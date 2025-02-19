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Постановление президента Узбекистана. О подготовке и достойном праздновании 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне и Дня памяти и почестей
14:36 21.02.2025

О подготовке и достойном праздновании 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне и Дня памяти и почестей

19.02.2025

Постановление Президента Республики Узбекистан

В нашей стране стало доброй традицией и ценностью широко отмечать 9 Мая – День памяти и почестей, проявлять особое внимание и глубокое уважение к ветеранам войны и труда, внесшим достойный вклад в Победу во Второй мировой войне, нашим великим предкам, боровшимся за процветание и развитие Родины, ее защиту, а также чтить память военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга в годы независимости.

Высокое мужество и героизм нашего народа на пути защиты Родины служат образцом и школой назидания для всех поколений. В частности, на Вторую мировую войну было мобилизовано около 2 миллионов узбекистанцев, из них более 538 тысяч героически погибли на полях сражений, свыше 158 тысяч пропали без вести, а за годы независимости около 200 военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов отдали свои жизни во имя защиты Родины и мирного неба нашего народа.

Мы всегда будем хранить в наших сердцах безграничную отвагу, стойкость и самоотверженность наших отцов и дедов, а также храбрых сыновей, отдавших свои жизни за мир и независимость.

В целях тщательной подготовки и проведения на высоком уровне 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне и Дня памяти и почестей, прославления исторических подвигов, доблестного труда народа Узбекистана, воспитания молодого поколения личностями, преданными Родине, способными сохранить сегодняшнюю мирную и спокойную жизнь:

1. Согласиться с предложением представителей широкой общественности о проведении 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне и Дня памяти и почестей (далее – День памяти и почестей) в нашей стране под девизом "Не будет забыт героизм во имя процветания, мира и защиты Родины".

2. Утвердить:

Программу по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 9 Мая – Дню памяти и почестей (далее – Программа), согласно приложению № 1;

Состав Рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 9 Мая – Дню памяти и почестей, согласно приложению № 2.

3. Рабочей группе (Арипов А.):

организовать проведение на высоком уровне мероприятий, посвященных почитанию памяти участников Второй мировой войны и ветеранов трудового фронта, соотечественников, проявивших мужество и самоотверженность во имя укрепления независимости, мирной жизни народа, процветания страны, а также проявлению уважения и внимания к ныне здравствующим ветеранам труда и пожилым;

организовать духовно-просветительские мероприятия, направленные на пропаганду значения проявленных ими мужества, храбрости и отваги, с посещением мест проживания данной категории лиц руководителями государственных органов и иных организаций, командирами воинских частей, государственными и общественными деятелями, ветеранами, деятелями науки, культуры и искусства, молодежью, в том числе членами детско-юношеского военно-патриотического движения "Ватан таянчи";

осуществить соответствующие меры по ремонту, благоустройству мест проживания одиноких и малообеспеченных участников Второй мировой войны;

обеспечить оказание материальной и моральной поддержки каждому участнику Второй мировой войны и лицам, ставшим инвалидами в результате войны, ветеранам трудового фронта, военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, ставшим инвалидами при исполнении служебного долга в годы независимости, а также членам семей погибших;

организовать вручение в торжественной обстановке от имени Президента Республики Узбекистан единовременного денежного вознаграждения участникам и инвалидам Второй мировой войны, а также участникам трудового фронта во время войны 1941–1945 годов;

торжественно вручить участникам Второй мировой войны и лицам, ставшим инвалидами в результате войны, ветеранам трудового фронта юбилейные медали 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне;

организовать патронажную службу в целях ухода и оказания на постоянной основе медицинской помощи каждому участнику Второй мировой войны и лицам, ставшим инвалидами в результате войны, с закреплением за ними в установленном порядке медицинских специалистов на договорной основе;

обеспечить предоставление разовых бесплатных путевок участникам Второй мировой войны и ветеранам трудового фронта по их желанию в санатории на территории республики с одним сопровождающим.

4. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента совместно с Министерством обороны, Министерством внутренних дел, Национальной гвардией, Министерством занятости и сокращения бедности, Министерством культуры, Республиканским центром духовности и просветительства, Министерством спорта и Агентством по делам молодежи:

осуществить в Республике Каракалпакстан, областях, городах и районах комплекс мероприятий по подготовке и проведению Дня памяти и почестей;

организовать в парках "Ватанпарвар" и других указанных местах в Республике Каракалпакстан, областных центрах встречи трех поколений с участием государственных и общественных деятелей, ветеранов, деятелей науки, культуры и искусства, молодежи, учащихся военно-академических лицеев "Темурбеклар мактаби" и имени Джалолиддина Мангуберди, в том числе членов детско-юношеского военно-патриотического движения "Ватан таянчи";

обеспечить оформление улиц и площадей наглядными средствами пропаганды, посвященными Дню памяти и почестей.

5. Определить, что все расходы, связанные с проведением мероприятий Дня памяти и почестей и привлечением к данным мероприятиям участников Второй мировой войны и ветеранов трудового фронта, проживающих в различных регионах страны, покрываются:

в Республике Каракалпакстан и областях – за счет соответствующих местных бюджетов и благотворительных пожертвований и иных источников, не запрещенных законодательством;

в городе Ташкенте – за счет резервных средств хокимията города Ташкента, благотворительных пожертвований и иных источников, не запрещенных законодательством;

турниры памяти по видам спорта, в том числе национальным, и марафоны по бегу "Мен голиб" – за счет средств министерств, ведомств и организаций, определенных Программой ответственными исполнителями.

6. Министерству обороны совместно с хокимиятом города Ташкента организовать в парке "Янги Узбекистон" праздничный салют и фейерверк, посвященный Дню памяти и почестей, 9 мая 2025 года в 21.00.

7. Министерству внутренних дел, Национальной гвардии и Министерству по чрезвычайным ситуациям принять меры по охране общественного порядка, обеспечению безопасности граждан, предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в местах проведения торжественных мероприятий и организации праздничного салюта и фейерверка.

8. Рекомендовать Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Национальному информационному агентству Узбекистана, Информационному агентству "Дуне" и другим средствам массовой информации широко освещать процессы, связанные с подготовкой и проведением Дня памяти и почестей.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и секретаря Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан Махмудова В.В.

Президент Республики Узбекистан
Ш. Мирзиеев

Источник - President.uz
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