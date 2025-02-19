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ВС РФ вошли в Сумскую область для удара по снабжению ВСУ в курском приграничье
23:39 20.02.2025

– итоговая сводка Readovka за 20 февраля

Михаил Пшеничников, Евгений Норин

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 20 февраля в разрезе СВО. Русская армия, как сообщил президент России Владимир Путин, вошла в Сумскую область после освобождения села Свердликово. Глава британского правительства Стармер намерен встретиться с президентом США Трампом для согласования проекта размещения европейских войск на Украине.

Выйти на огневой рубеж



Владимир Путин вчера сообщил, что после освобождения Свердликово русские войска зашли в Сумскую область. Да, наши подразделения и раньше это делали. Однако на сей раз стоит рассмотреть вопрос предметнее через призму главной задачи ВС РФ на данном этапе борьбы с противником в курском приграничье. Речь идет о взятии под контроль главной артерии снабжения группировки ВСУ, действующей в зоне прорыва на территорию России.

Южнее села Свердликово находится узкая долина реки Локни, которая пересекает границу Сумской области и уходит на юг вплоть до Юнаковки. Сам населенный пункт с логистической точки зрения представляет собой "точку аккумулирования ресурсов", которые доставляются туда со стороны Сум для переброски по трассе 38К-004 в Суджу и последующего распределения по частям ВСУ.

Эта долина с плотной растительностью и шириной более 100 м представляет собой удобный для штурмовых подразделений маршрут для атаки в направлении поселка Басовка. Если его занять и разместить средство поражения, к примеру, такое как ПТРК, "золотая трасса" превращается в тир на весьма длинном отрезке. Расстояние от долины Локни вблизи Басовки до шоссе равняется примерно 4 км. А это рабочая дистанция для ПТРК "Корнет". Учитывая, что весомую часть грузов ВСУ перевозят на пикапах или грузовиках без брони, миномет может составить отличную компанию расчетам "птуристов".

Но есть все основания полагать, что ВС РФ не ограничатся одним лишь обстрелом того, что идет по трассе с занятием Басовки. Важно отметить также два очень важных фактора, которые дают нашим войскам серьезное преимущество в действиях по долине Локни. Во-первых, вокруг потенциального маршрута наступления ВС РФ сплошные поля и сухие балки. Такая местность исключает вариант скрытного и быстрого сближения противника с нашими передовыми подразделениями. Во-вторых, менее значимым, но все же довольно существенным является то, что "достать" позиции ВС РФ в долине реки, не привлекая танки и артиллерию, просто невозможно. Будто сама природа построила, как по уставу, этот участок местности специально под задачу нашим войскам.

"Кто сторожит, того и шахта 2"

Газета The Daily Telegraph со ссылкой на свои источники опубликовала материал, в котором сообщается о планах Стармера провести встречу с Трампом. Британский премьер представит главе Белого дома план размещения на Украине европейского военного контингента численностью до 30 тыс человек.

Солдаты европейского сегмента НАТО по плану будут размещены в крупных городах, в портах и на критически важных промышленных объектах Украины. Эти намерения мотивируются необходимостью так называемого "технического мониторинга". Планируемая операция очень похожа на оккупацию Украины войсками Германской и Австро-Венгерской империй весной 1918 года. Тогда под контроль Центральных держав также попали крупные логистические узлы, порты и прочее, что представляло для них ценность. Из той части бывшей Российской империи вывозились многочисленные ресурсы, включая продовольствие. Ныне ситуация может сложиться аналогичная, но вопрос состоит в том, а есть ли на Украине то, что еще можно присвоить? Американский эксперт в области полезных ископаемых Хавьер Блас сообщил, что Зеленский обманул Трампа касательно объема ресурсов на подконтрольной Киеву территории. Это заключение – смертельный приговор для украинского президента, который, ко всему прочему, вчера прямо сказал, что не покинет свой пост, пока незалежная не будет принята в НАТО и ЕС.

Это означает, что "союзники" Банковой сами придут и посмотрят, что может им дать непорядочный партнер, точнее, что они могут взять у него. Более того, потенциальное размещение военного контингента в незалежной будет означать, что Запад уже конкретно берет под свой прямой силовой контроль экономическую деятельность страны. И в этих условиях судьба украинского лидера будет прозаична, как сообщил в социальной сети X сын президента США Бэррон Трамп, что "арест Зеленского на горизонте". А все перспективные действия международного контингента могут быть обоснованы "противодействием узурпации власти на Украине". Об этом говорит и то, что Трамп назвал Зеленского диктатором.

Кровоядный фигляр. Как убедить Зеленского идти на переговоры

Сразу несколько ведущих западных СМИ синхронно начали "инсайдить" о недовольстве Вашингтона Киевом. Проект мирного плана Украина уже определенно получила, однако решила вести себя в обычной манере, а именно – заниматься саботажем. Зеленский, вместо того, чтобы вести себя как лидер воюющей державы, принялся огрызаться и выдвигать требования. А главное, фактически прямым текстом он отказывается от выборов, которые остаются необходимым условием окончательного перемирия.

Украинская пресса и общество и вовсе ведут себя как неблагодарные свиньи, проклиная благодетеля.

Похоже, с таким нахальством американцы столкнулись впервые и теперь вынуждены продавливать эту потужность, которую Киев принимает за стойкость, и сельские трюки, которые заменяют ловкость в политике. Раздражение американцев понятно. Однако Зеленский действительно способен затянуть конфликт, медля с необходимыми политическими шагами, опираясь на то, что может дать ему Европа, и формируя батальоны "Шторм Зе" из восемнадцатилетних рекрутов.

Нам же интересно, что может противопоставить этой гнусной клоунаде Россия. И здесь все сводится к привычному. Нам нужны успехи на поле боя. Успехи безусловные, такие, что Зеленскому придется как можно скорее идти на мир – прежде, чем придется бежать на Запад с государственной казной под мышкой. И мы знаем, кстати, идеальное место, где должно пройти финальное сражение. Это, конечно, Курская область. Единственное место, где им светит полноценный котел. Тот самый участок, где ВСУ должны потерпеть зримое, грубое, жестокое поражение, которое не будет оставлять места двусмысленности.

Вчера, 19 февраля, главным событием дня стало начало штурма ВС РФ села Константинополь на Южно-Донбасском направлении.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1740083940


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