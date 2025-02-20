Трамп нападает на Зеленского, а страдает Восточная Европа. Ставки на то, что регион выиграет от мирного процесса на Украине, рушатся

16:49 20.02.2025

Трамп нападает на Зеленского, а страдает Восточная Европа



20.02.2025



Трамп резко тормозит ралли в Восточной Европе, поскольку мирное соглашение находится под вопросом. Облигации Украины, валюты стран ЦВЕ и бумаги Украины на Варшавской бирже резко упали. Ставки на то, что регион выиграет от мирного процесса на Украине, рушатся



Рост стоимости активов в Восточной Европе зашел в тупик, поскольку действия президента США Дональда Трампа, направленные против украинского правительства, подрывают надежды на мирное урегулирование конфликта.



Трамп назвал президента Украины "диктатором", одновременно восстанавливая связи с Россией, что разрушило все надежды на соглашение, которое Украина могла бы легко принять. Эти высказывания способствовали падению курсов валют в странах Восточной Европы, которые до этого демонстрировали рост.



