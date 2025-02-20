Жители Таджикистана будут половину марта праздновать: День матери, Навруз и Рамазан

14:26 21.02.2025

Жители Таджикистана будут отдыхать половину марта

Из-за выпадающих праздников и выходных.



В марте жители Таджикистана будут отдыхать 15 дней, сообщили "Азия-Плюс" в Федерации независимых профсоюзов республики.



В связи с праздниками, такими как День матери и Навруз, а также с учетом выходных дней, граждане страны получат длительный отдых.



По закону страны "О праздничных днях", если официальный праздник совпадает с выходными (субботой или воскресеньем), то следующий рабочий день также становится выходным.



Так, День матери, отмечаемый в стране 8 марта, выпадает на субботу, получается что таджикистанцы в связи с этим будут отдыхать 8,9,10 марта.



На Навруз официальными выходными являются 21, 22, 23 и 24 марта. Поскольку 22-23 марта - это суббота и воскресенье, выходными днями также станет 25-26 марта.



Таким образом, в марте таджикистанцы будут отдыхать с учетом выходных и праздников 15 дней: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 марта.



Кроме того, в конце месяца ожидается празднование Рамазана (Ид аль-Фитр), точная дата которого пока не определена. Если праздник выпадет на 30 марта, то по закону 31 марта также будет праздничным днем. Однако официальное подтверждение этого еще не поступало.