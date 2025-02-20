Print: у Китая есть план по завершению российско-украинского конфликта

01:50 21.02.2025

The Print

Индия



У Пекина есть шанс добиться мира на Украине. Это тактика Трампа, говорят китайцы

Print: у Китая есть план по завершению российско-украинского конфликта



На Мюнхенской конференции Ван И назвал Украину "другом", пишет Print. Позиция Китая в российско-украинском конфликте снова оказалась в центре внимания. Пекин готов взять на себя роль посредника в установлении мира.



Сана Хашми (Sana Hashmi) - научный сотрудник Фонда тайваньско-азиатских связей



На Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Китая Ван И назвал Украину "другом", что довольно весомо для китайского дипломатического языка.



Роль Пекина в российско-украинском конфликте вновь стала предметом пристального внимания на китайских интернет-платформах и в кругу официальных лиц.



Нашумевшее возвращение Дональда Трампа на пост президента США вызвало колебания в глобальной динамике, над которой навис груз неопределенности, связанный с российско-украинским конфликтом.



Поскольку сейчас лидерство США поставлено под сомнение, Пекин стремится воспользоваться моментом, чтобы расширить свое влияние и пересмотреть свою роль на мировой арене.



Китай стороны не меняет



Хоть Пекин по-прежнему тесно сотрудничает с Москвой, но Украина теперь рассматривает Китай в качестве потенциального посредника в установлении мира. Недавняя встреча министра иностранных дел Китая Ван И со своим украинским коллегой Андреем Сибигой на Мюнхенской конференции по безопасности произвела определенный резонанс в дипломатических кругах.



Высказывания Вана выделяются на общем фоне: он употребил по отношению к Украине слово "друг", что довольно весомо для китайского дипломатического языка. Многие китайские аналитики и комментаторы расценивают это как признак того, что Пекин позиционирует себя как более активного участника в разрешении затянувшегося кризиса.



Однако это не означает, что Китай дистанцируется от России. Напротив, он отражает более масштабное соперничество между Пекином и Вашингтоном, которое Цзинь Цаньжун из Китайского народного университета назвал "решающей битвой’.



Китай стремиться воспользоваться сигналами Трампа о сокращении помощи Украине со стороны США, в сочетании с его заявлениями о посредничестве в заключении мирного соглашения, чтобы укрепить свою позицию. Пекин не хочет оставаться в стороне от урегулирования глобальных конфликтов. У Китая уже имеется опыт в посредничестве в переговорах между Саудовской Аравией и Ираном, а также в соглашении о прекращении огня в Мьянме. Теперь китайским дипломатам предстоит заняться разрешением украинского вопроса. Успешное участие может повысить авторитет Китая в мире и укрепить его позиции в Европе.



Цзян Фэн, глава Шанхайской академии глобального управления и региональных исследований, написал, что роль Китая на Мюнхенской конференции не осталась незамеченной. Многие европейцы отметили контраст между Ваном, подчеркивающим добрую волю Китая, и вице-президента США Джей Ди Вэнса, продвигающим изоляционизм.



Эта ситуация, утверждает Фэн, хотя и подпитывает тревогу Европы, но также предоставляет Китаю возможность укрепить связи с ЕС.



На фоне неоднозначной риторики США китайский дискурс отражает растущую уверенность в способности Пекина занять место Штатов. Избегание Вэнсом таких важных вопросов, как российско-украинский конфликт и пошлины во время конференции было расценено китайскими комментаторами как неспособность решить европейские проблемы.



Сяо Цянь из Университета Цинхуа отметил, что умалчивание Вэнсом таких тем разочаровало европейских чиновников, тем самым увеличив предполагаемый разрыв между приоритетами США и их союзников. Чжоу Бо из того же университета подчеркнул, что Вэнс недооценил главную озабоченность Европы: позицию Китая в отношении конфликта, что еще больше усилило беспокойство Европы по поводу действий Трампа.



Между тем Ван Цзюньшэн из Академии общественных наук КНР предполагает, что несмотря на стремление Трампа к переговорам, европейские лидеры по-прежнему настроены скептически. По его мнению, остается под вопросом то, будет ли мирная инициатива под руководством США действительно способствовать прочной стабильности или она будет служить только американским интересам.



Мнения о Трампе



Хотя такое развитие событий является благоприятной возможностью для Китая, оно также может быть истолковано как часть стратегии Трампа по прекращению изоляции президента России Владимира Путина. Это возымеет последствия и для Китая, особенно с учетом того, что его партнерство с Россией основано на общих антизападных настроениях.



Один китайский комментатор назвал три причины, по которым Трамп настаивает на усилении роли Китая в мирных переговорах. Во-первых, Трамп хочет использовать влияние Пекина, чтобы снизить издержки участия США и заручиться более широкой поддержкой в мире, особенно со стороны менее развитых стран. Во-вторых, он стремится посеять раздор между Китаем и Россией, оказывая давление на Пекин по вопросам, в которых Москва отказывается идти на компромисс. В-третьих, Трамп хочет представить себя этаким "миротворцем", одновременно перекладывая вину за провоцирование конфликта с США на НАТО.



Некоторые комментаторы на Baidu выразили скептицизм по поводу подхода Трампа, утверждая, что он, по сути, "продает Украину". Они предупреждают, что его предложения провести саммит Китай-США-Россия и призывы к Китаю увеличить активность лишь уловка. По мнению комментаторов, как только Трамп завершит "очищение" у себя в стране, ожидается, что он возобновит атаки как на Китай, так и на Россию.



На Weibo Трампа считают предателем, который бросил Украину. Многие пользователи отмечают, что его сближение с Россией направлено против Китая, который долгое время был целью американского лидера.



"Неужели Трамп предал Украину?", - написал пользователь Weibo. "Маленькие страны - всего лишь пешки в руках крупных держав, используемые в качестве разменной монеты в геополитических сделках".



Более "инклюзивный" посредник?



В то время как США отодвигает Европу в сторонку, а Украине и места за столом переговоров не досталось, китайцы все чаще говорят о Пекине как инклюзивном посреднике в установлении мира.



Комментатор Чэнь Си отметил, что Киев, который когда-то скептически относился к Китаю, теперь относится к нему с большей благодарностью, что обусловлено изменениями в отношениях с США. На фоне неспокойной международной обстановки Пекин, по мнению Чэня, придерживается независимой и твердой позиции по украинскому вопросу, позиционируя себя некой опорной силой посреди глобальных конфликтов.



В китайском дискурсе Пекин рассматривается как ключевой посредник, причем более надежный и доброжелательный, чем Вашингтон. В то же время цели США по разделению России и Китая представляют опасность для Пекина. Однако по-прежнему среди китайцев преобладает мнение, что Китаю следует воспользоваться тем, что доверие к США подорвано и утвердить свои позиции в мире, сформировать подход к разрешению глобальных конфликтов и даже попытаться снизить напряженность в отношениях с Европой.