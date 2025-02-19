Россия примет обратно только те иностранные бренды, в которых заинтересована страна

17:30 20.02.2025

В России не ждут с распростертыми объятиями ушедший с рынка зарубежный автопром, за все надо будет платить, заявил глава Минпромторга.



Антон Алиханов подчеркнул, что российская промышленность после ухода иностранцев получила огромные возможности для развития - "не хотели бы от них отказываться".



На российский рынок будут принимать обратно только те иностранные бренды, в которых заинтересована страна, подчеркнул вице-премьер Денис Мантуров.



