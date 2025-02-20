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МИД России о террористической атаке на КТК: авария приведет к убыткам наших казахстанских друзей...
00:09 21.02.2025

Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос СМИ в связи с террористической атакой на инфраструктуру "Каспийского трубопроводного консорциума"

Вопрос: 17 февраля киевским режимом был нанесен удар беспилотными летательными аппаратами по расположенной в Краснодарском крае нефтеперекачивающей станции (НПС) "Кропоткинская", относящейся к инфраструктуре "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК). Как в МИД России могут прокомментировать случившееся?

М.В.Захарова: Российская сторона продолжает оценку ущерба и долгосрочных последствий этого удара. Не секрет, что нефтепровод соединяет месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске и служит одним из ключевых маршрутов для экспорта казахстанской нефти.

На совещании с членами Правительства Президент Российской Федерации В.В.Путин поручил проводить работу по ликвидации ущерба во взаимодействии с иностранными акционерами КТК, крупнейшими из которых, помимо компаний Казахстана, являются нефтегазовые корпорации США и стран Западной Европы.

Очевидно, что авария приведет к убыткам основных поставщиков энергоресурсов, главным образом, наших казахстанских друзей, а также их контрагентов на Западе.

Кроме того, потребуется время на восстановление нормального функционирования НПС, поскольку для замены поврежденного оборудования необходима поставка агрегатов и запчастей из-за рубежа. Последнему препятствуют введенные западниками нелегитимные односторонние санкции против России.



Согласно имеющейся информации, террористический акт был осуществлен вооруженными формированиями укробандеровской хунты при соучастии кого-то из ее западных покровителей, снабдивших марионеток данными космической разведки по объектам поражения. Трудно представить, что в данном случае неонацисты действовали неизбирательно. В Киеве не могли не осознавать, что атака придется, прежде всего, не столько по российским объектам, сколько по энергетической инфраструктуре и экономическим интересам тех стран, с которыми клика Зеленского до последнего времени пыталась выстраивать партнерские связи в расчете склонить на свою сторону.

Не исключаем, что таким образом нынешнее руководство "незалежной" стремилось продемонстрировать свою бессильную озлобленность растущим в мире пониманием справедливой политики России применительно к конфликту вокруг Украины и необходимости выхода на его завершение при учете российских интересов и реалий "на земле".

Считаем, что преднамеренное нападение на НПС "Кропоткинская" – это низкопробная попытка расшатать взаимовыгодную международную кооперацию в важнейшей сфере энергетической безопасности, где Россия всегда являлась и останется, несмотря ни на какие инсинуации и провокации, надежным и незаменимым участником.

Теракт против объектов КТК в очередной раз показал всю беспринципность узурпировавших власть в Киеве неонацистов. Подтвердил, что эту группировку пора урезонить, а народу Украины – вернуть устойчивый мир.

Рассчитываем, что международное сообщество еще более укрепится во мнении о недопустимости потакания Зеленскому и его банде.

Источник - МИД России
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