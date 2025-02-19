Пора переписывать ВикиПедию? США отказываются называть Россию "агрессором"

16:40 20.02.2025

США выступают против (!) использования формулировки "агрессор" про Россию в новом коммюнике G7, - Financial Times



Американские представители также возражают против фраз "российская агрессия" и других подобных формулировок, применяемых с 2022 года.



Настойчивость администрации Трампа в смягчении риторики свидетельствует о более широком изменении позиции США, направленном на представление войны как "украинского конфликта", пишет FT.



