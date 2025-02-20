МИД России о террористической атаке на КТК: авария приведет к убыткам наших казахстанских друзей...

00:09 21.02.2025

Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос СМИ в связи с террористической атакой на инфраструктуру "Каспийского трубопроводного консорциума"



Вопрос: 17 февраля киевским режимом был нанесен удар беспилотными летательными аппаратами по расположенной в Краснодарском крае нефтеперекачивающей станции (НПС) "Кропоткинская", относящейся к инфраструктуре "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК). Как в МИД России могут прокомментировать случившееся?



М.В.Захарова: Российская сторона продолжает оценку ущерба и долгосрочных последствий этого удара. Не секрет, что нефтепровод соединяет месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске и служит одним из ключевых маршрутов для экспорта казахстанской нефти.



На совещании с членами Правительства Президент Российской Федерации В.В.Путин поручил проводить работу по ликвидации ущерба во взаимодействии с иностранными акционерами КТК, крупнейшими из которых, помимо компаний Казахстана, являются нефтегазовые корпорации США и стран Западной Европы.



Очевидно, что авария приведет к убыткам основных поставщиков энергоресурсов, главным образом, наших казахстанских друзей, а также их контрагентов на Западе.



Кроме того, потребуется время на восстановление нормального функционирования НПС, поскольку для замены поврежденного оборудования необходима поставка агрегатов и запчастей из-за рубежа. Последнему препятствуют введенные западниками нелегитимные односторонние санкции против России.



