 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 21.02.2025
05:00  Эксперты: ущерб от удара по КТК составит до $2 млрд
01:50  Print: у Китая есть план по завершению российско-украинского конфликта
01:43  Маску подарили золотую бензопилу - искать золото Федеральной резервной системы
01:31  США мигрантов из Центральной Азии депортируют в Центр временного содержания в Коста-Рике
01:09  Хозяева картины мира. Война на Украине в кривом зеркале глобалистских СМИ, - Роман Рейнекин
01:00  Профессор экономики предсказала, какие западные компании первыми рванут на российский рынок
00:55  Военная хитрость: каких уловок ждать от мошенников на 23 Февраля

00:35  Иран на грани: Исламская республика все больше похожа на поздний СССР, - Александр Храмчихин
00:31  Грузины оценили конфликт между Зеленским и Трампом. В Тбилиси радуются, что не сели в украинский поезд
00:09  МИД России о террористической атаке на КТК: авария приведет к убыткам наших казахстанских друзей...
Четверг, 20.02.2025
23:44  Европа станет промышленной колонией Америки на уровне отверточной сборки, - Владимир Прохватилов
23:39  ВС РФ вошли в Сумскую область для удара по снабжению ВСУ в курском приграничье
23:25  Президент Казахстана утвердил протокольное старшинство топ-чиновников
18:03  Почему Садыр Жапаров едет на парад Победы: Кыргызстан не намерен выходить из клуба победителей. И своих не бросает
17:57  В Узбекистане сенаторы утвердили закон о самозапрете на кредитование
17:50  Министерство коммерции Китая призвало США воздержаться от размахивания "тарифной дубинкой"
17:30  Россия примет обратно только те иностранные бренды, в которых заинтересована страна
17:25  Таджикистан рассчитывает покупать у Ирана сырую нефть для нефтеперерабатывающих заводов по льготным ценам
17:21  Больше половины китайских инвесторов в Центральную Азию - это компании с полным контролем государства, - ЕАБР
17:10  Узбекский сум укрепляется к доллару пятую сессию подряд. В чем причина?
17:01  Украинскую атаку на КТК прокомментировал депутат Мажилиса: - "Не понимаю причин агрессии в отношении Казахстана"
16:49  Трамп нападает на Зеленского, а страдает Восточная Европа. Ставки на то, что регион выиграет от мирного процесса на Украине, рушатся
16:40  Пора переписывать ВикиПедию? США отказываются называть Россию "агрессором"
16:07  Урок вьетнамского: О чем стоит помнить России на переговорах с американцами, - Царьград
15:39  ProFinance: Будет ли 50 рублей за доллар? Ни за что и никогда!
15:16  Большая игра в Азии: сможет ли Трамп "оторвать" Россию от КНР и КНДР? - Анатолий Кошкин
14:58  В Taшкенте уникальные "Дома специалистов" войдут в национальный список культурного наследия Узбекистана
14:54  Современное образование насаждает мракобесие, - Владимир Литвиненко
14:35  К 2028 году Центральная Азия перейдет в хроническую фазу дефицита воды
14:32  Американская компания займется развитием внутренней сети железных дорог Кыргызстана
12:13  Экономику Узбекистана берут на абордаж, - Сергей Кожемякин
03:35  С учетом скорости продвижения российских войск у Украины скоро может не остаться важных для Трампа природных минералов
03:15  Организованная преступность: как обстоят дела в Казахстане, Центральной Азии и мире?
02:57  Развитие Трансафганского коридора обсуждают Казахстан и Пакистан
02:19  Для кого запрет на пышные торжества? В Сети обсуждают кыз узату племянницы президента Кыргызстана
02:10  РБК: Что такое Национальная система платежных карт
01:02  ВС РФ ворвались в Константинополь на Южно-Донбасском направлении – итоговая сводка Readovka за 19 февраля
00:55  В двух спортивных организациях Узбекистана сменилось руководство
00:51  53 миллиарда тенге: казахстанским блогерам дали месяц на уплату налогов
00:47  Казахстану грозит опустынивание. Парламентарии предлагают принять закон для спасения родной земли
00:45  Лже-племянник президента Кыргызстана пытался отобрать угольную шахту стоимостью около 50 миллионов сомов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Военная хитрость: каких уловок ждать от мошенников на 23 Февраля
00:55 21.02.2025

Злоумышленники пользуются популярностью Дня защитника Отечества у россиян

Дмитрий Булгаков

Мошенники могут активизироваться в преддверии Дня защитника Отечества, который традиционно отмечается 23 февраля, предупредили эксперты. Специалисты ожидают, что злоумышленники будут использовать патриотическую тематику праздника и повышенный спрос на подарки для манипуляции чувствами людей. Подробности о том, каких уловок ждать от мошенников перед Днем защитника Отечества в 2025 году, читайте в материале "Известий".

