Хозяева картины мира. Война на Украине в кривом зеркале глобалистских СМИ, - Роман Рейнекин

01:09 21.02.2025

Хозяева картины мира. Война на Украине в кривом зеркале глобалистских СМИ



Роман Рейнекин

20.02.2025



В последние дни мир, затаив дыхание, следит за неожиданным поворотом в развитии изрядно поднадоевшего всем украинского сюжета. Впервые с момента начала войны в ней забрезжила перспектива финализации. Причем сегодня этот шанс сильнее, чем когда-либо, не исключая даже фальстарт Стамбула, потому что тогда против были США, что изначально делало ту попытку слабо реализуемой на практике.



Собственно говоря, не факт, что получится и сейчас, и не исключено, что и эта попытка замирения уйдет в песок, но сегодня шансы на позитивный результат и окно возможностей для него велики, как никогда ранее. Собственно, именно поэтому мы видим столь миролюбивый настрой официальной Москвы, которая сбавила обороты жесткой риторики, боясь спугнуть идущее прямо в руки "американское счастье".



А на разворачивающуюся спецоперацию Вашингтона по принуждению Зеленского к миру с московской колокольни вообще любо дорого смотреть. Как намедни написал один сетевой лидер мнений – впервые ушаты дерьма выливаются Западом не на Россию, а на разжалованную из "оплотов демократии" до ранга третьесортной диктатуры Украину.



Впрочем, не все так просто, а реальная картина сложнее и объемнее. Не всем на коллективном Западе по душе то направление, в котором поворачивает американский корабль команда Трампа. Прежде всего потому, что, придя второй раз к власти, Дональд Фредович включил в число своих главных врагов те структуры, которые у нас принято именовать "глобалистскими", и выстроенные ими за десятилетия форматы взаимоотношений, как внутри западного мира, так и за его пределами – с миром незападным.



На практике это выражается, в том числе и в том, что пресловутый "коллективный Запад" становится все менее "коллективным". Штаты ясно дают понять, что теперь если не каждый сам за себя, то, во всяком случае, дружба дружбой, а денежки – врозь. Безопасность Европы – это дело, прежде всего, самих европейцев, и не горят желанием платить за разного рода европейские геополитические прожекты разной степени авантюрности.



А шокированные европейцы, лишенные привычной почвы под ногами, лихорадочно мечутся, то и дело садятся в кружок то в узком, то в расширенном составе, в надежде выстрадать тот самый общеевропейский консенсус, которым годами гордились, как заклинанием, но которого на практике не обнаружилось в момент Х.



По факту, сегодня нет единой позиции ни по отправке на Украину войск, ни по поводу готовности взять на себя бремя финансирования украинской войны, если Штаты отойдут в сторонку, ни по продлению антироссийских санкций (Венгрия уже заявила, что не поддержит его на встрече ЕС 24 февраля), ни по другим, менее важным вопросам.



Как те генералы, которые готовятся к прошедшим войнам, Европа готовилась к переизданию Трампа образца 2017 года, но оказалась банально не готова напору Трампа-2025.



В весомых докладах и на серьезных саммитах еврочиновники тщательно искали способы, как сделать так, чтобы "Сделать Америку снова великой" – не означало "Оставить Европу у разбитого корыта". Увы, реальность показывает безуспешность этих попыток.



Отсюда и то самое часто используемое сегодня в западных медиа прилагательное, когда они говорят о реакции Европы на шаги Трампа на геополитической арене, будь то споры с Данией или Канадой, или шаги навстречу РФ и смена теплой ванны на холодный душ в отношении любимых "сукиных детей" прежней администрации из Киева: "они "шокированы".



Тем не менее, сбрасывать "партию войны" со счетов все же не стоит. Просто, в силу объективных обстоятельств сейчас она сменила методы работы. Если раньше откровенно призывали к войне до последнего украинца, то сейчас мимикрируют под задаваемую Трампом повестку и все больше говорят о "справедливых условиях сделки" и необходимости "сильной позиции для Украины".



