|"Пока Узбекистан не открыл пути через другие страны": в Казахстане о срочной необходимости новой автодороги
12:40 21.02.2025
"Пока Узбекистан не открыл пути через другие страны": сенатор – о срочной необходимости новой дороги
Наталия Буланова
выпускающий редактор
20 февраля 2025
По словам депутата, в условиях глобальной конкуренции, Казахстан может потерять важные стратегические возможности
Отсутствие прямого автомобильного сообщения между Кызылординской областью и граничащей областью Узбекистана создает серьезные препятствия для развития торговых, туристических и культурных связей. Сенатор Наурызбай Байкадамов в своем депутатском запросе отметил, что строительство новой дороги позволило бы значительно сократить время пути между селами областей и усилило бы экономическое сотрудничество, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената
Как он отметил, сегодня жители двух регионов вынуждены преодолевать 1 330 км. Новая трасса сократит этот путь почти на тысячу километров, а в дальнейшем обеспечит выход на Астану, северные и восточные регионы Казахстана, а также в соседние страны.
Депутат также подчеркнул, что проект дороги связан с перспективами включения объектов Казахстана в транснациональный маршрут ЮНЕСКО "Шелковый путь: коридор Фергана – Сырдарья". Это позволит не только укрепить транспортные связи, но и придать новый импульс развитию туризма.
"Предлагаем в ближайшее время начать реализацию проекта автомобильной дороги Учкудук – Кызылорда, пока Узбекистан не освоил пути сообщения через другие государства. В противном случае, в условиях глобальной конкуренции, Казахстан может потерять важные стратегические возможности. Ориентировочная стоимость строительства трассы составляет 125,3 млрд тенге", - отметил Нуржан Байкадамов.