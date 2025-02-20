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ProFinance: Будет ли 50 рублей за доллар? Ни за что и никогда!
15:39 20.02.2025

Будет ли 50 рублей за доллар? Ни за что и никогда!

20.02.2025

Даже если тонкости рынка и приведут к повторению подобного искажения, власти быстро возьмут ситуацию под контроль.

Чтобы с уверенностью отрицательно отвечать на этот вопрос, нужно понимать природу тех движений, которые привели к резкому росту рубля в 2022 году. Это спасение олигархического капитала, бегство с западного рынка, с офшорных юрисдикций и налоговых гаваней к себе домой, чтобы спрятать то, что еще не успели арестовать, у себя на заднем дворе. Потом, когда ситуация дошла до абсурда, то есть когда рубль переукрепился, как говорили наши финансовые власти, потребовалось что-то предпринять, чтобы такой крепкий рубль не загубил промышленность в условиях падения конкуренции с иностранными производителями. Вероятно, было дано согласие на оставление капитала от экспорта в новых дружественных юрисдикциях под предлогом побуждения российских экспортеров к поставкам импорта из дружественных стран в условиях перекрытия каналок к нужной продукции странами Запада.



Что мы имеем теперь? Несвободный непрозрачный валютный рынок, где правила игры понятны до конца не каждому, где одна проблема с международными платежами в Китае способна опустить курс на 20%. Бешеную волатильность и низкую ликвидность, когда звонок американского президента способен взвинтить котировки на 30%. Кукольный театр, в общем и целом. В этих условиях прогнозировать что-то даже по формуле "куда тренд, туда и я (или тренд юби фрэнд)" довольно сложно. И только одни банки и эксперты застряли со своими прогнозами и продолжают упорно их проповедовать в районах выше 100 на конец года. А что, если завтра США начнут смягчать санкции, даже если ЕС продолжит их ужесточать, какой будет курс? А что, если завтра на биржу вернется доллар? Гадание на кофейной гуще. Вот что сейчас представляет русский валютный рынок, где за кулисами есть экспортные заказы и клерки, которые знают, что будет через пару секунд, когда они проведут заявку клиента-экспортера, не более. Так что единственное, в чем я уверен, так это в том, что ни при каких обстоятельствах повторения удара по российской экономике в лице повторного "переукрепления курса" власти не допустят.

Дмитрий Полин, аналитик ProFinance.ru

Источник - ProFinance.ru
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