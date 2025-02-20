Эксперты: ущерб от удара по КТК составит до $2 млрд

05:00 21.02.2025

Правительство Казахстана должно требовать возмещение ущерба от Украины, заявил член общественного совета по вопросам топливно-энергетического комплекса Минэнерго республики Олжас Байдильдинов



АСТАНА, 20 февраля. /ТАСС/. Ущерб из-за удара украинских вооруженных формирований по нефтеперекачивающей станции (НПС) Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае может составить до $2 млрд, Астана должна требовать возмещение ущерба от Киева, считают казахстанские эксперты нефтяной отрасли.



"В течение двух месяцев общий потерянный доход может составить порядка $1,5-2 млрд. При этом Казахстан может потерять до $1 млрд", - говорится в публикации в Telegram-канале казахстанской аналитической компании PACE Analitycs.



