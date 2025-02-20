США мигрантов из Центральной Азии депортируют в Центр временного содержания в Коста-Рике

01:31 21.02.2025

Коста-Рика согласилась принять 200 депортированных из США граждан Индии и Центральной Азии, в том числе Узбекистана. Оттуда их отправят в родные страны. Первый рейс в Коста-Рику прибудет 20 февраля.



Правительство Коста-Рики согласилось принять 200 депортированных из США граждан Центральной Азии и Индии, которые незаконно пересекли границу с Соединенными Штатами, пишет New York Times.



"Правительство Коста-Рики согласилось сотрудничать с США в репатриации 200 нелегальных мигрантов в их страны. Это граждане Центральной Азии и Индии", - говорится в заявлении администрации президента Коста-Рики.



По словам президента Коста-Рики Родриго Чавеса, среди депортированных - граждане Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана. Он сообщил, что прибывшие будут находиться в центре содержания мигрантов до шести недель, после чего их репатриируют. Им будет запрещено покидать территорию учреждения.



Процесс репатриации депортированных полностью финансируется правительством США и будет проходить под контролем Международной организации по миграции при ООН, отметили в администрации президента Коста-Рики.



NBC News сообщил, что первый депортационный рейс из США в Коста-Рику вылетел в четверг и, как ожидается прибудет в страну во второй половине дня. На борту самолета, по данным телеканала, находятся 135 нелегальных мигрантов. Почти половина из них - несовершеннолетние. В числе высланных по крайней мере две беременные женщины.



Заместитель министра внутренних дел Коста-Рики Омер Бадилла уточнил, что этим рейсом также перевозятся мигранты из Таджикистана, Вьетнама, Грузии и Азербайджана. По его словам, личные обстоятельства депортированных будут "тщательно изучаться", чтобы убедиться, что их жизни не угрожает опасность в родных странах. Некоторые смогут запросить статус беженца в Коста-Рике.



На прошлой неделе депортационные рейсы из США также приняла Панама. Тремя самолетами в страну были отправлены нелегальные мигранты из Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки.