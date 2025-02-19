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Узбекский сум укрепляется к доллару пятую сессию подряд. В чем причина?
17:10 20.02.2025

Курс доллара США к суму, устанавливаемый Центробанком Узбекистана, снижается пятый торговый день подряд. За этот период национальная валюта укрепилась на 0,56%, или 74 сума, компенсировав почти всю девальвацию с начала года. С чем это может быть связано?

Центральный банк Узбекистана установил новый курс иностранных валют к узбекскому суму с 21 февраля.

Курс доллара США по итогам дневных торгов снизился еще на 20,11 сума. В целом доллар слабеет к суму пятый торговый день подряд (с 14 февраля), снизившись почти на 74,03 сума - с 13003,95 до 12929,92 сума.

То есть за этот период сум укрепился к доллару на 0,56%, компенсировав почти всю девальвацию с начала года (1 января курс американской валюты составлял 12920,48 сума). Для сравнения: за этот период 2024 года сум обесценился на 1,1%, 2023 года - на 0,84%.

В коммерческих банках в четверг доллар принимался по курсу от 12870 сумов до 12920 сумов (только у "Банка развития бизнеса", Mybank, "Микрокредитбанк"). Курс продажи варьировался от 12950 (Anorbank) до 13010 сумов.



Объем торгов на валютной бирже "Ташкент" 1−20 февраля составил 1,78 млрд долларов (в среднем по 85,9 млн долларов в день), что на 15,6% меньше объема за аналогичный период прошлого года - 2,1 млрд долларов (в среднем - $132,4 млн).

Кроме того, за последние пять торговых дней (14−20 февраля), когда сум укреплялся, банки совершили куплю-продажу валюты на 422,8 млн долларов. Тогда как за предыдущие пять дней (6−13 февраля), когда доллар резко укрепился и превысил 13000 сумов, спрос на валюту был в 1,8 раза выше - 753 млн долларов.

В чем причина укрепления сума?

Экономист, магистр Национального университета Чонбук Южной Кореи Миркомил Холбоев считает, что основная причина такой ситуации - укрепление валют ключевых торговых партнеров Узбекистана.

В начале февраля в России 1 доллар стоил 97,8 рубля, а 19 февраля - уже 90,4 рубля (рубль укрепился на 7,6%). Средний курс рубля за последние 20 дней укрепился на 5,8%.

Казахстанский тенге также укрепляется - в феврале на 3%.

Россия и Казахстан - крупнейшие партнеры Узбекистана по внешней торговле и международным денежным переводам. На эти страны приходится 24,1% внешнеторгового оборота и 27,3% несырьевого экспорта. Укрепление рубля и тенге оказывает влияние на курс сума, отмечает экономист.

Почему сум не укрепляется так же быстро, как рубль и тенге?

По его словам, причин может быть две (или обе сразу):

- задержка (лаг) в реакции валютного рынка, из-за чего курс еще не успел адаптироваться;
- политика Центрального банка, направленная на поддержание относительной стабильности курса сума.

Он отметил, что когда рубль и тенге резко обесценивались во втором полугодии 2024 года, сум остался сравнительно стабильным.

Июль-декабрь 2024:
- Рубль подешевел к доллару на 15%;
- Тенге - на 8,9%;
- Сум - всего на 2%.

В результате реальный валютный курс сума в тот период укрепился.

Источник - Газета.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1740060600


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