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|Маску подарили золотую бензопилу - искать золото Федеральной резервной системы
01:43 21.02.2025
Президент Аргентины Милей подарил Маску золотую бензопилу.
Миллиардер не скрывая эмоций прокричал, что это оружие для борьбы с бюрократией.
Позже он намекнул на проводящийся аудит Федеральной резервной системы.
Ранее Маск потребовал провести аудит в Форт-Ноксе, где хранится половина золотого запаса США