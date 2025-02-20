Маску подарили золотую бензопилу - искать золото Федеральной резервной системы

01:43 21.02.2025

Президент Аргентины Милей подарил Маску золотую бензопилу.



Миллиардер не скрывая эмоций прокричал, что это оружие для борьбы с бюрократией.



Позже он намекнул на проводящийся аудит Федеральной резервной системы.



Ранее Маск потребовал провести аудит в Форт-Ноксе, где хранится половина золотого запаса США



