В Узбекистане сенаторы утвердили закон о самозапрете на кредитование

17:57 20.02.2025

Сенаторы утвердили закон, который позволит узбекистанцам запрещать оформлять на них кредиты



20 февраля 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Сенат Олий Мажлиса утвердил закон, который предоставит узбекистанцам право самостоятельно устанавливать и снимать запрет на заключение с ними кредитных сделок, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



Документ направлен на создание механизма, позволяющего предотвратить оформление кредитов на имя граждан без их ведома и последующее присвоение денежных средств мошенническими способами.



Закон определяет порядок и условия включения в реестр лиц, которым запрещено осуществлять кредитные операции, устанавливает ответственность пользователей кредитной информации за нарушение установленного запрета.



Чтобы установить самозапрет на кредитование, нужно будет подать заявление в кредитное бюро.



Напомним, что в Сенат депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса направили документ в середине января.