Узбекский сум укрепляется к доллару пятую сессию подряд. В чем причина?

17:10 20.02.2025

Курс доллара США к суму, устанавливаемый Центробанком Узбекистана, снижается пятый торговый день подряд. За этот период национальная валюта укрепилась на 0,56%, или 74 сума, компенсировав почти всю девальвацию с начала года. С чем это может быть связано?



Центральный банк Узбекистана установил новый курс иностранных валют к узбекскому суму с 21 февраля.



Курс доллара США по итогам дневных торгов снизился еще на 20,11 сума. В целом доллар слабеет к суму пятый торговый день подряд (с 14 февраля), снизившись почти на 74,03 сума - с 13003,95 до 12929,92 сума.



То есть за этот период сум укрепился к доллару на 0,56%, компенсировав почти всю девальвацию с начала года (1 января курс американской валюты составлял 12920,48 сума). Для сравнения: за этот период 2024 года сум обесценился на 1,1%, 2023 года - на 0,84%.



В коммерческих банках в четверг доллар принимался по курсу от 12870 сумов до 12920 сумов (только у "Банка развития бизнеса", Mybank, "Микрокредитбанк"). Курс продажи варьировался от 12950 (Anorbank) до 13010 сумов.



