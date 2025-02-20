"Пока Узбекистан не открыл пути через другие страны": в Казахстане о срочной необходимости новой автодороги

12:40 21.02.2025

"Пока Узбекистан не открыл пути через другие страны": сенатор – о срочной необходимости новой дороги



Наталия Буланова

выпускающий редактор

20 февраля 2025



По словам депутата, в условиях глобальной конкуренции, Казахстан может потерять важные стратегические возможности



Отсутствие прямого автомобильного сообщения между Кызылординской областью и граничащей областью Узбекистана создает серьезные препятствия для развития торговых, туристических и культурных связей. Сенатор Наурызбай Байкадамов в своем депутатском запросе отметил, что строительство новой дороги позволило бы значительно сократить время пути между селами областей и усилило бы экономическое сотрудничество, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената



Как он отметил, сегодня жители двух регионов вынуждены преодолевать 1 330 км. Новая трасса сократит этот путь почти на тысячу километров, а в дальнейшем обеспечит выход на Астану, северные и восточные регионы Казахстана, а также в соседние страны.



Депутат также подчеркнул, что проект дороги связан с перспективами включения объектов Казахстана в транснациональный маршрут ЮНЕСКО "Шелковый путь: коридор Фергана – Сырдарья". Это позволит не только укрепить транспортные связи, но и придать новый импульс развитию туризма.



"Предлагаем в ближайшее время начать реализацию проекта автомобильной дороги Учкудук – Кызылорда, пока Узбекистан не освоил пути сообщения через другие государства. В противном случае, в условиях глобальной конкуренции, Казахстан может потерять важные стратегические возможности. Ориентировочная стоимость строительства трассы составляет 125,3 млрд тенге", - отметил Нуржан Байкадамов.