Большая игра в Азии: сможет ли Трамп "оторвать" Россию от КНР и КНДР? - Анатолий Кошкин

15:16 20.02.2025 Большая игра в Азии: сможет ли Трамп "оторвать" Россию от КНР и КНДР?

И возможна ли денуклеаризация Корейского полуострова на американских условиях?



20.02.2025 | Анатолий КОШКИН



Конечно, в настоящее время главной внешнеполитической задачей новой администрации Дональда Трампа является нахождение договоренности с Россией о мирном урегулировании вооруженного конфликта на территории бывшей УССР и подготовка к личной встрече президента США с Президентом РФ Владимиром Путиным. Однако думается, что при всей важности "украинского вопроса" лидеры двух мировых держав будут на встрече обмениваться мнениями и искать договоренности по глобальным проблемам, в первую очередь о мерах по преодолению созданной прежней администрацией США ситуации, опасно и реально подводящей планету к ядерному армагеддону.



При этом Трамп и его окружение довольно цинично не скрывают, что важным условием российско-американской нормализации явится чуть ли не требование отказа Москвы от стратегического сотрудничества с Китайской Народной Республикой и Корейской Народно-Демократической Республикой, которые в Вашингтоне рассматривают и называют основными противниками. Да и "украинское урегулирование" нужно в немалой степени для концентрации военно-стратегических усилий США в зоне Азиатско-Тихоокеанского региона, который теперь в Вашингтоне именуют Индо-Тихоокеанским.



Как писало американское издание The Hill, президент Трамп намерен "сочетать воинственные угрозы и дружеские отношения для разрыва связей между Китаем, Россией, Ираном и КНДР". Эта группа государств в дипломатических кругах получила название "ось агрессоров", "ось потрясений" и CRINK (от английских названий Китая, России, Ирана и КНДР). По мнению западных экспертов, эти страны обладают противоречащими друг другу национальными интересами, но едины в стремлении "противостоять американскому господству на мировой арене". Так, старший научный сотрудник аналитического Центра новой американской безопасности Андреа Кендалл-Тейлор считает, что отношения внутри CRINK "более глубокие и прочные, чем многие думают". "Трамп подходит к каждой из этих стран в двустороннем порядке и без сильной поддержки союзников. Поскольку они во многом действуют сообща, а мы более изолированы и одиноки, то баланс сил действительно смещается в их пользу", – отмечает эксперт.



Политика новой администрации США в отношении Китая – вопрос, заслуживающий специального углубленного рассмотрения, ибо включает в себя различные аспекты – политический, дипломатический, торгово-экономический, военный и пр. Проблемы же, волнующие Вашингтон и его союзников в связи с политикой КНДР, сводятся в основном к достижению денуклеаризации этого признанного Трампом ядерным государства, хотя на определенном этапе возможны и торгово-экономические аспекты воздействия. Денуклеаризация Корейского полуострова в американском лексиконе означает подведение Пхеньяна к одностороннему отказу от гарантирующего безопасность страны и ее народа ракетно-ядерного щита.



Действовать в отношении КНДР Трамп намерен излюбленным приемом – методом кнута и пряника. Клеймя своего предшественника, новый старый президент заявляет, что администрация Байдена "позволила России, Китаю, Ирану, КНДР и другим странам объединиться", что "невозможно представить". И тут же утверждает, что у США с этими государствами "будут очень хорошие отношения". Ценой таких отношений должно стать охлаждение связей сотрудничества внутри CRINK.



По словам исполнительного директора Института Дж. Буша-младшего Дэвида Крамера, о сложившейся ситуации "никогда четко не заявляла" администрация Джо Байдена. И теперь-де Трамп получил возможность провести "резко контрастную" политику" - разделить союз Китая, России, Ирана и КНДР…



По поводу "хороших отношений" с КНДР особую озабоченность выражают в Японии, где осуждали внешне примирительную политику Трампа в отношении северокорейского лидера Ким Чен Ына во время его первого срока президентства, рассматривая это чуть ли не как предательство. И не без основания, ибо не исключены новые прямые контакты президента с лидером КНДР для заключения столь любимых Трампом "сделок".



В своей программной речи на Национальном съезде Республиканской партии 18 июля 2024 года Трамп рассказывал о хороших отношениях с Ким Чен Ыном: "Должно быть, он тоже хочет меня видеть. Однажды он отказался от ракетных испытаний, но потом возобновил".



Японское авторитетное издание JB Press дает свой прогноз линии поведения Трампа в отношении Пхеньяна: "Как будет строиться внешняя политика в отношении Северной Кореи? Есть мнение, что Трамп будет искать встречи с генсеком Трудовой партии Кореи Ким Чен Ыном, который продолжает развивать ядерные и ракетные программы. Активные испытания новых гиперзвуковых баллистических ракет средней дальности перед инаугурацией, возможно, являются попыткой северокорейского лидера обратить на себя внимание нового президента США. Но он сейчас не в фокусе интересов.



