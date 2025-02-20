Европа станет промышленной колонией Америки на уровне отверточной сборки, - Владимир Прохватилов

23:44 20.02.2025 Америка подгребает под себя ВПК Евросоюза

Европа движется по пути промышленной колонии Америки на уровне отверточной сборки



20.02.2025 | Владимир ПРОХВАТИЛОВ



Еврокомиссия должна сдерживать Россию и готовиться к войне в течение предстоящих пяти лет. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на конференции Европейского оборонного агентства, сообщает ТАСС.



Также он призвал перевести экономику Европы в "турбовоенный" режим, чтобы тратить на вооружение блока "больше, лучше, вместе и по-европейски" и достичь определенные НАТО цели не позднее 2030 года, а не к 2044 году, как планировалось ранее.



3 февраля в Брюсселе прошел экстренный саммит стран Евросоюза, Великобритании и НАТО, в ходе которого был рассмотрен общий план милитаризации Европы.







Государствам Европы следует взять на себя "больше ответственности за собственную оборону", заявил в своем выступлении председатель Совета ЕС Антониу Кошта. Он подчеркнул, что ожидает "стратегическую дискуссию" по этому вопросу и намерен обсудить расширение оборонного сотрудничества, а также вопросы финансирования и партнерства с третьими странами, такими как Великобритания,



Антониу Кошта также отметил, что европейцам необходимо стать "более сильным трансатлантическим партнером, в том числе в контексте НАТО", что предполагает "значительные дополнительные инвестиции в оборону".



"Мы согласны сосредоточиться в полной координации с НАТО на самых критических пробелах, выявленных государствами-членами в ходе работы Европейского оборонного агентства, на самых насущных потребностях", – сказал Кошта на пресс-конференции после завершения саммита. При этом он подчеркнул один из тезисов состоявшихся дискуссий, что "укрепление европейской оборонной промышленности должно быть в центре этих усилий", и нужно "производить больше и делать это быстрее".



Ранее Еврокомиссия представила амбициозную программу укрепления оборонной промышленности Евросоюза, согласно которой с 2025 по 2027 год из бюджета ЕС будет выделено 1,5 млрд евро на повышение конкурентоспособности технологической и промышленной базы европейского оборонного сектора, чтобы "отреагировать на изменения в парадигме европейской безопасности".



На фоне призывов к милитаризации Европы, оборонные расходы стран Евросоюза неуклонно растут.



"Рост расходов на оборону в Европе в реальном выражении в 2024 году составил 11,7%. Значительный реальный рост бюджета Германии на 23,2% в период с 2023 по 2024 год сделал ее четвертым по величине оборонным бюджетом в мире, в то время как Польша стала 15-й страной по величине расходов на оборону в мире, поднявшись с 20-го места в 2022 году.



В целом региональные расходы в Европе в номинальном выражении выросли более чем на 50% по сравнению с 2014 годом", – говорится в докладе Международного института стратегических исследований (IISS) в Лондоне.



Проблемы усиления военно-промышленной базы Евросоюза в настоящее время анализируются военными экспертами по обе стороны Атлантики.



Главной проблемой на пути возрождения оборонно-промышленной базы Евросоюза аналитики аналитического центра Bruegel (Брюссель) видят во "фрагментированности европейского оборонного рынка": "Отсутствие совместных закупок и национальных преференций по оборонным расходам приводит к небольшим рынкам с низкими объемами производства… Низкие объемы производства являются основной причиной относительно высоких затрат на единицу продукции".



"Для увеличения военного производства Европе необходимо масштабировать свои оборонные компании и создавать новые фирмы. В этом разделе мы показываем, что европейские оборонные компании меньше, чем ведущие компании в США, России и Китае. Только одна европейская компания, BAE Systems, вошла в десятку ведущих оборонных компаний мира в 2022 году. Ситуация в ЕС еще более тревожная: в двадцатку лучших попали всего три компании. Чтобы быть конкурентоспособной на мировом рынке, Европе нужен масштаб" – такой выход из сложившейся десятилетиями оборонной раздробленности предлагают аналитики Bruegel, авторы доклада "Европейская оборонно-промышленная стратегия во враждебном мире" Хуан Мехино-Лопес и Гунтрам Вольф.



Авторы доклада указывают, что, несмотря на то что ЕС является мировым стандартизатором в гражданских отраслях, он не играет никакой роли в оборонных стандартах. В результате производство вооружений и военной техники "фрагментировано и обходится дороже, чем необходимо, а оперативная совместимость низкая, что усложняет логистику и подрывает боевую эффективность. Страны ЕС предоставили Украине 10 различных типов гаубиц и в настоящее время производят пять различных версий против одной в США. Хотя НАТО заключило соглашения о стандартизации для артиллерии, они не соблюдаются".