Чем День защитника Отечества интересен мошенникам

День защитника Отечества, который ежегодно отмечается в России 23 февраля, связан с массовыми покупками, акциями и скидками, что создает удобную среду для мошенников. Как говорит в беседе с "Известиями" руководитель управления цифровой криминалистики и киберразведки Angara SOC Никита Леокумович, в преддверии праздника люди чаще совершают спонтанные покупки, переходят по рекламным ссылкам и торопятся с оформлением заказов, что снижает их внимательность. На этом фоне различные фальшивые предложения выглядят особенно правдоподобно.

- Патриотическая тематика праздника также может использоваться для манипуляции чувствами людей, например, сбора пожертвований на "поддержку ветеранов" или "помощь военнослужащим", - рассказывает интернет-аналитик и эксперт компании "Газинформсервис" Марина Пробетс. - В период праздников люди более склонны к импульсивным покупкам и менее внимательны к деталям, что делает их более уязвимыми для мошенничества.

Найти и обезвредить: ежегодно 80 тысяч человек вовлекают в дропинг
К мошенничествам привлекают и россиян, и иностранцев

В первую очередь активность аферистов направлена на тех, кто планирует дарить подарки на День защитника Отечества - на женский пол, дополняет научный сотрудник центра кибербезопасности IT-кампуса "Неймарк" Наталья Лылова. Женщины более склонны к импульсивным покупкам, особенно по акциям или специальным предложениям. Именно этим и пользуются преступники, предлагая приобрести товар по выгодной цене в ограниченный промежуток времени, отмечает эксперт.

Какие схемы перед 23 Февраля уже использовали мошенники

В прежние годы перед 23 Февраля широко применялись фишинговые рассылки с предложением купить подарки по заниженной цене, рассказывает Никита Леокумович. В частности, в 2024 году россиянам массово отправлялись фишинговые письма и сообщения в мессенджерах о распродажах на маркетплейсах, посвященных празднику.

- В письмах сообщалось, что пользователю отправлен промокод от онлайн-магазина, который можно получить, перейдя по ссылке, - говорит в беседе с "Известиями" Наталья Лылова. - Открывалась веб-страница в стиле маркетплейса, где предлагалось ввести персональные, платежные и другие конфиденциальные сведения для получения промокода.

Некоторые праздничные рассылки также могли содержать промокод во вложении, открыв которое на устройство жертвы устанавливалось вредоносное программное обеспечение, дополняет эксперт. Порой встречались целые поддельные интернет-магазины, где покупатели теряли деньги, оплачивая несуществующий товар, а также схемы с "выгодными" розыгрышами, где для получения приза требовалось ввести данные карты.

- Популярна была и подмена контактных данных магазинов или служб доставки, когда мошенники представлялись их сотрудниками и выманивали платежные данные, - рассказывает Никита Леокумович.

Меры и действия: с мошенниками хотят бороться задержкой СМС на 15 минут и спецкнопкой
Какие еще предложения ЦБ и Минцифры представили на Уральском форуме по кибербезопасности

Марина Пробетс дополняет, что перед 23 Февраля также встречались лжеакции и скидки, требующие предоплаты, которая в итоге исчезала вместе с "продавцом". Кроме того, злоумышленники запускали поддельные благотворительные сборы якобы в помощь ветеранам или военнослужащим или же применяли схемы с продажей билетов на несуществующие праздничные мероприятия.

Каких схем мошенников перед 23 Февраля ждать в 2025 году

Перед 23 Февраля в 2025 году могут более активно применяться QR-коды, говорит в беседе с "Известиями" GR-директор ИБ-компании "Код безопасности" Александра Шмигирилова. Не исключено, что злоумышленники будут использовать их в рекламных рассылках, при этом такие коды будут вести на фальшивую форму оплаты или фейковый сайт магазина или ресторана.

- Также стоит ожидать более активного применения вредоносных картинок-открыток с поздравлениями, - рассказывает эксперт. - При открытии такой картинки может начаться установка вредоносной программы, которая даст мошенникам доступ к различным приложениям, в том числе банковским.

