
20:59  Афганская делегация прибыла в Японию с "крупным" международным визитом
20:58  Standard & Poor’s: рост потребительских кредитов в Узбекистане несет повышенные риски
20:49  Эксперты ООН насчитали в Афганистане "более двух десятков террористических групп"
20:42  Монголия намерена увеличить экспорт угля в Китай и реанимировать переговоры по трубопроводу "Сила Сибири 2"
20:22  Казахстан. Объемы экспорта и импорта мясной продукции по данным Минсельхоза
17:03  В Узбекистане спецслужбами пресечены случаи незаконной отправки людей в Хадж и Умру
17:00  ЧП не застанет врасплох. Как в Казахстане организована профессиональная аварийно-спасательная служба?
16:55  Андрей Белов: Станут ли китайские инвестиции "чудом" для экономики Кыргызстана?
16:50  МОТ продолжает "распространять ложь" о принудительном труде в Синьцзяне и Тибете
16:41  О децентрализации. Какую модель реформы органов власти на местах выберет Узбекистан?
16:08  Абхазия перед вторым туром президентских выборов: тяжелое дыхание майдана, - Алексей Белов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
К 2028 году Центральная Азия перейдет в хроническую фазу дефицита воды
14:35 20.02.2025

Эксперты связывают это с сокращением объемов ледников, а также с ростом численности населения.

19.02.2025

По разным оценкам, к 2028 году Центральная Азия перейдет в хроническую фазу дефицита воды. Об этом на круглом столе "Климатические изменения и проблемы водопользования в ЦА" сообщил заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО Российской академии наук Станислав Притчин.

По его словам, это одна из самых острых и горячих тем, которая стоит на повестке дня.

"Отрасль находится в достаточно критическом положении. Можно обозначить ряд проблемных точек, которые определяют такое положение. В первую очередь это климатические изменения. Глобальное потепление влияет в том числе на запасы ледников, которые в Центральной Азии являются доминирующим источником пресной чистой воды. Соответственно, снижение объемов запасов в долгосрочном плане влияет на сток рек", - сказал Станислав Притчин.

Он отметил, что на ситуацию влияет и рост населения. Регион стремительно развивается, демографическая ситуация динамичная. Лидером в абсолютном значении является Узбекистан: с 1991 года по 2025-й население выросло с 22 миллионов человек до 37,5 миллиона.

"В целом регион подбирается к 80 миллионам. Поэтому только потребление чистой воды со стороны населения уже является фактором дополнительного давления на сокращающееся водное хозяйство. При этом наблюдается устаревающая инфраструктура", - добавил Станислав Притчин.

По разным оценкам, до 50 % воды на ирригацию теряется при доставке до полей при неэффективном использовании.

Еще один фактор, по его словам, - неадаптированная практика регионального управления.

"Нет серьезного инструмента, межгосударственного института с достаточными полномочиями. Да, есть региональные, двух- и трехсторонние переговоры по разделу воды, но в целом по политике решения водных вопросов ситуация сложная. Нет институтов, которые бы занимались не только распределением, но и выработкой общей стратегии. Первые попытки мы наблюдаем - по "Камбар-Ате" есть решение, что три региональных игрока строят проект вместе. Это позитивный шаг, но он не достаточный", - подчеркнул Станислав Притчин.

Источник - Kun.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1740051300


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Продвижение межконфессионального диалога: Спикер Сената принял участие в международной конференции
- Мажилис принял во втором чтении поправки по включению онкоскринингов в ГОБМП
- Олжас Бектенов выразил соболезнования семьям погибших в шахте в области Ұлытау и заслушал отчет о работе правительственной комиссии
- В Правительстве рассмотрен вопрос развития и цифровизации авиационной отрасли
- Кадровые перестановки
- В Правительстве рассмотрели ход исполнения Дорожной карты "ХАЛЫҚПЕН БІРГЕ!"
- Сократить бюрократию при обеспечении сельхозпроизводителей ГСМ
- Министерство энергетики Республики Казахстан сообщает о ходе переговоров с Венгрией по поставкам казахстанской нефти
- Китай инвестирует в строительство транспортно-логистического хаба в Алматинской агломерации
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  