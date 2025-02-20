Железную дорогу через весь Кыргызстан хотят построить за $3 млрд

12:27 21.02.2025

БИШКЕК, 19 фев - Sputnik. В Кыргызстане планируют построить железную дорогу Макмал - Каракол с объемом инвестиций около 3 миллиардов долларов.



Национальное агентство инвестиций при президенте, госпредприятие "Национальная компания "Кыргыз темир жолу" и консорциум All American Rail Group Global Infrastructure Partner LLC подписали соглашение о государственно-частном партнерстве "Трансевразийский маршрут" в режиме "проектной песочницы".



Директор Нацагентства инвестиций Талантбек Иманов отметил, что это первый проект ГЧП в железнодорожной сфере Кыргызстана.



"Общая сумма инвестиций составляет порядка 3 миллиардов долларов, что позволит не только создать рабочие места, но и значительно улучшить транспортную сеть, обеспечив экономическую выгоду для страны в долгосрочной перспективе", - сказал Иманов.



Отмечается, что проект откроет новые горизонты для транспортной системы Кыргызстана, улучшит связи с соседними странами и сделает экономику более конкурентоспособной на международной арене.