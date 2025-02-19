 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 20.02.2025
18:03  Почему Садыр Жапаров едет на парад Победы: Кыргызстан не намерен выходить из клуба победителей. И своих не бросает
17:57  В Узбекистане сенаторы утвердили закон о самозапрете на кредитование
17:50  Министерство коммерции Китая призвало США воздержаться от размахивания "тарифной дубинкой"
17:30  Россия примет обратно только те иностранные бренды, в которых заинтересована страна
17:25  Таджикистан рассчитывает покупать у Ирана сырую нефть для нефтеперерабатывающих заводов по льготным ценам
17:21  Больше половины китайских инвесторов в Центральную Азию - это компании с полным контролем государства, - ЕАБР
17:10  Узбекский сум укрепляется к доллару пятую сессию подряд. В чем причина?

17:01  Украинскую атаку на КТК прокомментировал депутат Мажилиса: - "Не понимаю причин агрессии в отношении Казахстана"
16:49  Трамп нападает на Зеленского, а страдает Восточная Европа. Ставки на то, что регион выиграет от мирного процесса на Украине, рушатся
16:40  Пора переписывать ВикиПедию? США отказываются называть Россию "агрессором"
16:07  Урок вьетнамского: О чем стоит помнить России на переговорах с американцами, - Царьград
15:39  ProFinance: Будет ли 50 рублей за доллар? Ни за что и никогда!
15:16  Большая игра в Азии: сможет ли Трамп "оторвать" Россию от КНР и КНДР? - Анатолий Кошкин
14:58  В Taшкенте уникальные "Дома специалистов" войдут в национальный список культурного наследия Узбекистана
14:54  Современное образование насаждает мракобесие, - Владимир Литвиненко
14:35  К 2028 году Центральная Азия перейдет в хроническую фазу дефицита воды
14:32  Американская компания займется развитием внутренней сети железных дорог Кыргызстана
12:13  Экономику Узбекистана берут на абордаж, - Сергей Кожемякин
03:35  С учетом скорости продвижения российских войск у Украины скоро может не остаться важных для Трампа природных минералов
03:15  Организованная преступность: как обстоят дела в Казахстане, Центральной Азии и мире?
02:57  Развитие Трансафганского коридора обсуждают Казахстан и Пакистан
02:19  Для кого запрет на пышные торжества? В Сети обсуждают кыз узату племянницы президента Кыргызстана
02:10  РБК: Что такое Национальная система платежных карт
01:02  ВС РФ ворвались в Константинополь на Южно-Донбасском направлении – итоговая сводка Readovka за 19 февраля
00:55  В двух спортивных организациях Узбекистана сменилось руководство
00:51  53 миллиарда тенге: казахстанским блогерам дали месяц на уплату налогов
00:47  Казахстану грозит опустынивание. Парламентарии предлагают принять закон для спасения родной земли
00:45  Лже-племянник президента Кыргызстана пытался отобрать угольную шахту стоимостью около 50 миллионов сомов
00:36  В Узбекистане обвиняемых в коррупции задержали прямо на совещании по борьбе с коррупцией
00:28  Halyk Finance: Казахстан нуждается в диверсификации не только экономики, но и деловых партнеров
Среда, 19.02.2025
20:59  Афганская делегация прибыла в Японию с "крупным" международным визитом
20:58  Standard & Poor’s: рост потребительских кредитов в Узбекистане несет повышенные риски
20:49  Эксперты ООН насчитали в Афганистане "более двух десятков террористических групп"
20:42  Монголия намерена увеличить экспорт угля в Китай и реанимировать переговоры по трубопроводу "Сила Сибири 2"
20:22  Казахстан. Объемы экспорта и импорта мясной продукции по данным Минсельхоза
17:03  В Узбекистане спецслужбами пресечены случаи незаконной отправки людей в Хадж и Умру
17:00  ЧП не застанет врасплох. Как в Казахстане организована профессиональная аварийно-спасательная служба?
16:55  Андрей Белов: Станут ли китайские инвестиции "чудом" для экономики Кыргызстана?
16:50  МОТ продолжает "распространять ложь" о принудительном труде в Синьцзяне и Тибете
16:41  О децентрализации. Какую модель реформы органов власти на местах выберет Узбекистан?
16:08  Абхазия перед вторым туром президентских выборов: тяжелое дыхание майдана, - Алексей Белов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Современное образование насаждает мракобесие, - Владимир Литвиненко
14:54 20.02.2025

