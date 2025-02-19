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Президент Казахстана утвердил протокольное старшинство топ-чиновников
23:25 20.02.2025

Токаев утвердил протокольное старшинство топ-чиновников Казахстана

Астана. 20 февраля. КазТАГ – Президент Касым-Жомарт Токаев утвердил протокольное старшинство топ-чиновников Казахстана, передает корреспондент агентства.

"Утвердить прилагаемый государственный протокол Республики Казахстан", - говорится в указе Токаева от 13 февраля, который уже введен в действие.

Протокольное старшинство должностных лиц Республики Казахстан при проведении внутригосударственных мероприятий:

1. Президент
2. Премьер-министр
3. Председатель сената парламента
4. Председатель мажилиса парламента
5. Государственный советник

6. Руководитель администрации президента
7. Экс-президенты
8. Председатель Конституционного суда
9. Председатель Верховного суда
10. Председатель Национального банка

11. Секретарь Совета безопасности
12. Генеральный прокурор
13. Председатель Комитета национальной безопасности
14. Председатель Центральной избирательной комиссии
15. Управляющий делами президента

16. Заместители премьер-министра (по дате назначения)
17. Помощники президента (по дате назначения)
18. Начальник Канцелярии президента
19. Председатель Высшего судебного совета
20. Председатель Высшей аудиторской палаты

21. Заместитель председателя сената парламента
22. Заместитель председателя мажилиса парламента
23. Министр внутренних дел
24. Министр обороны
25. Министр иностранных дел

26. Начальник Службы государственной охраны
27. Председатель правления акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"
28. Председатели агентств, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту (по дате назначения)
29. Руководитель Аппарата правительства
30. Министры (по дате назначения)

31. Акимы областей, городов республиканского значения и столицы (по дате назначения)
32. Советники президента
33. Специальные представители президента
34. Руководитель представительства президента в парламенте
35. Заместители Секретаря Совета безопасности

36. Начальник Службы протокола президента
37. Пресс-секретарь президента
38. Заместитель председателя Конституционного суда
39. Депутаты парламента (в алфавитном порядке фамилий на государственном языке)
40. Председатель правления акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"

41. Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан
42. Кавалеры ордена "Алтын Қыран" и лица, удостоенные званий "Халық қаһарманы" и "Қазақстанның Еңбек Epi"
43. Руководители структурных подразделений Администрации президента (по дате назначения)
44. Судьи Конституционного суда (по дате назначения)
45. Судьи Верховного суда (по дате назначения)

46. Чрезвычайные и полномочные послы (по дате назначения)
47. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан, уполномоченный по правам социально уязвимых категорий населения при президенте Республики Казахстан и уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана
48. Руководитель Судебной администрации
49. Руководители национальных компаний
50. Иные политические и административные государственные служащие

51. Руководители казахстанских политических партий и иных общественных объединений

Протокольное старшинство должностных лиц Республики Казахстан при проведении международных мероприятий:

1. Президент
2. Премьер-министр
3. Председатель сената парламента
4. Председатель мажилиса парламента
5. Государственный советник

6. Руководитель Администрации президента
7. Экс-президенты
8. Министр иностранных дел
9. Председатель Конституционного суда
10. Председатель Верховного суда

11. Председатель Национального банка
12. Секретарь Совета безопасности
13. Генеральный прокурор
14. Председатель комитета национальной безопасности
15. Председатель Центральной избирательной комиссии

16. Управляющий делами президента
17. Заместители премьер-министра (по дате назначения)
18. Помощник президента по международным вопросам
19. Помощники президента (по дате назначения)
20. Начальник Канцелярии президента

21. Чрезвычайные и полномочные послы (по дате назначения)
22. Председатель Высшего судебного совета
23. Председатель Высшей аудиторской палаты
24. Заместитель председателя сената парламента
25. Заместитель председателя мажилиса парламента

26. Министр обороны
27. Министр внутренних дел
28. Начальник Службы государственной охраны
29. Председатель правления акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"
30. Председатели агентств, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту (по дате назначения)

31. Руководитель Аппарата правительства
32. Министры (по дате назначения)
33. Акимы областей, городов республиканского значения и столицы (по дате назначения)
34. Советники президента
35. Специальные представители президента

36. Руководитель представительства президента в парламенте
37. Заместители секретаря Совета безопасности
38. Начальник службы протокола президента
39. Пресс-секретарь президента
40. Заведующий Отделом внешней политики Администрации президента

41. Заместители министра иностранных дел
42. Шеф службы государственного протокола министерства иностранных дел
43. Заместитель председателя Конституционного суда
44. Депутаты парламента (в алфавитном порядке фамилий на государственном языке)
45. Председатель правления акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"

46. Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан
47. Кавалеры ордена "Алтын Қыран" и лица, удостоенные званий "Халық қаһарманы" и "Қазақстанның Еңбек Epi"
48. Руководители структурных подразделений Администрации президента (по дате назначения)
49. Судьи Конституционного суда (по дате назначения)
50. Судьи Верховного суда (по дате назначения)

51. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан, уполномоченный по правам социально уязвимых категорий населения при президенте Республики Казахстан и уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана
52. Руководитель Судебной администрации
53. Руководители национальных компаний
54. Иные политические и административные государственные служащие
55. Руководители казахстанских политических партий и иных общественных объединений

Источник - КазТАГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1740083100


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