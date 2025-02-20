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Профессор экономики предсказала, какие западные компании первыми рванут на российский рынок
01:00 21.02.2025

Эксперт объяснила, какие лейблы вернутся на российский рынок: рады не все

Телефонный разговор между Россией и США едва состоялся, а ряд зарубежных компаний, до этого не раз высказывавших свое фи российским потребителям (как будто бы от простых граждан хоть что-то зависело), выразили горячее желание вновь вернуться на российский рынок.

Какие бренды вновь засияют на отечественном небосклоне, ждут ли их покупатели и, самое главное, как к конкурентам отнесутся российские импортозаместители, успевшие за эти три года появиться и окрепнуть, выяснил "МК".

Эксперты считают, что проще всего войти дважды в одну реку может получиться у производителей модной одежды и техники, так как в этом Россия традиционно не сильна. Зато, как выяснилось, незаменимых сетей фастфуда у нас нет.

Правда, застолбить свое прежнее место под солнцем иностранные производители смогут только исключительно "на конкурентной основе", как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не думаю, что путь возвращения будет быстрым и легким, - считает Наталья Проданова, профессор РЭУ им. Г.В.Плеханова.

- Российские товаропроизводители активно заняли открывшиеся ранее ниши и готовы конкурировать с иностранными брендами уже на равных. Как говорится, свято место пусто не бывает.

Быстрее, по мнению специалиста, удастся вернуться тем компаниям, которые "как бы и не уходили" с рынка. Они, можно сказать, взяли паузу до того, как политики расставят все точки над i. Если о возвращении Coca-Cola или Pepsi вопрос еще висит в воздухе, то при продаже российского бизнеса McDonald's, например, заранее предусмотрела "пути отступления", прописав в договоре возможность возвращения бизнеса обратно в случае изменения обстоятельств.

"Опцион "обратного выкупа бизнеса" предусмотрели и многие автозаводы - Nissan, Hyundai, Renault, например. Их возращение на российский рынок выглядит вполне реалистично. Что касается модного ретейла, то с большой долей вероятности в Россию вернуться такие бренды, как Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius и др. Вопрос стоит о том, что сумеют ли они конкурировать с брендами, занявшими их места за эти годы?" - задает резонный вопрос Проданова.

Москвичка Анна - владелица недвижимости под аренду. Незадолго до начала СВО она заключила договор на 30 лет с одним из ведущих мировых фастфудов. Была уверена, что вытащила счастливый лотерейный билет, в договоре было прописано все, вплоть до форс-мажора, и тут 2022 год, санкции, уход товарного знака, казавшегося незыблемым как скала. "Нет, если уж все вспоминать, то сначала была пандемия в 2020-м, когда мои арендаторы постоянно закрывались и не платили, это уже тогда сильно подорвало бизнес и наши отношения", - считает Анна.

Казалось, прежняя жизнь осталась в прошлом.

Сейчас она говорит, что не жалеет о том, что произошло. Ее новые арендаторы - китайский автомобильный люкс. Рассказывает, что те платят гораздо больше, чем прежние. И вообще по договору они ей более выгодны. Чего, если честно, женщина даже не ожидала. И к обратным переменам она не стремится.

"Я бы точно не хотела, чтобы они вернулись. Я привыкла. Меня все устраивает", - уверена бизнесвумен.

Вместе с тем, официальных заявлений о возвращении в Россию старых брендов еще не поступало. Разговоры ведутся скорее кулуарно, на уровне слухов и вбросов в общественное мнение, видимо, перед принятием выгодного, но рискованного решения коммерсантами заранее прощупывается почва.

Екатерина Сажнева

Источник - МК
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