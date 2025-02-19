Таджикистан рассчитывает покупать у Ирана сырую нефть для нефтеперерабатывающих заводов по льготным ценам

17:25 20.02.2025

Власти Таджикистана хотят закупать сырую нефть из Ирана по доступным ценам для удовлетворения потребностей нефтеперерабатывающих заводов



ДУШАНБЕ, 20 фев - Sputnik. Душанбе и Тегеран обсуждают льготы на поставку сырой нефти из Ирана.



Этот вопрос был поднят в Тегеране в ходе встречи министра энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далера Джумы и министра нефти Ирана Мохсена Покнеджада.



Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и водных ресурсов Таджикистана.



"В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам расширения двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере, привлечения инвестиций в эту сферу, а также поставок сырой нефти из Ирана для нужд таджикских нефтеперерабатывающих предприятий по льготным ценам", - говорится в сообщении.



На встрече также обсуждался обмен опытом между специалистами двух стран и изучение нефтяных и газовых скважин в Таджикистане.



Напомним, ранее посол Таджикистана в Тегеране Низамиддин Зохиди на встрече с главой Торговой палаты Ирана Самадом Хасанзодой заявил, что республике ежегодно требуется один миллион тонн нефти, которую может предоставить Иран.



Зохиди добавил, что, хотя объемы двусторонней торговли между Ираном и Таджикистаном невелики, страны добились значительного прогресса - объем торговли увеличился почти в 10 раз с 1999 года.



Стороны договорились, что торговый оборот двух стран надо увеличить до одного миллиарда долларов.