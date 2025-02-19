ВС РФ вошли в Сумскую область для удара по снабжению ВСУ в курском приграничье

23:39 20.02.2025

– итоговая сводка Readovka за 20 февраля



Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 20 февраля в разрезе СВО. Русская армия, как сообщил президент России Владимир Путин, вошла в Сумскую область после освобождения села Свердликово. Глава британского правительства Стармер намерен встретиться с президентом США Трампом для согласования проекта размещения европейских войск на Украине.



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