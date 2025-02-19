 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 20.02.2025
18:03  Почему Садыр Жапаров едет на парад Победы: Кыргызстан не намерен выходить из клуба победителей. И своих не бросает
17:57  В Узбекистане сенаторы утвердили закон о самозапрете на кредитование
17:50  Министерство коммерции Китая призвало США воздержаться от размахивания "тарифной дубинкой"
17:30  Россия примет обратно только те иностранные бренды, в которых заинтересована страна
17:25  Таджикистан рассчитывает покупать у Ирана сырую нефть для нефтеперерабатывающих заводов по льготным ценам
17:21  Больше половины китайских инвесторов в Центральную Азию - это компании с полным контролем государства, - ЕАБР
17:10  Узбекский сум укрепляется к доллару пятую сессию подряд. В чем причина?

17:01  Украинскую атаку на КТК прокомментировал депутат Мажилиса: - "Не понимаю причин агрессии в отношении Казахстана"
16:49  Трамп нападает на Зеленского, а страдает Восточная Европа. Ставки на то, что регион выиграет от мирного процесса на Украине, рушатся
16:40  Пора переписывать ВикиПедию? США отказываются называть Россию "агрессором"
16:07  Урок вьетнамского: О чем стоит помнить России на переговорах с американцами, - Царьград
15:39  ProFinance: Будет ли 50 рублей за доллар? Ни за что и никогда!
15:16  Большая игра в Азии: сможет ли Трамп "оторвать" Россию от КНР и КНДР? - Анатолий Кошкин
14:58  В Taшкенте уникальные "Дома специалистов" войдут в национальный список культурного наследия Узбекистана
14:54  Современное образование насаждает мракобесие, - Владимир Литвиненко
14:35  К 2028 году Центральная Азия перейдет в хроническую фазу дефицита воды
14:32  Американская компания займется развитием внутренней сети железных дорог Кыргызстана
12:13  Экономику Узбекистана берут на абордаж, - Сергей Кожемякин
03:35  С учетом скорости продвижения российских войск у Украины скоро может не остаться важных для Трампа природных минералов
03:15  Организованная преступность: как обстоят дела в Казахстане, Центральной Азии и мире?
02:57  Развитие Трансафганского коридора обсуждают Казахстан и Пакистан
02:19  Для кого запрет на пышные торжества? В Сети обсуждают кыз узату племянницы президента Кыргызстана
02:10  РБК: Что такое Национальная система платежных карт
01:02  ВС РФ ворвались в Константинополь на Южно-Донбасском направлении – итоговая сводка Readovka за 19 февраля
00:55  В двух спортивных организациях Узбекистана сменилось руководство
00:51  53 миллиарда тенге: казахстанским блогерам дали месяц на уплату налогов
00:47  Казахстану грозит опустынивание. Парламентарии предлагают принять закон для спасения родной земли
00:45  Лже-племянник президента Кыргызстана пытался отобрать угольную шахту стоимостью около 50 миллионов сомов
00:36  В Узбекистане обвиняемых в коррупции задержали прямо на совещании по борьбе с коррупцией
00:28  Halyk Finance: Казахстан нуждается в диверсификации не только экономики, но и деловых партнеров
Среда, 19.02.2025
20:59  Афганская делегация прибыла в Японию с "крупным" международным визитом
20:58  Standard & Poor’s: рост потребительских кредитов в Узбекистане несет повышенные риски
20:49  Эксперты ООН насчитали в Афганистане "более двух десятков террористических групп"
20:42  Монголия намерена увеличить экспорт угля в Китай и реанимировать переговоры по трубопроводу "Сила Сибири 2"
20:22  Казахстан. Объемы экспорта и импорта мясной продукции по данным Минсельхоза
17:03  В Узбекистане спецслужбами пресечены случаи незаконной отправки людей в Хадж и Умру
17:00  ЧП не застанет врасплох. Как в Казахстане организована профессиональная аварийно-спасательная служба?
16:55  Андрей Белов: Станут ли китайские инвестиции "чудом" для экономики Кыргызстана?
16:50  МОТ продолжает "распространять ложь" о принудительном труде в Синьцзяне и Тибете
16:41  О децентрализации. Какую модель реформы органов власти на местах выберет Узбекистан?
16:08  Абхазия перед вторым туром президентских выборов: тяжелое дыхание майдана, - Алексей Белов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Урок вьетнамского: О чем стоит помнить России на переговорах с американцами, - Царьград
16:07 20.02.2025

Главной темой сегодняшнего дня, безусловно, стала встреча дипломатов США и России в Эр-Рияде. Кто и что сказал, какие дал оценки и куда посмотрел – пересказали уже все и по многу раз. Нет смысла повторять. В целом, как и ожидалось, большие дяди выслушали друг друга, уяснили, кто чего хочет, и отправились по домам. Думать над дальнейшими шагами.

