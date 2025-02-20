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Эксперты: ущерб от удара по КТК составит до $2 млрд
05:00 21.02.2025

Правительство Казахстана должно требовать возмещение ущерба от Украины, заявил член общественного совета по вопросам топливно-энергетического комплекса Минэнерго республики Олжас Байдильдинов

АСТАНА, 20 февраля. /ТАСС/. Ущерб из-за удара украинских вооруженных формирований по нефтеперекачивающей станции (НПС) Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае может составить до $2 млрд, Астана должна требовать возмещение ущерба от Киева, считают казахстанские эксперты нефтяной отрасли.

"В течение двух месяцев общий потерянный доход может составить порядка $1,5-2 млрд. При этом Казахстан может потерять до $1 млрд", - говорится в публикации в Telegram-канале казахстанской аналитической компании PACE Analitycs.



Председатель нефтегазового совета Казахстана PetroCouncil Асылбек Джакиев считает, что потери могут быть выше. "Казахстан может недополучить от $300-500 млн до $1,5 млрд. Это то, что мы недопоставим на глобальные рынки, в частности в Европу. Поэтому вопрос диверсификации поставок остается актуальным", - приводит его комментарий госагентство Казинформ.

Член общественного совета по вопросам топливно-энергетического комплекса Минэнерго Казахстана Олжас Байдильдинов считает, что ущерб от сокращения поставок нефти можно оценить в $1,4 млрд. "Также сам ущерб НПС - тоже деньги. Общую сумму ущерба можно округлить до $2 млрд. [...] А ведь как минимум процентов 30% из этих денег непосредственно недополучит наш бюджет в этом году. То есть около $600 млн, или примерно 300 млрд тенге", - отметил он в своем Telegram-канале.



Байдильдинов также высказал мнение, что правительство Казахстана должно требовать возмещение ущерба от Киева. "Не то что может, а должно. Потому что это прямой ущерб, нанесен был урон инфраструктуре, это довольно сложно будет восстанавливать в течение времени. Хорошо, что не погибли люди, этот вопрос у нас не озвучивается почему-то в СМИ, но нужно понимать, что на КТК у нас работает много казахстанцев", - сказал он журналистам в Мажилисе парламента республики, отвечая на вопрос о необходимости требования возмещения ущерба.

Казахстанский политолог, главный редактор биографической энциклопедии "Кто есть кто в Казахстане" Данияр Ашимбаев отметил, что после атаки на КТК появилось множество публикаций с призывами срочно диверсифицировать поставки нефти. "Возникает только логический вопрос: каким образом? Если авторы возмущенных публикаций посмотрели бы на карты (физическую и политическую), то увидели, что кроме России есть Китай (куда нефтепроводы и так идут). Еще есть Узбекистан, который граничит с Афганистаном - регионом, политически и географически несколько проблемным для устойчивого экспорта нефти", - написал он в своем Telegram-канале.



Ашимбаев отметил, что морские поставки Актау - Баку обходятся дороже, через Туркмению и далее через Иран поставки затруднены из-за санкций, а "по дну Каспия ни один эколог, сейсмолог и бухгалтер не даст ничего прокладывать". Он указал, что идея нефтепровода КТК не была российским проектом. "И угрозу для казахстанского экспорта представляет не Россия, а Украина", - считает политолог.

Атака на КТК

17 февраля крупнейшая на КТК НПС "Кропоткинская" подверглась атаке беспилотников, управляемых вооруженными формированиями Украины. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту атаки на гражданский объект.

"Транснефть", которая является российским акционером международного консорциума, сообщала, что станция получила повреждения, ее ремонт может занять 1,5-2 месяца, а прокачка нефти из Казахстана на время восстановления может снизиться на 30%.

В Минэнерго Казахстана заявляли, что нефть по КТК прокачивается по графику и ограничений нет, а магистральный нефтепровод Тенгиз - Новороссийск был запущен без участия НПС "Кропоткинская".

Источник - ТАСС
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