В свою очередь, Никита Леокумович прогнозирует активное применение искусственного интеллекта (ИИ) для персонализированных атак: к примеру, это могут быть более реалистичные сообщения от "банков" или "магазинов". При помощи нейросетей злоумышленники смогут генерировать послания, учитывающие интересы и предпочтения конкретной жертвы, отмечает Марина Пробетс.

Ему покажешь медный грош: мошенники обманывают россиян обещанием легких денег
Названы самые опасные схемы злоумышленников последнего времени

По мнению эксперта, мошенники также могут эксплуатировать темы, связанные с текущей геополитической обстановкой, например, предлагая "помощь беженцам" или "поддержку военных операций". Не исключено использование схем с поддельными NFT или криптовалютами, якобы посвященными празднику, а также рост числа атак через взломанные маркетплейсы и агрегаторы скидок.

- В 2025 году помимо уже известных схем мошенники к 23 Февраля могут активнее использовать дипфейк-технологии для создания поддельных видеообращений от имени известных личностей или военных, призывая к пожертвованиям или участию в сомнительных акциях, - говорит Марина Пробетс.

В свою очередь, старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Ольга Свистунова указывает на то, что мошенники, стремящиеся в преддверии Дня защитника Отечества выманить деньги и конфиденциальные данные пользователей, могут мимикрировать под популярные бренды, предлагать поучаствовать в каких-либо акциях, принять подарок, проголосовать за кого-либо в конкурсе и так далее.

Как защититься от схем мошенников перед 23 Февраля

Уловки злоумышленников направлены на широкий круг лиц, включая тех, кто ищет подарки для мужчин, интересуется военной тематикой или готов оказать финансовую поддержку ветеранам и военнослужащим, говорит Марина Пробетс. При этом опасность таких методов заключается в потере денежных средств и краже персональных данных, которые могут быть использованы для дальнейших мошеннических действий.

- Еще один риск - это получение психологического ущерба, особенно теми, кто стал жертвой обмана, связанного с патриотическими чувствами, - отмечает собеседница "Известий". - Кроме того, успешные атаки могут подорвать доверие к благотворительным организациям и онлайн-магазинам, работающим честно.

Для того чтобы защититься от мошеннических атак перед 23 Февраля, Александра Шмигирилова советует соблюдать основные правила кибергигиены. Прежде чем совершить покупку или забронировать что-либо в Сети, проведите проверку - в том числе прочитайте отзывы о продавце и сравните цены на разных сайтах. Помните, что совершать покупки стоит только на проверенных ресурсах: в крупных маркетплейсах и онлайн-магазинах через специализированные приложения из Rustore, App Store и Google Play.

Кроме того, как отмечает эксперт, пользователю важно всегда проверять, действительно ли он находится на том сайте, на который переходил. На подозрение может навести излишнее количество запрашиваемых данных, требования скачать какой-либо дополнительный файл или софт. Особенно тщательно проверять ресурс необходимо в том случае, если это не крупный онлайн-магазин.

- Не переходите по ссылкам, присланным из неизвестных источников, - рекомендует Александра Шмигирилова. - Также стоит крайне внимательно относиться к ссылкам от друзей, всегда отвечая себе на вопрос: насколько такой стиль общения типичен для этого пользователя.

Коварство ИИ любовь: дипфейки стали использовать для обмана на сайтах знакомств
Как распознать злоумышленников и не попасть на их удочку

Наконец, для защиты от мошенников будет полезно завести для покупок отдельную банковскую карточку и хранить на ней минимальное количество денег: так можно минимизировать ущерб в случае удачной атаки злоумышленников. А еще установите на устройства средства защиты, которые будут препятствовать переходу на подозрительные сайты и вовремя подскажут об их опасности, заключает специалист.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1740088500


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Продвижение межконфессионального диалога: Спикер Сената принял участие в международной конференции
- Мажилис принял во втором чтении поправки по включению онкоскринингов в ГОБМП
- Олжас Бектенов выразил соболезнования семьям погибших в шахте в области Ұлытау и заслушал отчет о работе правительственной комиссии
- В Правительстве рассмотрен вопрос развития и цифровизации авиационной отрасли
- Кадровые перестановки
- В Правительстве рассмотрели ход исполнения Дорожной карты "ХАЛЫҚПЕН БІРГЕ!"
- Сократить бюрократию при обеспечении сельхозпроизводителей ГСМ
- Министерство энергетики Республики Казахстан сообщает о ходе переговоров с Венгрией по поставкам казахстанской нефти
- Китай инвестирует в строительство транспортно-логистического хаба в Алматинской агломерации
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  