Больше половины китайских инвесторов в Центральную Азию - это компании с полным контролем государства, - ЕАБР

17:21 20.02.2025

20 февраля 2025



Tazabek - Основная доля накопленных инвестиций Китая по итогам первого полугодия 2024 года приходится на первичные вложения. Об этом сообщается в мониторинге Евразийского банка развития (ЕАБР, 2025).



Согласно оценкам, главным источником финансирования инвестиционных проектов с участием китайского капитала в регионе являются собственные и заемные средства.



На них приходится 57,6% от общего объема, около $33,8 млрд. С 2016 года рост доли данного источника составил 21%.



"По форме собственности инвестиций компаний с полным контролем государства составляют 59,2% от общего объема или $34,7 млрд. Этот сегмент показал рост на 37% с 2016 года (и на 5% с 2022 года)", - отмечают авторы.



На инвестиции частных компаний приходится 26,1% - $15,3 млрд.