На слушаниях в Сенате (ныне госсекретарь США) Марк Рубио заявил о необходимости пересмотра мер по предотвращению войны с Северной Кореей. Пит Хэгсет, номинированный Трампом на должность министра обороны, подчеркнул недопустимость владения ядерным оружием Пхеньяном…



Ричард Гренелл был назначен на должность спецпосланника по особым вопросам (в том числе по Северной Корее), Алекс Вонг стал заместителем советника по национальной безопасности США. Оба являются известными специалистами по северокорейскому направлению и настаивают на необходимости установления контактов с Пхеньяном. Они будут вести подготовительную работу, но вопрос о встрече на высшем уровне, скорее всего, будет решен быстро.



При утверждении на должность госсекретаря в комитете по иностранным делам Сената США Марко Рубио заявлял: "Думаю, должен быть аппетит к очень серьезной оценке более широкой политики в отношении Северной Кореи". При этом он утверждал, что администрация США во главе с Трампом попытается выработать политику, которая "снижает риск случайной войны между КНДР и Южной Кореей, возможно, включая на текущем этапе Японию". "А в конечном счете – и Соединенные Штаты", – отметил Рубио. "Что мы можем сделать, чтобы предотвратить кризис, не подталкивая другие страны к разработке собственной ядерной оружейной программы. Вот такое решение мы бы хотели выработать", – добавил теперь уже действующий глава Госдепартамента США.



Безусловно, в Пхеньяне внимательно отслеживают и анализируют высказывания американских высокопоставленных деятелей по адресу КНДР и ее руководства. И усматривают в них не только "пряники", но и "кнут".



МИД КНДР в своем заявлении решительно осудил то, что госсекретарь США Марко Рубио назвал его страну "изгоем", отметив неизменность враждебной политики США по отношению к КНДР, сообщало Центральное телеграфное агентство ЦТАК. Рубио назвал "неестественной" и "аномалией" ситуацию, когда в мире существует только одна доминирующая сила. По его словам, мир должен был в итоге вернуться к многополярности, с несколькими крупными державами в разных частях планеты. В их числе Рубио назвал Китай и "в какой-то степени" Россию. Он добавил, что есть также "страны-изгои" вроде Ирана и КНДР, с которыми "тоже приходится иметь дело".



Внешнеполитическое ведомство КНДР назвало слова Рубио "низменным и неблагоразумным вздором" и "оскорблением". "МИД КНДР считает враждебные слова госсекретаря, пытающегося, как попало подорвать имидж суверенного государства, серьезной политической провокацией, всесторонне противоречащей принципам международного права, суть которых – уважение суверенитета и невмешательство во внутренние дела. И самым решительным образом осуждает и отвергает это", – отмечал ЦТАК.



МИД отметил, что "врожденная антипатия" США в отношении КНДР не является чем-то новым, и это не будет способствовать защите интересов США, так как КНДР будет принимать "мощные адекватные меры" против таких провокационных актов. "Враждебные слова того, кто управляет внешней политикой США, еще раз подтвердили враждебную политику США против КНДР, которая совсем не изменяется что вчера, что сегодня", – заявили в Пхеньяне.



Резкую отповедь руководство КНДР дало и американскому "плану денуклеаризации" КНДР, назвав его "апогеем глупости". "Что касается близорукой "цели" США, преследующих старый и вздорный план о "денуклеаризации", который теперь стал еще более невозможным и нереальным в практическом отношении… то это подобно тому, как невежественные первобытные люди упрашивают современных людей вернуться в первобытное общество. И это можно оценить только как апогей глупости, вызывающей удивление и ошеломление всех людей мира", – говорится в сообщении ЦТАК.



При этом внешнеполитическое ведомство КНДР назвало совместное заявление США, Южной Кореи и Японии (тройственный военный блок) о "полной денуклеаризации Северной Кореи" безосновательными клеветническими нападками и провокационной риторикой против Пхеньяна. Отмечается, что КНДР будет продолжать придерживаться нового курса на укрепление ядерных вооруженных сил и с помощью всех своих военно-политических средств последовательно сдерживать угрозы и шантаж со стороны США и их сателлитов.



Заявления Трампа и его окружения о намерении поссорить Китай, КНДР, Иран и другие страны с Россией можно и впрямь назвать неумной бравадой, не учитывающей реально складывающийся баланс сил на планете, который призван удерживать подобных Байдену поджигателей войны от безрассудной политики балансирования на грани ядерной катастрофы вселенского масштаба.



Ракетно-ядерный щит маленькой, но гордой и сильной духом КНДР вписывается в этот обеспечивающий мир баланс сил и не может не учитываться заокеанскими претендентами на сохранение своей доминирующей и господствующей роли на планете. А вот если Трамп действительно хочет обеспечить мирную жизнь народам, в том числе в странах АТР, ему следовало бы всерьез подумать о выводе своих крупных группировок войск из Японии и Южной Кореи, что, безусловно, способствовало бы успокоению и нормализации ситуации на Корейском полуострове. Кстати, Ким Чен Ын, отношения с которым, во всяком случае на словах, ценит президент Трамп, во время прошлых бесед с американским президентом предлагал именно такое решение "корейской проблемы"… Источник - Фонд стратегической культуры

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