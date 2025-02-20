Французская компания "Carpi" заинтересовалась строительством гидроэлектростанций в Таджикистане

14:40 21.02.2025

ДУШАНБЕ, 20.02.2025 /НИАТ "Ховар"/. Французская компания "Carpi" проявила интерес к строительству гидроэлектростанций на реке Зеравшан. Об этом было сказано 19 февраля в Душанбе в ходе встречи заместителя министра энергетики и водных ресурсов Таджикистана Манучехра Сафарзода с представителями компании, сообщили в министерстве.



Были представлены возможности компании, ее потенциал, международный опыт и реализованные проекты, в частности, в сфере строительства плотин гидроэлектростанций в различных странах мира.



В рамках диалога представители компании "Carpi" выразили свою готовность участвовать в реализации приоритетных проектов в энергетическом секторе страны.