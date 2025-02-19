Министерство коммерции Китая призвало США воздержаться от размахивания "тарифной дубинкой"

17:50 20.02.2025

Министерство коммерции Китая призвало США прекратить использование таможенных пошлин в качестве инструмента принуждения



Пекин, 20 февраля /Синьхуа/ -- Соединенным Штатам следует воздержаться от размахивания "тарифной дубинкой" и использования таможенных пошлин в качестве инструмента принуждения, заявило в четверг Министерство коммерции Китая.



Официальный представитель Минкоммерции Китая Хэ Ядун сделал это заявление в ответ на просьбу представителей СМИ прокомментировать недавнее заявление американской стороны о том, что она введет "взаимные тарифы" для своих торговых партнеров.



"Китай глубоко обеспокоен этим шагом", - сказал он.



Хэ Ядун отметил, что международная торговля основана на ресурсной обеспеченности и сравнительных преимуществах каждой страны и направлена на содействие глобальному экономическому росту и повышение благосостояния людей во всем мире.



Предлагаемые США "взаимные тарифы" нарушают правила Всемирной торговой организации и игнорируют баланс интересов, установленный в ходе почти 80-летних многосторонних торговых переговоров.



По его словам, подход США также игнорирует значительные преимущества международной торговли, которыми США уже давно пользуются, что является примером проявления одностороннего подхода и протекционизма.



Как заявил Хэ Ядун, это нанесет серьезный ущерб многосторонней торговой системе, которая опирается на такие принципы, как принцип наибольшего благоприятствования, и нарушит глобальные цепочки поставок.



Это также внесет огромную неопределенность в нормальный ход международной торгово-экономической деятельности, сказал он, подчеркнув, что многие страны четко выразили свое несогласие в отношении подобного подхода США.



"Торговая война не дает выхода и не приводит к победителям", - сказал он. "Соединенные Штаты должны исправить свою ошибочную практику и работать со всеми странами над поиском решений путем равноправных консультаций".