Брюссельские эксперты призывают страны Евросоюза "дать отпор экономическому национализму, одновременно решая проблемы безопасности".



По сути, они ставят правительства стран Евросоюза перед выбором: либо страны ЕС интегрируют оборонную промышленность, либо им придется переходить на "военную экономику".



"Однако достижение рыночной интеграции является сложной задачей. Трудно ограничить масштаб экономического национализма в ЕС, поскольку договоры ЕС (статья 346(2) TFEU) явно разрешают странам отклоняться от правил единого рынка по соображениям безопасности", – отмечают авторы доклада, намекая, что пора подгонять законодательство ЕС под требования из Вашингтона.



Также популярно объясняется экономическая выгода от интеграции и масштабирования оборонного рынка: "После вторжения России на Украину рыночная стоимость европейских оборонных компаний существенно возросла, большинство из них увеличили стоимость своих акций более чем вдвое. Это отразилось во всем мире, но растущие цены акций немецкой Rheinmetall, итальянской Leonardo и британской Rolls-Royce особенно выделяются на фоне международных аналогов и указывают на масштабы неудовлетворенного спроса Европы на оборонную продукцию после 30 лет низких расходов на оборону и дивидендов мира".



Ларчик высоких прибылей трех упомянутых корпораций открывается просто: все они де-факто подконтрольны американскому инвестфонду BlackRock.



Подталкивают к интеграции оборонных компаний по американским лекалам европейских союзников США и из-за океана.



"По состоянию на октябрь 2023 года в Европе насчитывается 14 различных платформ боевых танков, а по состоянию на апрель 2022 года - 30 различных моделей вертолетов только от Airbus, немногие из которых могут работать вместе. Однако государства-члены ЕС не проявляют особого интереса к решению этой проблемы. Например, совместный франко-германский проект по созданию основного боевого танка (MGCS ) преследовали несколько схваток за власть. Немецкие и французские оборонные компании, участвующие в проекте, разошлись во мнениях о том, какая из них должна возглавить это начинание", – пишет научный сотрудник Гарвардского университета Генри Кренцер, умалчивая, что именно BlackRock подорвал проект франко-германского танка, противопоставив ему якобы итало-немецкий проект, который на самом деле курируется американским финансовым монстром.



Между тем в текущей реальности оборонные бюджеты стран Евросоюза весьма впечатляющи.



"Несмотря на постоянную критику [американцами] своего союзника по ту сторону Атлантики, в европейских оборонных бюджетах нет ничего нелепого: в совокупности военные бюджеты двадцати семи государств-членов составили 312 миллиардов долларов в 2023 году, что является вторым по величине военным бюджетом в мире после бюджета США (916 миллиардов долларов) и опережает Китай (296 миллиардов долларов) и Россию (109 миллиардов долларов)", – отмечается в докладе немецкого аналитического центра Fondation Robert Schuman.



Но на что направлены эти, прямо скажем, немалые средства?



На закупки иностранных вооружений и военной техники, прежде всего в США.



"В основном ЕС закупает у неевропейских компаний: в период с июня 2022 года по июнь 2023 года 78% расходов на закупки были произведены у неевропейских поставщиков, 63% из которых были из Соединенных Штатов… Таким образом, на данный момент европейская оборона вообще не является европейской, что подчеркивает все еще слишком важную роль НАТО и американцев", – говорится в докладе немецких аналитиков.



Такое предпочтение, оказываемое странами Евросоюза американским вооружениям, объясняется весьма просто и даже прозаично.



Дело в том, что вся оборонная логистика ведущих стран Евросоюза, Франции и Германии, курируется, как мы писали, американскими консалтинговыми компаниями McKinsey и Boston Consalting Group.



США ставят своей первостепенной целью полностью подмять под себя оборонно-промышленный сектор Евросоюза, чем уже давно занимается BlackRock и ему подобные американские финансовые гиганты.



В перспективе американское видение европейского оборонпрома сводится к навязыванию лидерам Старого Света интегрированию военно-промышленного комплекса под строгим присмотром США, финансовым акулам которых на сегодняшний день весьма обременительно подгребать под себя сотни малых и средних оборонных компаний Европы.



Да и без масштабирования военного производства оборонный бизнес больших прибылей не дает.



В перспективе европейский ВПК по-прежнему будет закупать более 60 процентов вооружений в США, а на оставшиеся бюджетные деньги приобретать оружие у своих оборонных компаний, находящихся под контролем американских инвестфондов.



Таким образом, европейская оборонная промышленность станет просто филиалом американского ВПК. А сам Евросоюз – промышленной колонией Америки на уровне отверточной сборки. Источник - Фонд стратегической культуры

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