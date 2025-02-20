 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 21.02.2025
15:16  Каждый пятый мигрант из Узбекистана, находящийся в России, не знает с чего начать легализацию своего статуса
15:04  "Пульсирующая нестабильность" для Центральной Азии: сирийский аспект, - Александр Князев
14:51  В Афганистане растет количество лагерей по подготовке террористов
14:47  Аэропорт Самарканда стал лидером по темпам роста пассажиропотока в Европе и Центральной Азии в 2024 году
14:44  В Монголии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9
14:41  Правда: В эти стереотипы о русских до сих пор верят в Узбекистане
14:40  Французская компания "Carpi" заинтересовалась строительством гидроэлектростанций в Таджикистане

14:36  Постановление президента Узбекистана. О подготовке и достойном праздновании 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне и Дня памяти и почестей
14:26  Жители Таджикистана будут половину марта праздновать: День матери, Навруз и Рамазан
13:58  Казахстанцы перевели в Узбекистан и Россию по 230 миллиардов тенге через системы денежных переводов
12:44  Великобритания выступает за вступление Узбекистана в ВТО
12:40  "Пока Узбекистан не открыл пути через другие страны": в Казахстане о срочной необходимости новой автодороги
12:27  Железную дорогу через весь Кыргызстан хотят построить за $3 млрд
05:00  Эксперты: ущерб от удара по КТК составит до $2 млрд
01:50  Print: у Китая есть план по завершению российско-украинского конфликта
01:43  Маску подарили золотую бензопилу - искать золото Федеральной резервной системы
01:31  США мигрантов из Центральной Азии депортируют в Центр временного содержания в Коста-Рике
01:09  Хозяева картины мира. Война на Украине в кривом зеркале глобалистских СМИ, - Роман Рейнекин
01:00  Профессор экономики предсказала, какие западные компании первыми рванут на российский рынок
00:55  Военная хитрость: каких уловок ждать от мошенников на 23 Февраля
00:35  Иран на грани: Исламская республика все больше похожа на поздний СССР, - Александр Храмчихин
00:31  Грузины оценили конфликт между Зеленским и Трампом. В Тбилиси радуются, что не сели в украинский поезд
00:09  МИД России о террористической атаке на КТК: авария приведет к убыткам наших казахстанских друзей...
Четверг, 20.02.2025
23:44  Европа станет промышленной колонией Америки на уровне отверточной сборки, - Владимир Прохватилов
23:39  ВС РФ вошли в Сумскую область для удара по снабжению ВСУ в курском приграничье
23:25  Президент Казахстана утвердил протокольное старшинство топ-чиновников
18:03  Почему Садыр Жапаров едет на парад Победы: Кыргызстан не намерен выходить из клуба победителей. И своих не бросает
17:57  В Узбекистане сенаторы утвердили закон о самозапрете на кредитование
17:50  Министерство коммерции Китая призвало США воздержаться от размахивания "тарифной дубинкой"
17:30  Россия примет обратно только те иностранные бренды, в которых заинтересована страна
17:25  Таджикистан рассчитывает покупать у Ирана сырую нефть для нефтеперерабатывающих заводов по льготным ценам
17:21  Больше половины китайских инвесторов в Центральную Азию - это компании с полным контролем государства, - ЕАБР
17:10  Узбекский сум укрепляется к доллару пятую сессию подряд. В чем причина?
17:01  Украинскую атаку на КТК прокомментировал депутат Мажилиса: - "Не понимаю причин агрессии в отношении Казахстана"
16:49  Трамп нападает на Зеленского, а страдает Восточная Европа. Ставки на то, что регион выиграет от мирного процесса на Украине, рушатся
16:40  Пора переписывать ВикиПедию? США отказываются называть Россию "агрессором"
16:07  Урок вьетнамского: О чем стоит помнить России на переговорах с американцами, - Царьград
15:39  ProFinance: Будет ли 50 рублей за доллар? Ни за что и никогда!
15:16  Большая игра в Азии: сможет ли Трамп "оторвать" Россию от КНР и КНДР? - Анатолий Кошкин
14:58  В Taшкенте уникальные "Дома специалистов" войдут в национальный список культурного наследия Узбекистана
14:54  Современное образование насаждает мракобесие, - Владимир Литвиненко
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Великобритания выступает за вступление Узбекистана в ВТО
12:44 21.02.2025

20 Февраль, 2025

Спецпредставитель президента Узбекистана по вопросам ВТО Азизбек Урунов провел продуктивные переговоры с представителями британского правительства. Также было подчеркнуто, что Ташкент является одним из основных партнеров Лондона в Центральной Азии.

Расширение технической поддержки и повышение квалификации специалистов

Великобритания выразила поддержку Узбекистану в его стремлении вступить во Всемирную торговую организацию. Стороны договорились о расширении технической поддержки для присоединения Узбекистана к ВТО в рамках программы экономического роста и развития от Всемирного банка. Особое внимание будет уделено повышению квалификации специалистов в сфере международной торговли, для чего планируется организация специальных программ обучения.

Когда Узбекистан планирует завершить процесс вступления в Всемирную торговую организацию?

Узбекистан активно продвигается по пути вступления в ВТО, завершив двусторонние переговоры с 15 странами в 2024 году и приняв ряд законов, направленных на повышение прозрачности бизнеса и конкуренции. Правительство Узбекистана планирует завершить процесс вступления в ВТО до 14-й Министерской встречи организации, которая пройдет в 2026 году в Камеруне. Власти страны уверены, что членство в ВТО позволит значительно увеличить экспорт и повысить инвестиционную привлекательность Узбекистана.

Источник - uz24.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1740131040


Новости Казахстана
- Сенаторы одобрили закон по фитосанитарной безопасности
- Олжас Бектенов: Привлечение инвестиций – приоритетная задача акимов и министров
- Олжас Бектенов обсудил с предпринимателями проблемы и перспективы развития транспортно-логистической отрасли
- Создание 6 тыс. рабочих мест, рост экспорта и доли внутристрановой ценности
- Вопросы развития сельских территорий и приграничных сел подняли мажилисмены
- В Мажилис Парламента внесен пакет поправок в проект Налогового кодекса
- Организаторы финансовой пирамиды "Asar Baspana" задержаны, изъято более 1,2 млрд тенге
- Иностранец не успел "заработать" на обманутых жителях Казахстана
- Мошенников, выманивших 46 млн тенге у пенсионерки, арестовали в Шымкенте
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  