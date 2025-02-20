Великобритания выступает за вступление Узбекистана в ВТО

12:44 21.02.2025

20 Февраль, 2025



Спецпредставитель президента Узбекистана по вопросам ВТО Азизбек Урунов провел продуктивные переговоры с представителями британского правительства. Также было подчеркнуто, что Ташкент является одним из основных партнеров Лондона в Центральной Азии.



Расширение технической поддержки и повышение квалификации специалистов



Великобритания выразила поддержку Узбекистану в его стремлении вступить во Всемирную торговую организацию. Стороны договорились о расширении технической поддержки для присоединения Узбекистана к ВТО в рамках программы экономического роста и развития от Всемирного банка. Особое внимание будет уделено повышению квалификации специалистов в сфере международной торговли, для чего планируется организация специальных программ обучения.



Когда Узбекистан планирует завершить процесс вступления в Всемирную торговую организацию?



Узбекистан активно продвигается по пути вступления в ВТО, завершив двусторонние переговоры с 15 странами в 2024 году и приняв ряд законов, направленных на повышение прозрачности бизнеса и конкуренции. Правительство Узбекистана планирует завершить процесс вступления в ВТО до 14-й Министерской встречи организации, которая пройдет в 2026 году в Камеруне. Власти страны уверены, что членство в ВТО позволит значительно увеличить экспорт и повысить инвестиционную привлекательность Узбекистана.