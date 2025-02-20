Иран на грани: Исламская республика все больше похожа на поздний СССР, - Александр Храмчихин

00:35 21.02.2025

Иран на грани: Исламская республика все больше похожа на поздний СССР

Почему демократическая "мина замедленного действия" опаснее израильских ракет



Александр Храмчихин

18 февраля



Радикально изменившая Иран исламская революция почти сразу переросла в тяжелейшую 8-летнюю войну против Ирака. Закончилась она вничью, при этом обе стороны понесли колоссальные людские и материальные потери. Ирак, чтобы их компенсировать, захватил Кувейт, за что в 1991 г. и был повержен международной коалицией во главе с США. Окончательно американцы добили его в 2003 г., после чего втянулись в гражданскую войну в этой стране.



Иран естественным образом оказался главным победителем той войны между двумя своими первейшими врагами. В 2003 г. в Вашингтоне, несомненно, видели Иран своей следующей целью, но уже к 2007-м это стало нереально, ибо Ирак дался слишком дорого. Главный же региональный противник Тегерана был не просто разгромлен, но в значительной степени перешел под иранский контроль благодаря наличию в Ираке шиитского большинства.



При Хуссейне всем рулили сунниты, но навязанная американцами формальная демократия оказалась в пользу шиитов, т.е. Ирана. Кроме того проиранские шиитские группировки появились в ряде других стран.



Особенно сильны были ливанская "Хезболла", ставшая "государством в государстве", а также йеменские хуситы, сумевшие нанести тяжелое поражение многократно более сильным армиям аравийских монархий. Также иранцы помогли удержаться у власти сирийскому президенту Асаду и дождаться, пока российские ВС внесут коренной перелом в ход гражданской войны в этой стране.



Отчасти на пользу Ирану пошли и международные санкции - благодаря им он стал в значительной степени самостоятельным в сфере ВПК. Более того, по ракетам и боевым БПЛА (как по количеству, так и по качеству) он реально вошел в группу мировых лидеров.



В итоге Иран, по сути, выиграл опосредованную войну у аравийских монархий. В 2023 г. при посредничестве Китая он подписал соглашение о примирении с Саудовской Аравией и ОАЭ, что со стороны монархий стало фактически признанием поражения.



Тегеран начал оказывать прямую военную помощь даже Каракасу, став, таким образом, геополитической величиной мирового масштаба.



Вполне ожидаемо он вошел в почетный список четырех главных геополитических противников США (наряду с РФ, КНР и КНДР).



Для самого Ирана главным противником официально является Израиль, хотя не факт, что на самом деле в Тегеране так сильно хотят уничтожить "сионистское образование". Не исключено, что это лишь лозунг для "исламской улицы", направленный на то, чтобы сделать Иран фактическим лидером мусульманского мира.



В прошлом году Израиль и Иран обменялись массированными ракетными ударами, результаты которых, впрочем, оказались крайне невразумительными.



Гораздо больше эти удары напоминали политические демонстрации, чем реальные военные мероприятия. Однако в последнее время "сионистское образование" внезапно резко переломило ситуацию в свою пользу.



Палестинское движение ХАМАС на начальном этапе гражданской войны в Сирии поддерживало противников Асада, поэтому для Ирана было врагом. Однако постепенно на почве противостояния Израилю Тегеран перевел ХАМАС в статус союзников.



Атака ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 г. стала поистине триумфальной, но затем евреи ожидаемо отыгрались, тем более что им позволено воевать без ограничений, на грани геноцида (или даже за его гранью). Более того, в 2024 г. Израиль нанес поражение и "Хезболле", которая по какой-то причине воевала гораздо хуже, чем в 2006-м. Это нанесло тяжелый удар по позициям Тегерана в Леванте.



А потом последовал удар поистине сокрушительный - стремительное падение Асада в Сирии. Подтвердилось предположение, что Асад держался исключительно на российской помощи.



Как только Кремлю стало не до Сирии, так она и рухнула. Иран, как было сказано выше, построил мощный и оригинальный ВПК, но вот его ВС (как армия, так и КСИР) остались в высшей степени посредственными. В итоге Тегеран за несколько месяцев потерял все, что строил десятилетиями. А тут еще президентом США стал Трамп.



"Новый старый" американский президент вполне готов договариваться с тремя остальными своими противниками и даже заключать с ними "сделки". К Москве, Пекину и Пхеньяну он относится всерьез, как к достойным оппонентам, с которыми можно делить сферы влияния. А вот Израиль для Трампа, как и вообще для всех правых республиканцев, является важнейшим геополитическим и идеологическим союзником, что автоматически делает Иран безоговорочным противником Вашингтона.



Т.е. здесь Трамп тоже готов на сделку, но в такой формулировке: "Я думаю, они напуганы. Я думаю, что Иран хотел бы заключить сделку и я хотел бы заключить сделку с ними, не бомбя их".



Иран единственный из "четверки" не имеет ядерного оружия, иранские ВС явно слабее КНА, не говоря уже о ВС РФ и НОАК. Наконец, Иран внутренне слабее РФ, КНР и КНДР.



Хотя западная пропаганда уже почти полвека представляет Иран неким тоталитарным концлагерем, в реальности там имеет место демократия (в отличие от всех без исключения арабских стран).



Она, конечно, не совсем классическая, но сейчас абсолютно то же самое можно сказать и про западную демократию. Уровень образования в Иране весьма высок, особенно в естественнонаучных и технических дисциплинах, отсюда и успехи ВПК.



Парадоксальным образом именно наличие определенного уровня демократии и большого количества образованных людей становятся "миной замедленного действия" для консервативного иранского режима, который, к тому же, не очень удачно решает экономические проблемы страны.



В значительной степени это напоминает ситуацию в позднем СССР. Поэтому и на президентских выборах неизменно побеждают наиболее либеральные и наименее антизападные кандидаты.



А это означает, что в случае сильного внешнего воздействия вся система может обрушиться, как это в прошлом году случилось в Сирии, а тремя годами раньше - в Афганистане.



Оккупировать Иран нереально, это просто некому сделать. Но начать наносить по Ирану авиационно-ракетные удары США и Израиль могут вполне. Арабы в этом случае просто устранятся, настоящих союзников у Ирана нет ни формально, ни фактически (в частности, БРИКС заведомо будет "не при делах").



И это может привести к серьезной внутренней дезорганизации в Иране. Причем если наземное вторжение сплотит общество в желании дать отпор (хотя нельзя исключать и обратный эффект), то бесконечное избиение с воздуха будет все больше выматывать население и подрывать доверие к власти.



Итогом вполне может стать революция, которая, разумеется, принесет Ирану не свободу и демократию, а длительную гражданскую войну с хаосом и полным обнищанием.



Никто в этой ситуации спасать Иран не будет, как сейчас никто не собирается спасать Ливию или Судан. Просто на любое обозримое будущее Иран перестает быть значимой геополитической величиной даже на региональном уровне, не говоря уже о глобальном.



Разумеется, такой сценарий отнюдь не предопределен, но и не исключен. Самая большая проблема в том, что от Ирана сейчас мало что зависит в плане предотвращения подобного развития событий. Он проиграл в региональной игре, а лозунг Vae victis* никто не отменял со времен падения Римской империи.



* Горе побежденным (лат.)