Современное образование насаждает мракобесие

Владимир Литвиненко
Ректор Санкт-Петербургского горного университета

Каждый раз, когда банковская карта касается платежного терминала на автозаправочной станции, мы покупаем не просто бензин, а знания. Огромный объем интеллектуального труда, без которого простая на первый взгляд операция была бы невозможна.

Появлению топлива в бензобаке предшествовали геологоразведочные работы, открытие месторождения, производство разнообразного оборудования на предприятиях химического машиностроения, добыча нефти, ее транспортировка от скважины до нефтеперерабатывающего завода. Далее - сложный многоступенчатый процесс производства бензина и его доставка по АЗС, которые тоже нужно построить.

Сравним цену бензина и негазированной питьевой воды на той же заправке. Литр последней в стеклянной таре стоит вдвое дороже литра бензина, хотя очевидно, что вода обходится обществу на несколько порядков дешевле. Поддержание приемлемой цены на топливо в данном случае иллюстрирует некое общественное обременение - люди вкладывают личный интеллектуальный капитал, чтобы сообща пользоваться плодами научно-технического прогресса. Важно понимать, что подпитка новыми знаниями не должна прерываться. В противном случае прогресс не просто остановится - мы стремительно откатимся в архаику.

Разрушать, как известно, всегда проще, чем строить. Журнал "Знание - сила" издается в нашей стране с 1926 года, но название его имеет несравненно более долгую историю: почти буквально этот афоризм встречается и в античных текстах, и в библейских, и у философов Ближнего Востока. К нему, как к аксиоме, обращались и Фрэнсис Бэкон с Томасом Гоббсом, и Петр Капица.

Почему же в XXI веке американский экономист и литератор Джордж Франклин Гилдер вынужден был знаменем поднять некогда бесспорный тезис, чтобы доказывать ценность созидательной энергии мысли перед лицом псевдонауки. Имеется в виду книга Гилдера "Knowledge and Power" ("Знание и сила") 2013 года.

"Экономическая власть и деньги бесплодны, если они не сочетаются со знанием", - пишет автор.

Однако современная наука часто впадает в иллюзию, что все принципиально новое уже создано и остается лишь шлифовать сервис и уповать на самообучающиеся нейросети. Гилдеру же очевидно, что от телефонных коммуникаций требуется лишь надежность соединения. За появление в разговоре свежих мыслей отвечают собеседники. Даже самая современная версия искусственного интеллекта лишь систематизирует контент.

Тем не менее парадигма принципиальной непознаваемости мира и "горя от ума" уже овладевает сознанием многих миллионов граждан на всех континентах. Параллельно в общественном сознании насаждается невроз грядущего неблагополучия. Вспомним хотя бы пандемическую панику COVID-19. Она была использована как предпросмотр будущего существования общества: жизнь в условиях дефицита, лишений и страха.

Еще более эффективной страшилкой стал обычный углекислый газ. Если несколько десятилетий назад школьники относились к нему как к основе органической жизни на планете, то сегодня с подачи сектантов от науки безобидный, в общем-то, химический элемент воспринимается как яд, сопутствующий любому индустриальному производству. Молодые умы не выдерживают подобной экспансии мракобесия. Опросы BBC показывают, что сегодня 56 процентов школьников считают, что планета самоуничтожится и человечество обречено.

Вместо ясной логической последовательности в изучении естественно-научных предметов - физики, химии, биологии, географии, астрономии - школьников заставляют заучивать несвязный набор терминов: "ньютон", "джоуль", "теплый, холодный фронт" и так далее. Будучи вырванными из программы старших классов или даже университетского курса, они становятся такими же страшилками, как углеродный след.

