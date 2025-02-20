ProFinance: Будет ли 50 рублей за доллар? Ни за что и никогда!

15:39 20.02.2025

Будет ли 50 рублей за доллар? Ни за что и никогда!



20.02.2025



Даже если тонкости рынка и приведут к повторению подобного искажения, власти быстро возьмут ситуацию под контроль.



Чтобы с уверенностью отрицательно отвечать на этот вопрос, нужно понимать природу тех движений, которые привели к резкому росту рубля в 2022 году. Это спасение олигархического капитала, бегство с западного рынка, с офшорных юрисдикций и налоговых гаваней к себе домой, чтобы спрятать то, что еще не успели арестовать, у себя на заднем дворе. Потом, когда ситуация дошла до абсурда, то есть когда рубль переукрепился, как говорили наши финансовые власти, потребовалось что-то предпринять, чтобы такой крепкий рубль не загубил промышленность в условиях падения конкуренции с иностранными производителями. Вероятно, было дано согласие на оставление капитала от экспорта в новых дружественных юрисдикциях под предлогом побуждения российских экспортеров к поставкам импорта из дружественных стран в условиях перекрытия каналок к нужной продукции странами Запада.



