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Казахстанцы перевели в Узбекистан и Россию по 230 миллиардов тенге через системы денежных переводов
13:58 21.02.2025

В Узбекистан и Россию казахстанцы перевели через СДП по 230 миллиардов тенге

Значительный объем переводов пришелся также на Турцию

Объем международных денежных переводов физических лиц через системы денежных переводов (СДП) в РК сокращается второй год подряд. Так, объем отправленных за рубеж денежных переводов через СДП за январь–декабрь 2024 года составил 788,6 млрд тг - сразу на 18% меньше, чем за аналогичный период 2023-го. Количество транзакций за год сократилось на 18,4%, до 2,1 млн, а средний чек одного перевода увеличился лишь на 0,5%, до 374,1 тыс. тг.

Объем полученных из-за рубежа денежных переводов через СДП уменьшился на 22,6%, составив за январь–декабрь 2024 года 236,7 млрд тг. Количество транзакций сократилось на 20,6%, до 787,4 тыс., вследствие чего средний чек одного перевода уменьшился на 2,6%, до 300,6 тыс. тг.

Почти 80% всего объема отправленных за рубеж денежных переводов через СДП за январь–декабрь 2024 года суммарно пришлось лишь на три страны - Узбекистан (234,1 млрд тг), Россию (231,2 млрд тг) и Турцию (156,2 млрд тг). Значительные объемы также были отправлены в Грузию (54 млрд тг), Кыргызстан (29 млрд тг) и Китай (26,9 млрд тг).

Половина объема полученных из-за рубежа денежных переводов через СДП совокупно пришлась на Россию (61,8 млрд тг), США (32,4 млрд тг) и Южную Корею (24,5 млрд тг). Значительные объемы денежных средств также были получены из Узбекистана (23,6 млрд тг), Турции (20,3 млрд тг) и Германии (17,5 млрд тг).

Среди международных систем денежных переводов сразу 656,3 млрд из 788,6 млрд тг пришлось только на СДП "Золотая Корона". Впрочем, по сравнению с январем–декабрем 2023 года объем средств, полученных через "Золотую Корону", сократился на 14,4%, при этом ее доля от всех полученных переводов, наоборот, за год выросла с 79,8% до 83,2%. Увеличилась и доля Western Union (с 5,7% до 10,7%), а объем вырос более чем в полтора раза, до 84,2 млрд тг. Объем переводов, полученных через СДП MoneyGram, за год увеличился на 7%, до 17,6 млрд тг.

Что касается полученных из-за рубежа денежных переводов, на "Золотую Корону" пришлось чуть более половины от всего объема: 120 млрд тг - на 22,8% меньше, чем годом ранее. При этом доля системы практически не изменилась. Доля Western Union за год заметно выросла (с 22,7% до 30,4%), а объем увеличился на 3,5%, до 71,9 млрд тг. Объем денежных средств, полученных через СДП MoneyGram, за год уменьшился на 7,2%, до 36,5 млрд тг.

Источник - finprom.kz
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