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Экс-президент Афганистана Амрулла Салех: президент России добился стратегических целей
13:40 21.02.2025

Экс-руководитель Афганистана: президент России добился стратегических целей, сформировавшийся в 1991 году миропорядок перестал существовать

Бывший исполняющий обязанности президента Афганистана Амрулла Салех, он же экс-вице-президент и экс-глава МВД Афганистана, опубликовал в социальной сети пост, который проиллюстрировал государственным гербом Российской Федерации.

По словам Салеха, президент РФ Владимир Путин достиг стратегических целей, которые (и это цитата) были им намечены перед началом специальной военной операции на Украине.

Бывший высокопоставленный афганский чиновник отмечает, что России удалось достичь следующих целей:

- Украина не станет членом НАТО.
- Большая часть "русскоговорящих" территорий Украины уже под контролем России.
- Так называемое трансатлантическое единство пошатнулось.
- Санкции не ослабили ни экономику, ни армию России.
- Многополярный мир сегодня – это уже не абстракция, а реальность.
- Экономика Европы стала слабее, чем до украинского вооруженного конфликта.
- Российская армия прошла тяжелый путь, закалившись в боях.
- Русское оружие противостоит оружию всего блока НАТО, и авторитет оружия российского производства снова стал очень велик.
- Российское общество стало более сплоченным.
- Евразийское пространство признают территорией влияния России даже США.
- Россия приобрела большой геополитический вес для оказания влияния в любом вопросе глобального масштаба.

Россия победила в войне.

Афганский политик отмечает, что это фактическая победа России. Также он написал о том, что сложившийся после Холодной войны, после 1991 года миропорядок сегодня перестал существовать.

Источник - Военное обозрение
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1740134400


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