Вывод: сегодня образование поставлено с ног на голову. Сложность любой учебной программы должна нарастать по мере формирования у школьников стройной картины мира. Школьные естественно-научные предметы в условиях эффективной образовательной системы должны подводить детей к освоению дисциплин вузовского инженерного образования. А в реальности в большинстве случаев отбивают к нему вкус.

Образовательный регулятор не предпринимает системных шагов к исправлению очевидных пробелов в методологии - но в условиях, когда "верхи не хотят", низы (вузы) не могут уже жить по-старому.

Так, например, на базе традиционного Всероссийского конкурса научно-исследовательских проектов среди школьников старших классов "Школьная премьер-лига", организованного под эгидой комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО на базе Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II, в марте 2025 года пройдет своего рода мозговой штурм на тему реформирования школьной методологии. Вместе с талантливыми учениками в Северную столицу съедутся директора школ, чтобы совместно выработать новые подходы к школьному образованию в интересах формирования технологического лидерства страны.

Предметом обсуждения станет полуторагодичная практика существования в Горном университете единого для всех специальностей модуля из общеобразовательных и общетехнических дисциплин - так называемого ядра образования. Оно призвано сформировать в течение первого года обучения у студентов базовые знания, необходимые для дальнейшего образования в рамках выбранной специальности и специализации. По сути, исправить недоработки школы в области подготовки учеников к освоению вузовской программы и профориентации.

В горнодобывающем секторе за последние годы произошли существенные изменения: значительно выросли потребность в исследовательской работе и в целом необходимый уровень инженерной квалификации. Задача вузов - ответить на эту потребность. Качественное образование становится сегодня синонимом экономического роста, а знания в целом - эквивалент истинного богатства. Если молодое поколение вернет преемственность лучших традиций мировой науки, то будут эффективно решаться и вопросы благосостояния общества, и экологии, в том числе проблема сокращения углеродного следа. Она будет решаться эволюционно, а не как сейчас - через призывы к "массовой эвтаназии" и отказу от промышленности.

С подобным подходом согласны и истинные ученые на Западе. В частности, профессор Бернд Майер из Фрайбергской горной академии, выступая в январе текущего года с актовой лекцией в Санкт-Петербургском горном университете, высказал следующее: "Три года назад Германия решила отключить свои атомные электростанции (и осуществила это намерение). Однако сегодня это решение признано ошибочным. Если бы политики в свое время обратились за советом к ученым, то смогли бы увязать физику, химию и экономику и избежать ошибки. А лет через десять, когда наше правительство увидит успехи Китая, изменится и его отношение к зеленой повестке в целом".

Не секрет, что технологический прорыв КНР и превращение страны в ведущую экономику мира были обеспечены вниманием государства к их фундаменту - образованию и науке. Сработали две составляющие: вузовско-школьная модель СССР и беспрецедентные инвестиции. Китайцы четко понимают, что прогресс - явление не автоматическое. Во главе угла всегда стоят общетехнические знания. Первое место в мире жителей КНР по уровню IQ (107,2) - хорошее тому подтверждение.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1740052440


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Продвижение межконфессионального диалога: Спикер Сената принял участие в международной конференции
- Мажилис принял во втором чтении поправки по включению онкоскринингов в ГОБМП
- Олжас Бектенов выразил соболезнования семьям погибших в шахте в области Ұлытау и заслушал отчет о работе правительственной комиссии
- В Правительстве рассмотрен вопрос развития и цифровизации авиационной отрасли
- Кадровые перестановки
- В Правительстве рассмотрели ход исполнения Дорожной карты "ХАЛЫҚПЕН БІРГЕ!"
- Сократить бюрократию при обеспечении сельхозпроизводителей ГСМ
- Министерство энергетики Республики Казахстан сообщает о ходе переговоров с Венгрией по поставкам казахстанской нефти
- Китай инвестирует в строительство транспортно-логистического хаба в Алматинской агломерации
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  