И вот на этом фоне вспоминается одна история, которая вроде бы не имеет отношения к нынешней ситуации, а с другой стороны – кое в чем ее сильно напоминает. 15 марта 1968 года в Париже начались переговоры о прекращении войны во Вьетнаме. Американцы действовали с позиции силы, и первоначально отказывались прекращать бомбардировки; с другой стороны, они уже тяготились войной и хотели из нее выйти. Но выйти на своих условиях, примерно так же, как сейчас это пытается сделать Трамп. Северный же Вьетнам понимал, что нет смысла подписывать мир на абы каких условиях, и продолжал гнуть свою линию.
отмечает Влад Шлепченко, военный обозреватель Царьграда.

Переговоры, которые должны были положить конец войне, длились 4 года, 8 месяцев и 14 дней. За это время стороны провели 202 открытых заседания и 24 закрытых встречи. А все это время боевые действия набирали размах и ожесточенность. США провели ряд успешных военных операций, существенно сократив территорию, находившуюся под контролем коммунистов. Для улучшения переговорного фона была проведена воздушная операция Linebacker II, получившая ласковое прозвище "рождественские бомбардировки", в ходе которой американские ВВС сбросили на северовьетнамские города 20 000 (двадцать тысяч) тонн бомб. В общем, умели люди в переговорный процесс.

Убедившись в невозможности переломить ситуацию, Вашингтон начал вывод своих войск, не дожидаясь формальных результатов переговоров. Окончательное соглашение были подписано в январе 1973-го, когда американцев в стране почти не осталось, а южновьетнамский режим откровенно дышал на ладан. Собственно, именно поэтому Парижские мирные соглашения уже не стоили той бумаги, на которой их напечатали. Штаты не собирались возвращаться в проклятую (для них) страну, а южновьетнамский режим был полностью дискредитирован и доживал свои последние дни.

Результат мы знаем: никакого Южного Вьетнама не существует. На планете есть только Социалистическая Республика Вьетнам, – страна, которая не боялась воевать с американцами и имела упорство годами "толочь воду в ступе", находясь под непрерывными бомбардировками.

Главный урок той истории, наглядно повторившийся в августе 2021-го, состоит в том, что если американцы решили, что им выгодно уйти – они уйдут. Сначала выставят свои условия и огромный ценник, затем предложат компромисс, а в один прекрасный день сядут в военно-транспортные самолеты и полетят к себе домой. Кока-колу пить и гамбургером закусывать. А вот их обслуга из числа аборигенов в очередной раз будет драться за места в вертолетах и цепляться за шасси взлетающих "Боингов".

Так что России некуда торопиться. У нас впереди годы переговоров и сотни встреч, проходящих в сложной, но конструктивной обстановке. А русская армия тем временем будет делать свое дело, шаг за шагом, операция за операцией.
- заключил Влад Шлепченко.

Источник - Царьград
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1740056820


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Продвижение межконфессионального диалога: Спикер Сената принял участие в международной конференции
- Мажилис принял во втором чтении поправки по включению онкоскринингов в ГОБМП
- Олжас Бектенов выразил соболезнования семьям погибших в шахте в области Ұлытау и заслушал отчет о работе правительственной комиссии
- В Правительстве рассмотрен вопрос развития и цифровизации авиационной отрасли
- Кадровые перестановки
- В Правительстве рассмотрели ход исполнения Дорожной карты "ХАЛЫҚПЕН БІРГЕ!"
- Сократить бюрократию при обеспечении сельхозпроизводителей ГСМ
- Министерство энергетики Республики Казахстан сообщает о ходе переговоров с Венгрией по поставкам казахстанской нефти
- Китай инвестирует в строительство транспортно-логистического хаба в Алматинской агломерации
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  