Эти же силы требуют для Киева "сильных гарантий", без чего, по их мнению, мир будет "предательством" Запада, критикуют Трампа за разговор с Путиным через голову Европы – мол, это "расшатывает мировой порядок"… и требуют для ЕС места за переговорным столом с РФ. А вместе с этим, предают сомнению саму идею переговоров – мол, слишком рано, ситуация еще не созрела, Украину лишают ее козырей на переговорах и тд и тп.



Все это, как и бешеная активность и возросшая в разы в дискурсе представленность такого рода мнений и позиций, говорит нам о том, что на самом деле в пинг-понге вокруг Украины представлены не две, как кто-то думает позиции – РФ и Штатов. А, как минимум, три. И третья – это, назовем его так – "коллективный Брюссель с примкнувшим к нему Лондоном и Демпартией США.



И хотя представители точки зрения указанных столиц сегодня лишены в Штатах влияния на принимаемые решения, они на полную катушку влияют на ситуацию вокруг Украины другими средствами – через контролируемую ими медиа-машину, в которую по факту входит большинство ведущих американских, британских и значительная часть европоейско-континентальных мейнстримных медиа.



И если Трамп с Путиным и их представители рангом пониже задают рамки повестки, то глобалистские медиа задают рамки оценок и интерпретаций, конструируют объяснительные схемы и формируют общественное мнение вокруг вопросов войны и мира. Каждый день начинается с цитирования и пересказа того, о чем пишут The Times, The Financial Times, CNN, Associated Press, Economist и прочих Блумбергов.



Именно их глазами и через их очки мир видит украинский конфликт в целом, оценивает мотивации и цели его участников, делает выводы о том, что на стороне "добра", а кто совсем наоборот. Сегодня они не просто ретрансляторы, а полноценные акторы, участники противостояния на стороне Киева.



Совсем не совпадение – что это в большинстве те самые СМИ, которые лили грязь на Трампа в ходе предвыборной кампании, и которые лишились преференций, доступа к телу, участия в пуле и прочих бенефитов и кабинетов в Белом доме, Госдепе и Пентагоне. Те СМИ, которым Трамп выкатил миллионные иски о диффамации.



Сегодня они в режиме нон-стоп рассуждают о том, что Трамп "предает единство Запада", рисуют апокалиптические картины скорого похода русских на Берлин и Париж, если сдать им Киев, и одновременно вовсю работают на раскол в команде Трампа, рассуждая о том, что скоро тот поссорится с Маском или начнет ревновать Вэнса. Словом, делать все то, чем занималась администрация Байдена, который взаимно терпеть не мог Харрис.



Расчет понятен: не просто пересидеть ближайшие 47 месяцев президентской каденции Трампа, но и, по возможности, утопить или купировать его инициативы. И именно они являются одной из основных угроз мирному процессу, в ситуации, когда тот или иной саммит предваряется опубличиванием каких-то громких слухов или инсайдов.



Как это было, к примеру, позавчера. Когда сразу после завершения переговоров в Эр-Рияде, практически все ведущие западные СМИ републиковали материал о том, что якобы "по мнению американской разведки, Путин не заинтересован в мире". При этом, как водится, мнением самой американской разведки никто не поинтересовался.



Или, как недавно выболтали по другому поводу украинские официалы – "Главное было убедить Трампа, что проблема не в Украине". Правда, получается не очень. И вот мы видим, что утренние победные реляции Ермака о встрече Келлога с Сырским оборачиваются вечерним сообщением об отмене совместной пресс-конференции Зеленского и Келлога. И таким примерам несть числа.



Впрочем, глобалисты не оставляют стараний. Теперь полем боя стал навязанный пропагандистский язык. Впереди саммит G7, и выясняется, что США впервые с начала войны выступают против использования формулировки "агрессор" в отношении России в коммюнике "Семерки". США теперь называют войну "украинским конфликтом".



"Американцы блокируют этот язык, но мы все еще работаем над ним и надеемся на соглашение", - откровенничают источники FT.



И вот не надо говорить, что это мелочи. С таких мелочей, по правде говоря, и начинается медленный и тяжелый путь к миру.