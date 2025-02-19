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Пора переписывать ВикиПедию? США отказываются называть Россию "агрессором"
16:40 20.02.2025

США выступают против (!) использования формулировки "агрессор" про Россию в новом коммюнике G7, - Financial Times

Американские представители также возражают против фраз "российская агрессия" и других подобных формулировок, применяемых с 2022 года. 

Настойчивость администрации Трампа в смягчении риторики свидетельствует о более широком изменении позиции США, направленном на представление войны как "украинского конфликта", пишет FT.



США впервые с начала СВО не стали соавторами антироссийской резолюции в ООН
США впервые с начала СВО не стали соавторами проекта резолюции ГА ООН по Украине

ООН/МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Вашингтон впервые с начала спецоперации не стал соавтором антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Среди авторов указаны: Британия, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша и страны Прибалтики. США в этом списке нет.

Нынешний проект под названием "Продвижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине", который подготовили к 24 февраля, требует от Москвы "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории постсоветской республики". При этом в тексте нет упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН.

Москву вновь обвинили в обстрелах гражданской инфраструктуры, при этом Россия не раз заявляла, что наносит лишь точечные удары по военным объектам. Между тем террористические атаки Киева против мирного населения, как и присутствие ВСУ в Курской области, в проекте резолюции не упоминается.

С февраля 2022 года Генассамблея ООН периодически проводит заседания 11-й чрезвычайной спецсессии, посвященной ситуации на Украине. В рамках нее приняли уже шесть резолюций, поддерживающих позицию Киева и игнорирующих озабоченности Москвы. Все они призывают Россию вывести в одностороннем порядке войска с Украины.

В каждом из этих документов, принятых еще при Джо Байдене, Соединенные Штаты были в числе соавторов наряду с Британией, Францией, Германией, Канадой и другими странами западного лагеря.

Подобная ситуация складывается на фоне недавно прошедших переговоров России и США в Эр-Рияде, а также разгромных заявлений американского лидера Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского. Президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, Зеленский хочет продолжать боевые действия, чтобы "сохранить кормушку".

Источник - РИА Новости
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