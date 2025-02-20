Грузины оценили конфликт между Зеленским и Трампом. В Тбилиси радуются, что не сели в украинский поезд

00:31 21.02.2025

В Тбилиси радуются, что не сели в украинский поезд

Грузины оценили конфликт между Зеленским и Трампом



Игорь Селезнев

20.02.2025



Конфликт между главами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом заставил грузинских политиков задуматься на тему того, что было бы, окажись Тбилиси на месте Киева. Одни предупреждают украинцев о риске получить свою "Грузинскую мечту", другие радуются, что не поддались на уговоры западных партнеров присоединиться к антироссийской коалиции.



Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили дала понять, что хорошо, что ее страна "не сидит в одном поезде с Украиной". "Нам говорили, что какой-то поезд идет, бежит и, если мы не сядем в него, наше время никогда не настанет. Мы обязательно должны сидеть в этом поезде. Сегодня, думаю, мы все хорошо видим, насколько выгодным могло быть для Грузии находиться в том поезде, в котором сидит сегодняшняя власть Украины", – сказала Бочоришвили.



Кроме того, мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что не хочет комментировать положение, в котором оказалась Украина, но ему ее жаль. При этом он напомнил, что западные партнеры долгое время в грубой форме пытались склонить правительство "Грузинской мечты" к открытию второго фронта против России, но она выстояла и может быть довольна результатом. "Когда вам говорят биться об стену, вы не должны этого делать, потому что вы знаете, что получите травму. Соответственно мы всегда будем защищать свою страну и интересы народа", – подчеркнул Каладзе.



Напомним, Трамп хочет за год завершить боевые действия в Украине. При этом президент США ждет, что украинские власти передадут ему контроль над всеми редкоземельными металлами в стране, которые он оценил в 500 млрд долл. По его словам, это нужно, чтобы компенсировать расходы Вашингтона на поддержку Киева. Зеленский отказался подписывать соглашение. Тогда Трамп заявил, что украинскому президенту доверяют всего 4% избирателей, назвал его диктатором и призвал провести выборы. В противном случае, по словам американского лидера, Киев будут ждать неприятные последствия. В ответ Зеленский сообщил, что его рейтинг составляет 57%, поэтому он не собирается никуда уходить.



В свою очередь, экс-глава республики Саломе Зурабишвили посоветовала Зеленскому не проводить президентские выборы в условиях боевых действий. "Мы были испытательной площадкой для российской гибридной стратегии через выборы – как завоевывать страны. Они применяют это не только к Грузии, но и к Румынии, возможно, завтра к Молдове. И когда речь идет о выборах в Украине, это, безусловно, тот способ, которым Россия, не выиграв войну и не будучи уверенной в победе на мирных переговорах, попытается победить Украину. Поэтому остерегайтесь выборов, готовьтесь к выборам, и никаких выборов сейчас в Украине", – отметила она.



Член оппозиционной партии "За Грузию" Теона Акубардия призывает не обращать внимания на то, что делает новый президент США. По ее словам, сейчас важно только то, что Запад продолжает возлагать ответственность за начало боевых действий на Россию. Также, по ее словам, ЕС и США считают, что СВО (специальная военная операция) стала продолжением войны 2008 года. Любые попытки заболтать эту тему Акубардия называет "предательством собственной страны".



Впрочем, опыт 2008-го как раз подсказывает, что США могут оставить своих партнеров без военной помощи, если будут считать, что поддержка не отвечает их национальным интересам, считает эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов. "В Грузии, как и во многих других странах, есть часть общества, которая любые действия США интерпретирует исключительно в позитивном ключе. В свою очередь, "Грузинская мечта" пытается балансировать между Востоком и Западом, преследуя собственные интересы. При этом я не думаю, что можно провести хотя бы какую-то параллель между СВО и событиями 2008 года", – отметил эксперт.



Политолог Петре Мамрадзе считает, что власти США относятся к другим странам как к ресурсам, которыми они готовы пользоваться в собственных интересах, невзирая на последствия. "В 2022-м США предлагали Грузии передать все имеющееся оружие Украине. Грузинские власти ответили, что не могут сделать это, так как Российская армия стоит в нескольких десятках километров от Тбилиси, и в случае необходимости им будет нечем защищаться. В ответ американцы предложили уйти в горы и обороняться оттуда… Теперь у США новый президент, и он предлагает все немедленно прекратить. Это единственно верный подход, но кто возместит Украине потери? Впрочем, думать об этом нужно было еще в 2014 году, когда Киев принимал решение об отправке войск на Донбасс… США все это не интересует. Грузия могла оказаться в еще более тяжелом положении, если бы согласилась открыть второй фронт против России", – подчеркнул Мамрадзе.