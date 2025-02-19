Урок вьетнамского: О чем стоит помнить России на переговорах с американцами, - Царьград

16:07 20.02.2025

Главной темой сегодняшнего дня, безусловно, стала встреча дипломатов США и России в Эр-Рияде. Кто и что сказал, какие дал оценки и куда посмотрел – пересказали уже все и по многу раз. Нет смысла повторять. В целом, как и ожидалось, большие дяди выслушали друг друга, уяснили, кто чего хочет, и отправились по домам. Думать над дальнейшими шагами.



И вот на этом фоне вспоминается одна история, которая вроде бы не имеет отношения к нынешней ситуации, а с другой стороны – кое в чем ее сильно напоминает. 15 марта 1968 года в Париже начались переговоры о прекращении войны во Вьетнаме. Американцы действовали с позиции силы, и первоначально отказывались прекращать бомбардировки; с другой стороны, они уже тяготились войной и хотели из нее выйти. Но выйти на своих условиях, примерно так же, как сейчас это пытается сделать Трамп. Северный же Вьетнам понимал, что нет смысла подписывать мир на абы каких условиях, и продолжал гнуть свою линию.

отмечает Влад Шлепченко, военный обозреватель Царьграда.



Переговоры, которые должны были положить конец войне, длились 4 года, 8 месяцев и 14 дней. За это время стороны провели 202 открытых заседания и 24 закрытых встречи. А все это время боевые действия набирали размах и ожесточенность. США провели ряд успешных военных операций, существенно сократив территорию, находившуюся под контролем коммунистов. Для улучшения переговорного фона была проведена воздушная операция Linebacker II, получившая ласковое прозвище "рождественские бомбардировки", в ходе которой американские ВВС сбросили на северовьетнамские города 20 000 (двадцать тысяч) тонн бомб. В общем, умели люди в переговорный процесс.



Убедившись в невозможности переломить ситуацию, Вашингтон начал вывод своих войск, не дожидаясь формальных результатов переговоров. Окончательное соглашение были подписано в январе 1973-го, когда американцев в стране почти не осталось, а южновьетнамский режим откровенно дышал на ладан. Собственно, именно поэтому Парижские мирные соглашения уже не стоили той бумаги, на которой их напечатали. Штаты не собирались возвращаться в проклятую (для них) страну, а южновьетнамский режим был полностью дискредитирован и доживал свои последние дни.



Результат мы знаем: никакого Южного Вьетнама не существует. На планете есть только Социалистическая Республика Вьетнам, – страна, которая не боялась воевать с американцами и имела упорство годами "толочь воду в ступе", находясь под непрерывными бомбардировками.



Главный урок той истории, наглядно повторившийся в августе 2021-го, состоит в том, что если американцы решили, что им выгодно уйти – они уйдут. Сначала выставят свои условия и огромный ценник, затем предложат компромисс, а в один прекрасный день сядут в военно-транспортные самолеты и полетят к себе домой. Кока-колу пить и гамбургером закусывать. А вот их обслуга из числа аборигенов в очередной раз будет драться за места в вертолетах и цепляться за шасси взлетающих "Боингов".



Так что России некуда торопиться. У нас впереди годы переговоров и сотни встреч, проходящих в сложной, но конструктивной обстановке. А русская армия тем временем будет делать свое дело, шаг за шагом, операция за операцией.

- заключил Влад Шлепченко.