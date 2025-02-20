|Трамп нападает на Зеленского, а страдает Восточная Европа. Ставки на то, что регион выиграет от мирного процесса на Украине, рушатся
16:49 20.02.2025
Трамп нападает на Зеленского, а страдает Восточная Европа
20.02.2025
Трамп резко тормозит ралли в Восточной Европе, поскольку мирное соглашение находится под вопросом. Облигации Украины, валюты стран ЦВЕ и бумаги Украины на Варшавской бирже резко упали. Ставки на то, что регион выиграет от мирного процесса на Украине, рушатся
Рост стоимости активов в Восточной Европе зашел в тупик, поскольку действия президента США Дональда Трампа, направленные против украинского правительства, подрывают надежды на мирное урегулирование конфликта.
Трамп назвал президента Украины "диктатором", одновременно восстанавливая связи с Россией, что разрушило все надежды на соглашение, которое Украина могла бы легко принять. Эти высказывания способствовали падению курсов валют в странах Восточной Европы, которые до этого демонстрировали рост.
"Это было значительное падение, которое ясно показывает, что рынок более оптимистично настроен в отношении мирного соглашения, чем политики", - сказал Лутц Ремейер, главный инвестиционный директор Capitulum Asset Management GmbH.
Хотя восточноевропейские активы уже давно являются своеобразным прокси в игре на благополучном исходе мирных переговоров Трампа по Украине, обострение конфликта между Вашингтоном и Киевом на этой неделе сигнализирует о том, что проблемы безопасности в регионе могут сохраниться даже после окончания боевых действий.
Индекс украинских компаний, торгующихся на Варшавской фондовой бирже, вырос на 83% с начала года до вторника, но затем упал на 15% за последние два дня. Долларовые облигации Украины прервали недельный рост и стали аутсайдерами на развивающихся рынках, а венгерский форинт в среду показал самое большое падение по отношению к евро с начала января.
Украинские акции, котирующиеся на Варшавской фондовой бирже, резко упали. Комментарии Трампа и Зеленского вызывают сдвиг. Источник: Bloomberg
Акции украинских компаний, торгующиеся на Варшавской фондовой бирже, резко упали. Комментарии Трампа и Зеленского вызвали сдвиг в настроениях инвесторов.
"На данный момент рост стоимости акций завершился, и рынок уже учел в ценах большую часть позитивных факторов", - сказал Франтишек Таборски, стратег ING Bank. "Любой неожиданный фактор скорее негативно повлияет на рынок".
Аналитики Erste Bank в Вене также отметили, что валюты стран Центральной и Восточной Европы "изменили тенденцию", назвав среди факторов, влияющих на них, слова Трампа и оценку Украины, а также прогнозы и решения Федеральной резервной системы США.
Всего несколько дней назад Bank of America повысил свои рекомендации по венгерским государственным еврооблигациям, заявив, что на страну положительно повлияет улучшение геополитической ситуации, отчасти благодаря снижению цен на природный газ.
Долларовые облигации Украины принесли 60% прибыли в 2024 году и уже были на двузначной территории в этом году до разворота на этой неделе. Они по-прежнему приносят в четыре раза больше прибыли, чем в среднем по развивающимся странам, согласно индексу Bloomberg, отслеживающему государственный долг.
Хотя экономики Восточной Европы гораздо более тесно связаны с Еврозоной, чем Украина, активы региона пострадали с тех пор, как три года назад началлся конфликт России. Мирное соглашение, которое не гарантирует Украине международную безопасность, а также более тесные отношения между Вашингтоном и Москвой могут сделать регион более нестабильным в долгосрочной перспективе.
Некоторые инвесторы еще в январе предупреждали, что политические и экономические риски в Восточной Европе слишком высоки, чтобы оправдать покупку облигаций по текущей доходности.
Однако любые прямые связи с окружением Трампа все еще помогают получать прибыль в некоторых сегментах даже в такой ситуации. Акции венгерской 4iG Nyrt выросли на 34% за два дня до рекордного максимума, что связано с ожиданиями инвесторов о возможной сделке компании с SpaceX Илона Маска.
Словакия, которая отказалась от военной помощи Украине и пообещала восстановить отношения с Россией, также привлекла рекордный спрос на продажу облигаций единым траншем в среду, несмотря на опасения по поводу политической нестабильности и государственных финансов страны.
В то же время боевые действия на земле в Украине пока не показывают признаков завершения. Российские авиаудары нанесли ущерб газовой инфраструктуре страны в четверг, заявили власти в Киеве и Москве.
"Беспокойство вызывает то, что Трамп стремится к миру, но в среднесрочной перспективе ситуация может быть неблагоприятной для Украины, если российское влияние в регионе останется сильным", - сказал Макс Вулман, инвестиционный директор abrdn в Лондоне. "Комментарии Трампа не особенно благоприятны для Украины, и это ставит под вопрос, как долго может продлиться мир".
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Bloomberg