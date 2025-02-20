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Украинскую атаку на КТК прокомментировал депутат Мажилиса: - "Не понимаю причин агрессии в отношении Казахстана"
17:01 20.02.2025

Украинскую атаку на Каспийский трубопроводный консорциум прокомментировал депутат

20.02.2025

Депутат Мажилиса РК Марат Башимов прокомментировал ситуацию с атакой беспилотников на нефтетранспортный объект Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщает Zakon.kz.

В своем посте на Facebook Башимов выразил мнение, что при планировании этой акции "украинская сторона прекрасно осознавала всю стратегическую значимость КТК для транспортировки казахстанской нефти".

"Надо понимать, что налет на КТК – это атака на крупный международный объект, принадлежащий целому консорциуму, объединяющему в том числе крупнейшие американские и европейские компании. Они также несут прямой ущерб от действий украинских военных. И здесь налицо двойственность позиции украинцев, которые, с одной стороны, требуют военной и иной помощи от США и Европы, а с другой – наносят удар по их экономическим интересам", – считает депутат.

Он отметил, что не понимает причин агрессии в отношении Казахстана, ведь "наша страна с самого начала российско-украинского противостояния держала нейтральную позицию и выступала за мирное урегулирование конфликта, а дипломатические контакты между двумя странами не прекращались ни на минуту".

"Более того, весь мир облетели кадры, когда Касым-Жомарт Токаев открыто и прямо на Санкт-Петербургском форуме не признал ДНР и ЛНР. Мы неоднократно предлагали выступить политической площадкой для мирных переговоров с приглашением представителей ООН. В этой связи политический урон казахстанско-украинским отношениям от нанесения удара по КТК – налицо", – пишет Марат Башимов.

По его словам, Казахстан должен потребовать от Украины прямых объяснений за действия против интересов нашей страны, а также принять самые жесткие и принципиальные меры, чтобы привлечь виновных к ответственности за атаку на международный объект.

Ирина Мишура

Источник - Zakon.kz
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